Po loňsku krok zpátky: E-shopy našly způsob, jak obcházet pravidla o výpočtu slev. ČOI má však jasno
Projekt Hlídač shopů odhalil, že i velké e-shopy uměle navyšují své deklarované slevy. Zahraniční tržiště pravidla zcela ignorují.
Letošní Black Friday přinesl na českém trhu krok zpět v transparentnosti slev. Zatímco loni patřila slevová akce po zavedení nové legislativy k nejtransparentnějším, letos analýza Hlídače shopů odhalila problém s veřejnými slevovými kupony – těmi obchodníci zákazníka vyzývají, ať v pokladně napíšou slevové kódy typu Sleva2025. Řada českých e-shopů před začátkem Black Friday zlevňovala zboží právě pomocí těchto kuponů, které jsou viditelné přímo na stránce produktu. Jenže tyto ceny se následně nezapočítaly jako nejnižší ceny za posledních třicet dní, které obchody musí podle zákona uvádět. Výsledkem bylo, že deklarované slevy působily během Black Friday vyšší, než jaké ve skutečnosti byly.
Problémem podle tvůrců projektu je, že veřejné slevové kupony vidí každý zákazník přímo na stránce produktu a může je okamžitě použít. „Na rozdíl od běžných kuponů ve věrnostních programech jsou dostupné všem, a proto je podle pravidel České obchodní inspekce musejí e-shopy zahrnout do výpočtu nejnižší ceny za posledních 30 dní před začátkem další slevové akce,“ vysvětluje Jakub Balada, spoluzakladatel startupu Apify i projektu Hlídač shopů, jenž slevy u necelé třicítky online obchodníků sleduje již téměř deset let a spolupracuje i s Evropskou komisí.
Praktiku využívání veřejných slevových kuponů projekt sledoval i u největších prodejců, jako jsou například Notino, Mironet, Grizly či u jedničky na trhu Alzy, u které se deklarovaná sleva měla lišit od té vypočtené podle cenové historie u více než 17 tisíc produktů z celkových 50 tisíc zařazených do kampaně Black Friday. Příkladem má být produkt, který byl v říjnu dostupný s kuponem za 1 942 korun, zatímco v rámci Black Friday se prodával za 1 999 korun s uvedenou slevou 22 procent.
Některé e-shopy však podle Hlídače shopů zůstaly transparentní. Knihy Dobrovský nabídly slevy, které přesně odpovídaly deklarovaným údajům, a Pilulka jako jeden z mála e-shopů začala veřejné kupony nově zahrnovat do třicetidenní minimální ceny. Mnoho e-shopů přitom podle Balady chybovalo kvůli nepřesné interpretaci pravidel. Česká obchodní inspekce letos jasně uvedla, že veřejný kupon zobrazený přímo u produktu musí vždy vstupovat do výpočtu nejnižší ceny za posledních 30 dní před akcí, což je ovšem v rozporu s tím, jak postupuje například Alza.
Mluvčí společnosti Eliška Čeřovská přitom v reakci pro CzechCrunch uvedla, že slevy, které Alza nabízí, jsou podle ní počítané podle zákona. „Do minimální ceny započítáváme pouze ty slevy, které se všem zákazníkům uplatňují automaticky. Hlídač shopů do minimálních cen nově zahrnuje i speciální slevové kupony. My takové slevové kupony do výpočtu nezařazujeme, protože vyžadují aktivní krok zákazníka a nejsou součástí běžné cenovky. Ne každý je vidí nebo použije, a proto je nepovažujeme za cenu, za kterou bylo zboží standardně nabízeno a prodáváno,“ uvedla.
Zahraniční online tržiště jako Temu, Shein, Trendyol nebo AliExpress zůstávají nejméně transparentní a pravidla pro zobrazování slev dlouhodobě nerespektují. Na platformě Trendyol se u některých produktů průběžně měnila přeškrtnutá cena tak, aby zachovala stejné procento slevy. Temu pracuje s takzvanou doporučenou maloobchodní cenou, kterou mění současně s prodejní cenou, což umožňuje manipulaci se slevami. Kontrola a vymáhání pravidel u těchto zahraničních firem je pro české instituce obtížná.
Vyjádření České obchodní inspekce
Kupónovou slevu zobrazenou přímo na detailu produktu a dostupnou všem spotřebitelům – tedy kód, který je přístupný širokému okruhu spotřebitelů – na internetových stránkách považujeme za oznámení o snížení ceny. Tato cena dosažitelná s kupónem by se měla započítávat do historie „nejnižší ceny“ a musí být zohledněna při následných akcích (například Black Friday), pokud spadá do 30denního období. Jakmile tedy prodávající veřejně zpřístupní kupón a umožní jeho uplatnění všem spotřebitelům, jde o cenu objektivně dostupnou, proto vstupuje do referenčního období pro „nejnižší cenu“.
Argument internetových obchodů, že zákazník kupón nemusí využít, není relevantní. Rozhodující je, že prodávající tuto cenu nabízel veřejně. Výjimky jsou kupóny určené pouze pro omezený okruh zákazníků (věrnostní programy, personalizované kódy), ty se za oznámení o snížení ceny nepovažují a obvykle neovlivňují „nejnižší cenu“. Tyto kódy nejsou dostupné všem spotřebitelům a také nejsou obecně komunikovány.
Zdroj: Hlídač shopů/Apify
„Rádi bychom uvedli, že stanovisko ČOI je pouze nezávazným právním názorem, nikoli autoritativním výkladem. Ten může podat pouze soud v konkrétním řízení. Podobnou situaci jsme zažili i u zákona o prodejní době, kde soud později konstatoval, že výklad ČOI nebyl správný, a zrušil všechna její rozhodnutí o pokutách. Tehdy jsme měli pravdu a stejně argumentujeme i nyní. I v tomto případě podle nás jde o nedomyšlenou a nedostatečně promyšlenou právní povinnost i její formulaci,“ reagovala mluvčí Alzy Čeřovská.
V reakci na Hlídače shopů se ozval i další miliardový hráč Notino, které podle svého vyjádření při zobrazování slev a cen dlouhodobě plní zákonné požadavky. „Slevy vždy počítáme vůči nejnižší ceně za posledních 30 dní a jsme schopni to kdykoli doložit. Máme kompletní historii všech prodejních cen včetně přesných časových razítek a na vyžádání rádi poskytneme i metodiku výpočtu,“ napsala společnost CzechCrunchi. Dodala však, že 20. listopadu došlo prý k ojedinělé technické chybě, při které se do výpočtu minimální ceny omylem propsala cena po slevovém kupónu. „Chyba trvala pouze jednotky hodin a týkala se jednotek procent produktů. Okamžitě jsme ji opravili. Skutečné prodejní ceny zobrazené zákazníkům zůstaly po celou dobu nezměněné,“ doplnila.
Aktualizace 1. prosince v 16:20: Článek jsme doplnili o vyjádření Notina.