Různá ocenění v zábavním průmyslu často reflektují pouze názor přísných a erudovaných kritiků a teoretiků, v případě videoherních cen Steam Awards však rozhoduje výhradně hlas lidu. Uživatelé nejoblíbenějšího herního obchodu a platformy pro PC v uplynulých týdnech zvolili vítězné videohry v několika kategoriích, nejprestižnější cenu za hru roku 2021 získal hororový Resident Evil Village. Ale došlo i na volbu té „nejlepší hry, která vám nejde“.

Širší nominace do standardních i kurióznějších sekcí Steam Awards byly stejně jako v předchozích letech v rukou veřejnosti. Uživatelé Steamu – u nominací za rok 2020 se jich zúčastnilo přes pět milionů, loňská čísla nejsou zatím známá – vybrali do každé kategorie pětici her, z níž po finálním hlasování vzešli jednotliví vítězové. Muselo jít o hry na PC a dostupné na populární platformě. A aby události zajistili co největší zájem, provozovatelé ze společnosti Valve ocenění spustili a promovali společně s velkými slevovými akcemi, které stále trvají.

Nejcennější titul si v už šestém ročníku cen odnesl další díl světově populární hororové série Resident Evil Village. Survivalová akce uspěla v konkurenci vikinského multiplayerového otevřeného světa Valheim, MMORPG od Amazonu New World, závodů Forza Horizon 5 a problémy sužovaného, ale postupně přece jen zdokonalovaného sci-fi počinu Cyberpunk 2077 od polských tvůrců herního Zaklínače.

Závody Forza Horizon 5 uchvacují nejen svou grafikou Foto: Xbox Game Studios

Vedle té nejlepší tradiční hry uživatelé Steamu zvolili také i šampiona mezi tituly pro virtuální realitu. A zatímco mezi klasickými videohrami uspěl hrozivý horor, ve virtuální realitě byli hlasující bojácnější. Rivaly v podobě simulátorů odstřelovačů, špionů, vojáků nebo obětí čarodějnice z Blair Witch strčil do kapsy kuchařské zástěry Cooking Simulator VR. V této kategorii mimochodem v roce 2019 uspěl i český hit Beat Saber, který se do užšího výběru bojujícího o VR vítězství dostal už i rok předtím.

Steam Awards totiž oproti jiným oceněním nominace neomezovaly na hry vydané v uplynulém roce. A nadčasový pohled přinesly i tentokrát. Kategorii Nesmrtelná hra – tedy taková, která podle pořadatelů „už má něco za sebou, ale přestože roky plynou, na tuhle tvůrci nezanevřeli a stále ji jako milující rodiče opatrují a vylepšují“ – ovládla deset let stará Terraria, dvourozměrná plošinovka s obrovským světem a sandboxovou hratelností.

Zemědělské vítězství

Komunita ale nerozhodovala jen o superlativních nálepkách, vybrala i hru, která nejlépe zapadala do kategorie „Pane doktore, vy jste se zase kochal“ (v angličtině „Sit back and relax“). Narážka na českou komedii Vesničko má středisková uvádí kategorii her, „které jsou lékem na dny plné stresu – nikam nechvátají, nechávají vás relaxovat a nepřidělávají další starosti. Zkrátka jsou taková herní oáza klidu.“ A zatímco doktor v podání Rudolfa Hrušínského v citovaném snímku při kochání havaroval se svým autem, do cíle této etapy Steam Awards úspěšně dojely traktory a kombajny Farming Simulatoru 22.

Pole a brázdy zemědělské videohry pak Steam Awards vyměnily za neonové sci-fi město v Cyberpunku 2077, jenž byl oceněn coby titul s nejlepším příběhem. Nejvýraznějším vizuálním stylem mezi hráči uspěly závody Forza Horizon 5, ačkoliv v jejich případě nadchlo fantasticky fotorealistické zpracování vozů i závodních tratí spíš než jedinečný feeling vyvolaný originálním zpracováním, o který by kategorie podle pořadatelů měla primárně usilovat.

Sluch nejvíce hráčů svým soundtrackem potěšili Marvel’s Guardians of the Galaxy, kteří podobně jako obě filmová zpracování Strážců Galaxie vsadili na nestárnoucí retro hity. Osmdesátkové pecky od Iron Maiden, Ricka Astleyho nebo New Kids on the Block tak poněkud přehlušily originální soundtracky ostatních nominovaných her, ale dost možná i vlastní metalové songy z jinak povedeného původního soundtracku Guardians, který ale pod náporem známějších eighties hitů tolik nevyzní.

Audiovizuální stránka je samozřejmě často stěžejní součástí zážitku, nejdůležitější je však zaujmout samotnou hratelností. Tu nejinovativnější podle hlasu lidu nabídl titul Deathloop, v němž se hon zabijáků točí v časové smyčce. Právě tento mechanismus hlasujícím přišel loni obzvlášť zajímavý, hrátky s časem totiž nabídly i další nominované tituly stejné kategorie Loop Hero a Twelve Minutes.

Videohra Marvel’s Guardians of the Galaxy sází na oblíbené komiksové postavy Foto: Square Enix

A pokud to zní komplikovaně, tak snad ani nezkoušejte Nioh 2, velenáročné samurajské akční RPG, které komunita zvolila za „nejlepší hru, která vám nejde“. O tuto nálepku soutěžila mimo jiné i historická strategie Age of Empires IV, která sice skutečně umí nabídnout komplexní taktické možnosti, ale jinak slouží i jako velmi přístupná učebnice dějepisu.

Mozkové závity ale nemusíte trápit sami. Když si najděte parťáka, můžete se pustit do kooperativní logické skákačky It Takes Two, která úspěchem v kategorii Nejlepší s přáteli potvrdila svůj nedávný triumf z videoherních Oscarů. Její konkurenty z kooperativní kategorie, stejně jako všechny nominované hry v těch dalších, najdete samozřejmě na Steamu. Jejich seznam tak rovnou může posloužit jako zdroj tipů od milionů hráčů na videohry k vyzkoušení i v následujícím roce.