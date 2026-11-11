Hobitovi z Pána prstenů zachutnala česká kuchyně. A tak k návštěvě zlákal i svého parťáka ze společenstva
Nejdřív do Česka přijel Pipin z Pána prstenů. Teď k nám na jeho doporučení míří hobití kolega Smíšek. A to opět na Comic-Con, ale tentokrát do Brna.
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Hobiti z Pána prstenů jsou vyhlášení jedlíci. Vždyť kdo by neznal hlášku o tom, že je čas na druhou snídani! Tyhle postavy navíc zjevně tak trochu ovlivnily i své herecké představitele z filmové trilogie. Kousek hobitství prokázal v Česku před pár měsíci Billy Boyd neboli Pipin – který si tu pochutnal natolik, že i díky tomu k nám zamíří jeho parťák Smíšek.
Letos na jaře patřil k největším hvězdám pražského Comic-Conu skotský herec Billy Boyd, který nejenže pobavil historkami z natáčení Pána prstenů, ale zaplněnému a pobožně ztichlému sálu O2 universa vystřihl i kytarový koncert. Už za pár dní se tisíce fanoušků setkají s dalším hobitem. Přijede nejen kvůli příznivcům Pána prstenů a práci organizátorů, kteří ho pozvali, ale i díky zcela hobitím důvodům.
„Billy Boyd si návštěvu Prahy neskutečně užil, a to jak díky interakci s fanoušky na Comic-Conu, tak i díky české kuchyni. Podle našich informací byl následně v kontaktu s Dominicem Monaghanem, minimálně tedy ohledně svých gurmánských zážitků,“ říká pro CzechCrunch Vlastimil Šprta z vedení Comic-Conu. „A přispěl tak k tomu, že letos Dominica přivítáme v Brně,“ dodává – a vyhlašuje tím, že Monaghan neboli Smíšek bude jedním z největších lákadel Comic-Conu Brno.
Comic-Con Brno & Junior proběhne od pátku 13. do neděle 15. listopadu na brněnském výstavišti, Monaghan v nabitém programu vystoupí v sobotu odpoledne. Jeho Smíšek navíc nebude jediným zástupcem Pána prstenů, který do Česka zavítá. Příznivci království Gondor zaplesají nad účastí Davida Wenhama, představitele Faramira, toho méně oblíbeného syna pána Denethora.
Další tolkienovskou posilou nebude žádný muž, ale Miranda Otto, jež si získala fanoušky ztvárněním rohanské štítonošky Éowyn. Ale že vám magické prsteny nic neříkají, že máte radši třeba… Hvězdnou bránu? I v tom případě vás program Comic-Conu Brno potěší.
Událost totiž završí už před lety započatou sérii a do Brna dorazí Amanda Tapping neboli plukovnice Carterová, poslední ze čtveřice hlavních hrdinů Hvězdné brány neboli Stargate SG-1, která v Česku ještě nebyla. „Vyjednávali jsme účast opravdu velkých jmen světového filmu a televize. Bohužel u několika z nich nakonec došlo ke zrušení účasti, a to i v poměrně pokročilé fázi příprav. Letos se nám zkrátka v tomto ohledu trochu lepila smůla na paty. O to větší radost máme, že se nám podařilo přivézt Amandu Tapping,“ popisuje Šprta.
„Každý host je pro nás svým způsobem malým vítězstvím, ale právě u takových jmen je za výsledkem často opravdu dlouhá cesta a hromada důvěry,“ dodává. „Jsou případy, kdy vyjednávání trvá několik let. A pak jsou situace, kdy se vše domluví během několika hodin. Každý host má jiné podmínky, jiné časové možnosti a také jiné představy o podobě svého vystoupení,“ přibližuje organizátor.
„Do toho vstupuje celá řada dalších faktorů, od cestování a ubytování až po samotný program a finanční stránku,“ popisuje Šprta. Tyhle faktory se podařilo vyřešit i u zástupců dalších dvou milovaných popkulturních světů se Star v názvu. V Brně se představí dvojice Gates McFadden a Robert Picardo z nejvlivnějšího sci-fi všech dob, tedy ze Star Treku, i Robert Emms a Anton Lesser, kteří se ukázali v tom dost možná nejlepším zpracování Star Wars vůbec, v seriálu Andor.
Kromě hereckých hostů láká Comic-Con Brno & Junior na nespočet dalších aktivit od soutěží pro návštěvníky až po možnost zahrát si deskovky i videohry. Případně si vybrat z nepřeberného množství merche. A komu by herci, hry, komiksy a cosplay snad nestačili, ve stejný čas a na stejném místě jako Comic-Con proběhne veletrh Kniha Brno. A protože CzechCrunch je partnerem obou akcí, tak se těšíme na shledanou v Brně!