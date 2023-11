Grand Theft Auto VI uvidíte už za pár týdnů. Vývojáři z Rockstaru oznámili, kdy vydají první trailer

Uložit 0

Už je to oficiální. Grand Theft Auto VI bude – a první trailer pokračování populární herní série od studia Rockstar Games je doslova za dveřmi. První pohled na nesmírně očekávanou krimi akci se nadšencům do kradení aut, nebezpečné jízdy, gangsterských přestřelek a skvělých soundtracků ukáže už velice brzy.

„Příští měsíc oslavíme pětadvacáté výročí Rockstar Games. V roce 1998 jsme studio založili s myšlenkou, že videohry by se mohly pro kulturu stát stejně zásadní jako jiné formy zábavy. Nyní vám s nadšením oznamujeme, že začátkem prosince vydáme první trailer pro nové Grand Theft Auto,“ oznámili vývojáři slavné série.

Rockstar tak potvrdil čerstvé spekulace, které oznámení traileru jen o pár hodin předcházely. Respektovaný herní novinář Jason Schreier ze serveru Bloomberg do světa vypustil informaci, že podle jeho zdroje dojde k oznámení GTA VI „ještě tento týden“. Stalo se. Završilo se tak dlouhé čekání, ačkoliv o tom, že nové Grand Theft Auto vzniká, se už nějakou dobu ví.

Přes jeho stále obrovskou popularitu to totiž může být k nevíře, ale pátý díl Grand Theft Auto vyšel už před deseti lety. Že jedna z nejúspěšnějších herních sérií vůbec bude v nějaké podobě pokračovat, byla tak trochu sázka na jistotu. Oficiální zdroje nicméně dlouho mlčely. Teprve začátkem loňského roku v Rockstar Games oznámili práci na novém GTA. Před rokem pak hacker studiu ukradl desítky minut záběrů z chystaného titulu.

V poslední době přibyly indicie třeba v podobě komentářů šéfa herního vydavatelství Take-Two Interactive, pod které Rockstar patří. Hovořil o významných milnících, které v dohledné době příznivě ovlivní příjmy společnosti. A poslední střípek před samotným oficiálním oznámením přidal Schreier. Datum vydání traileru není známé, 7. prosince nicméně proběhne významná herní akce The Game Awards.

Dřívější spekulace či úniky informací naznačují, že GTA VI by mělo vyjít v roce 2025. Titul by se údajně mohl vrátit do fiktivního města Vice City a jeho dvojice ženského a mužského protagonisty prý připomíná nechvalně proslulé kriminální duo Bonnie a Clyde ze třicátých let minulého století. Ti mimochodem skončili rozstřílení policií, což je osud hráčům „gétéáčka“ dobře známý. Wasted!

Značka Grand Theft Auto je od svého vzniku – první díl GTA loni oslavil 25 let od premiéry – jednou z nejsilnějších videoherních franšíz vůbec. Obsahuje kultovní tituly jako GTA: Vice City, hru s tím nejosmdesátkovějším soundtrackem (a nejmulletovější atmosférou), pátý díl je po kostičkovém Minecraftu druhou nejprodávanější hrou v historii branže.