Google by měl českým mediálním domům platit za zprávy. Když se nedomluví, zasáhne ministerstvo

Vyhledávače, agregátory a sociální sítě často mají svůj obsah díky produkci vydavatelů či mediálních domů. Kolikrát tak vzniká nerovná situace a média ztrácejí peníze kvůli tomu, že čtenář nepřijde například na jejich web, ale zůstane na platformě, kde zmínku o zprávě či článku zaznamenal. Alespoň z tohoto předpokladu vychází evropská směrnice, která má novelizovat autorský zákon. Česká verze teď prošla i Poslaneckou sněmovnou – a to silnou většinou 148 souhlasných hlasů.

Pokud zákon projde Senátem a podepíše ho prezident, vydavatelé a mediální domy by měly získat silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálním sítím při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků.

Posílení vydavatele ještě nad rámec unijní směrnice kritizuje Google. Podle jeho mluvčí pro ČR a Slovensko Alžběty Houzarové by v případě definitivního schválení novely ve stávajícím znění musel výrazně omezit zobrazování zpravodajského obsahu tuzemských vydavatelů ve výsledcích vyhledávání a službě Zprávy Google.

Ministr kultury Martin Baxa, který návrh podpořil, poslancům řekl, že změna nebude znamenat ztížení boje s dezinformacemi nebo omezování rozvoje informačních služeb. Reagoval tak nepřímo na tvrzení společnosti Google, podle níž zákon „znesnadní lidem přístup k důvěryhodným zprávám“.

Firmy jako Google, Twitter nebo Facebook budou muset podle novely získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence ke komerčnímu využívání jejich článků. Licenční poplatek by podle návrhu poslance Jana Laciny měl zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy.

Licenční poplatky může stanovit i ministerstvo

V případě nedohody platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání by odměnu mělo stanovit ministerstvo kultury, které by na to také mělo 60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle návrhu sankce až ve výši jednoho procenta celkového ročního obratu.

Pokud návrh ve stávajícím znění projde i Senátem a podepíše jej prezident, bude Google podle Houzarové zřejmě muset výrazně omezit délku zpravodajských úryvků ve výsledcích vyhledávání.

S úpravami zákona podle Mediáře naopak souhlasily Unie vydavatelů, která sdružuje vydavatelství jako Mafra, Czech News Center či Vltava Labe Media, nebo také společnost Seznam.cz, která je vůči novele v dvojjediné roli. Kromě internetového vyhledávače totiž provozuje také zpravodajské servery.

Foto: CzechCrunch Mobilní aplikace Zprávy Google

Kolektivní správce by podle schválené úpravy nezastupoval automaticky všechny mediální domy a vydavatele, kteří to neodmítnou, ale pouze ty, kteří o to požádají. Tuto verzi zákona podpořila i Asociace on-line vydavatelů, která zastupuje menší internetové hráče –⁠ Drbna.cz, Info.cz, Extra Online Media či Forum 24.

Některým vydavatelům už Google v Česku za zprávy platí. Loni v dubnu v zemi spustil službu Google News Showcase, kterou firma překládá jako Výběr zpráv Google. Jedná se o produktový a licenční program pro zprávy, v jehož rámci se Google dohodl na poplatcích s vydavatelstvími Echo Media, Economia, Forum 24, Internet Info a N Media.

Mluvčí Googlu Alžběta Houzarová pro Czechcrunch nyní potvrdila, že od té doby se program rozšířil na celkově sedm vydavatelství – o ČTK a Trima News, které vydává regionální servery Drbna. Jaký bude další osud těchto dohod na základě novely zákona, to prý ale zatím není jasné.

S přispěním ČTK