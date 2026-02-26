Generace Alfa vytvořila hvězdu. Má deal s Netflixem, vyprodala Sephoru a v 16 letech vydělává stamiliony
Z rodinných videí na YouTube vyrostla v globální fenomén. Salish Matter dnes vlastní kosmetickou značku a dost možná k ní vzhlíží i vaše děti.
Dokáže přivést do nákupního centra 87 tisíc lidí, vyprodat regály Sephory během několika málo hodin a krátce nato podepsat víceletou smlouvu s Netflixem. Šestnáctiletá Salish Matter je pro většinu dospělých neznámým jménem, pro generaci Alfa však představuje jednu z největších ikon současného internetu. Dnes už celosvětově známou youtuberku přitom představil světu její vlastní táta.
Příběh Salish Matter se začal psát v roce 2020, kdy se jako desetiletá začala pravidelně objevovat ve videích svého otce Jordana Mattera. Rodinný kanál, který byl původně zaměřen na fotografii, se postupně proměnil v prostor pro jejich společná dobrodružství. Během pandemie se rodina přestěhovala z New Yorku do Los Angeles, aby se otec mohl plně věnovat digitální tvorbě a později do tohoto světa naplno zapojit i svou dceru.
Dnes má YouTube kanál Jordana Mattera více než 34 milionů odběratelů a patří mezi 70 největších ve Spojených státech. Salish si mezitím vybudovala vlastní masivní publikum, které čítá přes deset milionů sledujících na Instagramu i TikToku. Jejich společný kanál na YouTube v počtu zhlédnutí poráží i taková jména, jako je Justin Bieber nebo The Tonight Show Jimmyho Fallona.
Jejich videa, která kombinují různé výzvy i humor, dnes připomínají moderní formu reality show. Publikum tvoří především dívky do 16 let a jejich rodiče, kteří v Salish vidí pozitivní vzor. „Tolik rodičů mi chodí říkat, že jsem skvělý vzor, což mi vždycky zlepší den,“ řekla se Salish v rozhovoru pro Bloomberg.
Zlom v její byznysové kariéře nastal loni na podzim v nákupním centru American Dream v New Jersey. Na ohlášenou pop-up akci její beauty značky Sincerely Yours organizátoři očekávali zhruba deset tisíc lidí, realita ale byla úplně jiná a lidí dorazilo 87 tisíc. Dav byl větší než kapacita nedalekého stadionu MetLife a situaci musela kontrolovat státní policie, která akci z bezpečnostních důvodů předčasně ukončila.
Právě kosmetická značka Sincerely Yours představuje klíčový pilíř jejího aktuálního impéria. Salish ji kvůli vlastní zkušenosti s citlivou pletí spoluzaložila s otcem, investorem Sethem Rodskym a CEO Julií Straus, přičemž projekt získal v investicích přibližně sedm milionů dolarů, tedy asi 165 milionů korun.
Jde přitom o vůbec první značku v síti Sephora, která je formulována a marketingově cílena přímo na generaci Alfa. Portfolio tvoří čisticí gel, hydratační krém, pleťová mlha a opalovací krém a ceny se pohybují od 22 do 28 dolarů, tedy asi 520 až 660 korun. V některých prodejnách se tyto produkty vyprodaly během několika hodin a během týdne byly regály prázdné napříč celou sítí.
Ačkoliv jí je teprve 16 let, Salish se aktivně účastní firemních porad a podílí se na strategii značky, kdykoliv jí to školní povinnosti dovolí. Firma zároveň spolupracuje s poradním sborem 32 teenagerů a uzavřeným chatem s 60 tisíci fanoušky, kteří poskytují okamžitou zpětnou vazbu k produktům. „Chtěla jsem, aby naše péče o pleť byla dostupná, ale stále vypadala draze a byla skvělá pro citlivou pokožku,“ vysvětlila Salish svou vizi.
Krátce po úspěchu v nákupních centrech přišel další strategický krok – exkluzivní smlouva s Netflixem. Streamovací gigant se Salish uzavřel komplexní víceletý kontrakt na vývoj projektů od hraných seriálů po animované formáty, ve kterých bude sama účinkovat nebo jim propůjčí hlas.
Rostoucí popularita dospívající hvězdy s sebou přirozeně přináší i otázky ohledně bezpečnosti a možného vykořisťování dětí online. Její otec Jordan Matter však zdůrazňuje, že se snaží chránit její soukromí a nenatáčet vlogy z jejich osobního života. „Když jedeme na dovolenou, ani jeden z nás to nechce natáčet. Spíš si vybíráme, které aspekty našeho života chceme s diváky sdílet,“ vysvětlil devětapadesátiletý tvůrce. Ten pro Salish také zřídil dva svěřenské fondy – jeden přístupný v 18 letech a druhý v 25 letech.
Loni navíc Salish Matter získala prestižní Nickelodeon Kids’ Choice Award v kategorii oblíbená ženská tvůrkyně. Její cesta k multimediální podnikatelce se tak stala inspirací pro miliony jejích vrstevníků, pro které YouTube představuje nejen zdroj zábavy, ale i regulérní kariérní cestu – více než polovina dětí ve věku 8 až 12 let by totiž podle dat YPulse chtěla být tvůrci obsahu a téměř polovina teenagerů si již prostřednictvím digitálních aktivit vydělává.