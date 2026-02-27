Hledáte kancelář? V trendy coworkingu si připravte aspoň šest tisíc měsíčně za vlastní místo
Flexibilní kanceláře v Praze zažívají nejsilnější období za posledních pět let. Proč lákají firmy a co hýbá jejich cenami?
Pražské kanceláře procházejí proměnou. Firmy přepočítávají, kolik metrů čtverečních skutečně využijí, a místo dlouhodobých nájmů sahají po méně tradičních řešeních, která se přizpůsobí tempu jejich byznysu. Do karet to hraje flexibilním kancelářím, jež zažívají výrazný boom. Data poradenské společnosti Savills navíc ukazují, že podobné modely přicházejí na trh v ideální chvíli.
Flexibilní kanceláře v Praze zažívají nejsilnější období za posledních pět let. Na konci roku 2025 bylo k dispozici 130 500 metrů čtverečních těchto prostor – o zhruba 60 procent víc než v roce 2019. Jen v roce 2023 přibylo 16 400 metrů čtverečních, loni dalších 16 tisíc. Podle Savills už tak tento segment, který se začal výrazněji rozvíjet před dvaceti lety, dávno není jen okrajovým doplňkem trhu, ale jeho pevnou součástí.
„Flexibilní prostory již nepředstavují pouze krátkodobé řešení, ale staly se strategickým nástrojem pro řízení nákladů a rizik. Firmy oceňují možnost pružně reagovat na změny velikosti týmů, optimalizovat portfolio a působit v kvalitních, často prémiových lokalitách,“ říká Pavel Novák ze Savills.
Dnes tvoří tento segment asi tři procenta celkové kancelářské plochy v Praze. Právě proto ale jejich význam rychle roste – i malý posun v nabídce či poptávce může trhem citelně zahýbat. Poptávku přitom táhnou hybridní modely práce, růst outsourcingových společností, rozvoj startupového prostředí i vstup nových firem na pražský trh.
Růst však není rovnoměrný. Nejvíc se staví a otevírá v tradičních byznysových lokalitách – Praze 1, 4 a nově i 5. Naopak v okrajovějších částech, jako jsou Praha 9 nebo 10, zůstává nabídka omezená a některé typy prostor zde prakticky chybí. Trh tak zatím následuje hlavně prémiovou poptávku a do dalších lokalit se rozšiřuje jen pozvolna.
- Denní vstup: 690 korun za den
- Sdílené pracovní místo: 4 530 korun za měsíc
- Vyhrazené pracovní místo: 6 020 korun za měsíc
- Místo v soukromé kanceláři: 8 200 korun za měsíc
Tomu odpovídají i ceny. Sdílené pracovní místo vyjde v průměru na 4 530 korun měsíčně, vyhrazené na 6 020 korun a soukromá kancelář na 8 200 korun. V ceně obvykle bývá kompletní servis: energie, internet, úklid, recepce, káva i tisk. V centru a prémiových budovách se ale čeká další zdražování – moderních ploch je málo a poptávka zůstává stabilní.
Trh zatím drží v rukou trojice velkých hráčů. Scott.Weber Workspace, IWG a WorkLounge kontrolují zhruba 71 procent kapacit, což jim dává silný vliv na ceny i dostupnost prémiových adres. Menší lokální provozovatelé sice fungují také, jejich role je ale zatím omezená. A byť se tempo růstu v posledních měsících zpomalilo, podle Savills bude význam flexibilních kanceláří dál růst. Z okraje trhu se tak definitivně přesouvají do jeho hlavního proudu.