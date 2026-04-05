Nemá displej a neukazuje čas. Přesto chytrý náramek vyrostl v kolos s hodnotou přes 200 miliard
Investuje do něj Cristiano Ronaldo, nosí ho LeBron James. Startup Whoop přerostl svět sportu a pomalu se mění v nástroj na monitorování zdraví.
Ve snaze o dlouhověkost a dokonalou fyzickou kondici se lidé obrací na doktory nebo k doplňkům stravy. Dnes se ale řada z nich čím dál častěji spoléhá na nenápadný látkový pásek Whoop. Nemá ani malý displej, neukazuje čas, nepočítá kroky a nepípají na něm zprávy. Přesto se z něj stal fenomén, který má aktuálně přes dva a půl milionu platících členů po celém světě. Původně tajná zbraň elitních sportovců dnes míří na běžné uživatele a hodnota této bostonské firmy se po investici na konci března přehoupla přes 10,1 miliardy dolarů (skoro 213 miliard korun).
Whoop 24 hodin denně sbírá velké množství fyziologických dat. Měří srdeční frekvenci, spánek, úroveň kyslíku v krvi, krevní tlak a celkovou zátěž organismu. Cílem není vědět, kolik jste ušli, ale jak moc si vaše tělo potřebuje odpočinout, nebo zda je naopak připraveno na maximální výkon. Lidé si senzor dávají místo zápěstí i na biceps, schovávají si ho do speciálních šortek nebo do podprsenky.
Odlišuje se i tím, že se neprodává jako klasická elektronika, ale funguje na bázi předplatného. Za 200 až 360 dolarů (4 200 až 7 600 korun) ročně uživatel získá samotný náramek a přístup ke komplexní aplikaci. K dispozici je několik různých tarifů – čím dražší, tím pokročilejší služby. Nejdražší úroveň například slibuje, že rozpozná srdeční arytmii.
V praxi to probíhá tak, že Whoop ráno po probuzení na základě dat nasbíraných v noci vystaví zhodnocení toho, jak je tělo připravené na další den. Dělá to ale tak, že využívá jednoduchou řeč barev. Pokud svítí zelená, náramek hlásí, že tělo je na tom skvěle. Žlutá znamená, že byste měli raději zvolnit, a červená funguje jako nekompromisní stopka. Upozorňuje, že jste přetrénovaní, ve velkém stresu nebo na vás možná leze nemoc. Právě tahle každodenní hra s barvami, kdy se lidé snaží „udržet v zelené“, stojí za popularitou nástroje.
A navíc pásek nemá žádný displej, což se ukázalo jako perfektní tah. „Když máte displej, jste hodinky. A my nechceme soutěžit s hodinkami, protože lidé nikdy nebudou nosit dvoje,“ vysvětlil pro web TechCrunch šestatřicetiletý zakladatel a šéf firmy Will Ahmed. Uživatelé si tak Whoop nesundávají a svá data si neustále kontrolují. Firemní statistiky ukazují, že průměrný člen otevře aplikaci více než osmkrát denně, přičemž 83 procent aktivních uživatelů do ní nahlédne každý den. Sám Ahmed to přirovnává k používání WhatsAppu.
Jeho příběh začal v roce 2011 na Harvardu. Ahmed tam studoval ekonomii a dělal kapitána univerzitního týmu ve squashi. Během tvrdých tréninků neustále bojoval s přetrénováním, cítil se vyčerpaný, ale neměl v ruce tvrdá data, která by mu řekla, co se s jeho tělem reálně děje. Začal tedy po večerech studovat stovky lékařských zpráv a rozhodl se problém vyřešit sám. Založení firmy zpětně popisuje jako extrémně bolestivou zkušenost, u které musí být člověk spíš posedlý problémem, který řeší, než samotnou představou, že bude zakladatelem startupu.
Jeho posedlost se ale vyplatila. Hned v prvním roce fungování se mu podařilo přesvědčit k nošení náramku basketbalovou legendu LeBrona Jamese, brzy poté se přidal i plavec Michael Phelps, tedy dvě ikony americké sportovní historie. Tím Whoop získal punc nástroje pro ty nejlepší z nejlepších.
Že to funguje, se ukázalo třeba letos v lednu na tenisovém Australian Open. Pořadatelé tam vyzvali hráče, včetně hvězdného Carlose Alcaraze, aby si Whoop během zápasů sundali. Jejich krok vyvolal mediální poprask a firmě to zajistilo reklamu zdarma, protože ve skutečnosti se nejednalo o placené spolupráce.
Nicméně ambasadorkou značky je právě i světová tenisová jednička Aryna Sabalenková a nedávno firma oznámila exkluzivní partnerství s fotbalovým velkoklubem Paris Saint-Germain. Důvěra těch nejlepších se nyní odrazila i v posledním investičním kole, ve kterém firma nabrala 575 milionů dolarů (zhruba 12,2 miliardy korun).
Nejde ale jen o peníze od velkých fondů. Do Whoopu investovali své vlastní peníze sami sportovci. Na seznamu svítí jména Cristiana Ronalda, golfisty Roryho McIlroye, obránce Liverpoolu Virgila van Dijka nebo quarterbacka Patricka Mahomese. Čísla totiž ukazují, že Whoop je v životní formě. Loni se mu podařilo zdvojnásobit prodeje a firma odhaduje, že roční tržby překročily miliardu dolarů.
A dost možná bude tempo ještě zrychlovat, produkt totiž míří i mimo svět sportu – Whoop už spolupracuje i s lékařskými klinikami. V aplikaci tak najdete funkci pro výpočet biologického věku, která je prý od svého loňského spuštění vůbec nejpopulárnějším doplňkem. Spolupráce s laboratoří Quest Diagnostics pak nabízí, že uživatelé si mohou nechat vzít krev, výsledky se nahrají přímo do aplikace a lékař je rovnou analyzuje v kontextu dat z náramku. Z nástroje pro sportovce se tak může stát plnohodnotný monitoring zdraví.