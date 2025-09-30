Hrajete rádi na PlayStationu? Podívejte se na tenisky od Reeboku v retro stylu k výročí konzole
Limitovaná kolekce zahrnuje tři modely tenisek, které se budou prodávat výhradně jen ve Velké Británii, USA a Japonsku.
Když Sony v roce 1994 vydalo první PlayStation, málokdo tušil, že z něj vyroste fenomén, který změní herní průmysl. Letos slaví 30. výročí na evropském trhu a při té příležitosti spojil síly s Reebokem. Výsledkem je kolekce tří modelů tenisek, jejichž design se vrací k šedé konzoli z devadesátých let. Ten doplňují detaily jako pumpovací míček v barvách PlayStationu a s nápisem s „Press Play“ nebo grafika paměťové karty na jazyku boty. V Česku ale tenisky dostupné nebudou.
Každý model bude k dispozici pouze v jedné ze tří zemí, kde PlayStation původně startoval. Workout Plus se začne prodávat 15. října ve Velké Británii, model Pump Omni Zone II vyjde o dva dny později v USA a Instapump Fury 94 pak 24. října v samotném Japonsku, odkud herní konzole pochází. Českým fanouškům tak nezbývá nic jiného než tenisky koupit právě přes zahraniční prodejce.
Loni při globálních oslavách kulatých narozenin PlayStation představil limitovanou edici PS5 v retro designu, která vizuálně navazovala na původní šedou konzoli z roku 1994. Speciální balíček obsahoval konzoli PS5 (Pro), dva ovladače, nabíjecí stanici, stojánek a stylovou samolepku, přičemž samostatně bylo možné zakoupit také přenosné zařízení PlayStation Portal.