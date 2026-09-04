GoPro bývalo burzovní hvězdou. Příběh teď oživil influencer, firma má i nečekaného zachránce
GoPro po letech propadů spojuje svou budoucnost s optikou pro umělou inteligenci a obranný průmysl. Bude to ale stačit?
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GoPro zažilo během několika dnů dva návraty ze statusu téměř zapomenuté akcie. Nejprve vyšlo z regulatorního oznámení najevo, že youtuber Mark Fischbach, známý jako Markiplier, nashromáždil 13,5 milionu akcií, tedy 8,5 procenta celé jejich třídy A. Hned následující burzovní den firma oznámila spojení s výrobcem optických součástek Starman Optical. Dohoda má GoPro oddlužit a otevřít mu cestu k zakázkám pro datová centra, obranu nebo letectví. Akcie po jejím zveřejnění vzrostly o více než polovinu. Nešlo však o potvrzení návratu prodejce kamer, ale o začátek úplně jiného investičního příběhu.
Když GoPro v roce 2014 vstupovalo na Nasdaq, představovalo téměř dokonalou technologickou firmu. Jeho malé odolné kamery umožňovaly pořizovat záběry, které dříve vyžadovaly profesionální štáb. Akcie se prodávaly za 24 dolarů a první obchodní den zakončily na 31,34 dolaru s tržní hodnotou téměř čtyři miliardy dolarů.
Investoři navíc nekupovali jen výrobce elektroniky. Zakladatel Nick Woodman chtěl kolem videí uživatelů vybudovat mediální a softwarový byznys s pravidelnějšími příjmy a vyššími maržemi. Firma však zůstala závislá hlavně na kamerách, zatímco chytré telefony se zlepšovaly a v jejím vlastním segmentu vyrostly čínské značky DJI a Insta360.
GoPro zkoušelo dron Karma, 360stupňové kamery i cestu softwaru. Už v roce 2016 koupilo dva startupy zaměřené na úpravy videí za 105 milionů dolarů, žádný z projektů ale nevytvořil druhý motor srovnatelný s původní řadou Hero a poslední výsledky ukázaly, jak málo času teď firmě zbývalo. Ve druhém čtvrtletí tržby klesly o 31 procent na 105 milionů dolarů, tedy přibližně 2,2 miliardy korun.
Prodeje kamer se propadly o 38 procent a čistá ztráta se více než ztrojnásobila na 51 milionů dolarů. Služby a předplatné sice vyrostly o jedenáct procent na 29 milionů dolarů, tento růst však nedokázal vyvážit slábnoucí hardware. Na konci června mělo GoPro jen 27 milionů dolarů v hotovosti proti dluhu kolem 92 milionů dolarů.
Potíže prohloubil boom umělé inteligence. Poptávka datových center zvedla ceny paměťových čipů používaných také v kamerách GoPro. Firma ve své čtvrtletní zprávě popsala zdražení některých pamětí o 80 až 115 procent a přiznala vážné pochybnosti o schopnosti pokračovat bez nového financování. Starman Optical vyrábí optické transceivery, moduly, které v datových centrech zajišťují rychlý přenos informací mezi servery.
S růstem umělé inteligence jejich význam stoupá. Firma chce část výroby přesunout do Spojených států a vedle komerčních zákazníků míří také na vládní a obranné zakázky. GoPro do spojení přináší značku, zkušenosti s obrazovými technologiemi a více než 2 500 amerických patentů. Kamery a předplatné mají pokračovat, nový vlastník je však chce doplnit širší nabídkou pro firmy a stát.
Podle oznámených podmínek dostanou akcionáři GoPro dohromady 285 milionů dolarů v hotovosti (necelých šest miliard korun), což odpovídá 1,14 dolaru na akcii před případnou úpravou. Současně si ponechají přibližně deset procent spojené firmy a dluh GoPro má být při dokončení transakce splacen. Akcie se po oznámení obchodu dostaly výrazně nad hotovostní část nabídky. Rozdíl však nepředstavuje jednoduchou arbitráž, protože investor vedle podmíněných 1,14 dolaru kupuje také desetiprocentní podíl v nové společnosti.
Jeho hodnotu zatím nelze spolehlivě určit. Starman nezveřejňuje hospodářské výsledky a není jasné, jaké tržby, zakázky ani ziskovost do spojení přinese. Pokud navíc transakce nesplní všechny podmínky, trh bude GoPro znovu oceňovat podle klesajících prodejů, vysokých ztrát a nízké hotovosti. Dohoda tedy řeší nejbližší problém firmy, ale nepotvrzuje její obrat. Pro akcionáře se pouze mění sázka. Místo návratu kamer Hero k růstu kupují spojení spotřebitelské značky s optikou pro AI a obranný průmysl. GoPro tím může získat budoucnost, její hodnotu však teprve musí ukázat výsledky Starmanu.