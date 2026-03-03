Hobit z Pána prstenů, Mia ze Zrádců a hvězdy Hvězdné brány na jednom místě. Praha přivítá popkulturní svátek
Comic-Con Prague 2026 se blíží – a CzechCrunch bude opět u toho. Stejně jako Billy Boyd, Mia ze Zrádců nebo Claudia Black z Hvězdné brány.
To se takhle potkají vítězka Zrádců, hvězda Pána prstenů a hrdinové Hvězdné brány… Zní to jako začátek nějakého vtipu, ale i když to není žert, zábava to bude – přesně takhle to už za pár dní bude v Praze doopravdy vypadat. Vypukne tu totiž největší svátek všech fanoušků komiksů, knih, filmů, seriálů i her.
Raději vás varujeme s předstihem. Na pátek 13. až neděli 15. března si nic neplánujte. V tomto termínu proběhne Comic-Con Prague, už sedmý ročník obrovitánské akce pro všechny čtenáře, diváky, hráče a prostě příznivce popkultury. „A bude opět větší než minule,“ láká za organizátory Pavel Koutský.
Prostory O2 universa budou nacpané hosty, autogramiádami, soutěžemi, cosplayem, přednáškami nebo hrami a CzechCrunch u toho nebude chybět. Na naší diskuzi například zjistíte, co spojuje Nicole Šáchovou z Asia Expressu a Zrádců, streamera Radka „Sterakdary“ Starého a politika Zdeňka Hřiba. Ale i další program Comic-Conu láká na zajímavá jména. Samozřejmě včetně těch zahraničních.
Pro spoustu návštěvníků bude největší hvězdou britský herec Billy Boyd, představitel Pipina z filmového Pána prstenů. Kdo dává přednost seriálům, toho potěší Claudia Black neboli Vala z Hvězdné brány. Z té mimochodem dorazí i Ben Browder. Fanoušci fantasy zase vyhlížejí Iaina Glena, rytíře Joraha Mormonta ze Hry o trůny. A kdo má rád reality show, ten se těší na Věru Kirchnerovou. Netušíte? To je přece Mia ze Zrádců!
Comic-Con nicméně láká na mnohem víc než vyprávění známých hostů. „Letos jsme přidali další sály pro hraní her na hrdiny nebo figurkových her,“ popisuje Koutský rozšíření interaktivní zábavy, která dále čítá karetní hry, konzolové i počítačové herny či různé soutěže pro menší i větší návštěvníky. Už v pátek bude dokonce i párty – a po celou dobu konání na vše dohlédne Armáda České republiky.
Stánek Armády České republiky na pražském Comic-Conu bude dvakrát větší než minule.
„Bude to takový malý hudební festival, v pátek večer vystoupí hned tři kapely,“ říká Koutský. „A stejně jako dřív bude mít svůj stánek i armáda, ale tentokrát bude dvakrát větší,“ přibližuje zapojení AČR, které i v konkurenci značek jako Lego, Disney nebo Pokémon patří k nejoblíbenějším comicconovým zastávkám. Tedy spolu s vystoupeními zahraničích herců.
„Vyjednávání se zahraničními hosty bývají náročná, ale hodně nám pomáhá, že už jsme etablovaná akce a zajišťujeme jim velmi kvalitní servis a podmínky. Cítí se tu dobře, a to i díky spolupráci s Prahou, která nám pomáhá zajišťovat například prohlídky města,“ říká Koutský. „Praha je obecně velké lákadlo,“ dodává.
„I díky tomu není problém oslovovat herce, mnohdy nás už jejich agenti oslovují sami. Ale většinou je problém sladit kalendáře,“ vysvětluje pořadatel. I proto letos nedorazí například dříve ohlášená Amanda Tapping neboli plukovnice Carterová z Hvězdné brány. Nicméně přislíbila náhradní účast na brněnském Comic-Conu.
Kromě herců láká akce v O2 universu i na zástupce dalších odvětví, ať už je to spisovatelka Kristýna Sněgoňová, překladatel Vojtěch Kostiha, nebo komiksová legenda Paolo Eleuteri Serpieri. Jestli je chcete vidět a užít si největší popkulturní svátek v Česku, vstupenky na Comic-Con Prague 2026 začínají na 1 190 korunách.