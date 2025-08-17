Hit ze Silicon Valley pohltili giganti a zanikl. Teď se vrací a láká na alternativu k Apple Watch
Pebble, který ve vývoji kdysi předběhl Apple i další, se letos vrací. A jeho zakladatel odhaluje, jak budou znovuzrozené hodinky vypadat.
Před deseti lety byl Pebble milovanou kalifornskou značkou, která pobláznila trh svými chytrými hodinkami. V roce 2016 ji ovšem koupil Fitbit (později koupený Googlem) a ambiciózní startup prakticky zmizel. Letos ale přišla otočka o sto osmdesát stupňů – a Pebble chystá návrat. Jeho zakladatel Eric Migicovsky na novinky láká už od března s tím, že nyní ukázal, jak bude aktualizovaný vlajkový model chytrých hodinek vypadat.
V první řadě se mu podařilo získat zpět licenci na využívání názvu Pebble, proto se hlavní novinka bude jmenovat Pebble Time 2 místo původně plánovaného Core Time 2. Podle nových návrhů dostane uhlazenější design z nerezové oceli ve čtyřech barvách, dotykový e-paper displej se 64 barvami a úhlopříčkou 1,5 palce, snímač na sledování zdravotních funkcí včetně spánku a také zhruba měsíční výdrž na baterce.
Novinkou se má stát i druhý mikrofon kvůli potlačování okolního hluku, přičemž Migicovsky přemýšlí také nad vodotěsností, její míra ale zatím nebyla stanovena. Pebble Time 2 si lze předobjednat za 225 dolarů (4,7 tisíce korun) s očekávaným doručením letos v prosinci. K dispozici je stále i levnější model Pebble 2 Duo s omezenějšími funkcemi.