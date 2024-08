Hra na oliheň se vrací. První teaser druhé řady odhaluje datum premiéry i to, kdy seriál skončí

Uložit 0

Krvavý korejský seriál Hra na oliheň se stal nejsledovanějším dílem všech dob na Netflixu. Od uvedení jeho první řady uplynuly už tři roky – ale čekání na tu druhou už je skoro u konce. Právě zveřejněný první teaser nové sezony odhaluje nejen datum premiéry nové série, ale navíc ohlašuje, že třetí řada bude tou poslední.

Jak daleko byste zašli za výhrou v podobě pohádkového bohatství? Na tuhle otázku v roce 2021 odpovídalo devět epizod seriálu, ve kterém stovky účastníků brutální soutěže nasazovaly své život v krutých variacích na dětské hry – odtud i název Hra na oliheň. Prakticky přes noc se z něj stal fenomén.

Ale jak odhaluje právě zveřejněný první teaser druhé řady, ta skutečná hra teprve začíná. Squid Game, jak zní anglický název seriálu, na streamovací službě opět uvidíme 26. prosince tohoto roku. „Už jsou to tři roky. Chcete si zahrát?“ ptá se maskovaná postava v černém, jeden z pořadatelů fiktivní hry, která v první sérii našla svého vítěze.

Tím se stal hráč číslo 456 neboli Song Ki-hun, kterého skvěle ztvárnil jihokorejský herec I Čong-dže (který se v mezičase objevil i v rozporuplném seriálu Star Wars: Akolytka). Vítězství v titulní hře pro něj ale bylo nesmírně traumatizující zkušeností, nikoliv vysněnou cestou z dluhů. A tak se vydává najít lidi zodpovědné za krutou kratochvíli ve snaze hru ukončit.

„Nemůžu se dočkat, až zjistím, jak se vám po třech letech bude tenhle návrat pozdávat. Ki-hun na konci první řady přísahal pomstu a teď se vrací zpátky do hry. Podaří se mu dotáhnout, co slíbil? Bílý kůň ani tentokrát nebude snadný soupeř. Krutá srážka jejich dvou světů se určitě protáhne až do třetí řady, kterou uvidíte příští rok,“ vzkázal divákům režisér a scenárista Hwang Tong-hjok, který měl pod palcem i druhou sérii Squid Game.

První scénář Hry na oliheň napsal už v roce 2009, o deset let později o něj projevil zájem Netflix hledající neanglický obsah pro své stále větší neanglicky mluvící publikum. Jen pár týdnů po svém uvedení na podzim 2019 zbořila Hra na oliheň všechny rekordy a stala se nejsledovanějším titulem Netflixu.

„Jsem nadšený z toho, že z malého semínka, které jsme kdysi zasadili, vyrostla skutečně velká Hra na oliheň, která ponese ovoce až do úplného konce příběhu. Máte se na co těšit,“ dodal jihokorejský autor. Pozornost a popularitu si získala mrazivým námětem, strhujícím tempem a do smrtících výšin vyhnanou kritikou chamtivosti a kapitalismu, který nutí obyčejné lidi k nejextrémnějším činům.

A své prvenství si drží doposud. S více než 2,2 milionu zhlédnutých hodin a 265 miliony zhlédnutí je série i teď v netflixovském žebříčku před velepopulární a o dva roky mladší Wednesday. Také ta se má v budoucnu dočkat další řady, náskok olihňové značky se ale v mezičase rozhodně navýší.

Spolu se znepokojujícími záběry umírajících běžců totiž teaser druhé série Hry na oliheň zároveň oznamuje, že po letošní druhé sezoně bude následovat i avizovaná řada třetí – a že bude poslední. Ta na Netflix dorazí v roce 2025.