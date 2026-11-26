Hranice bydlení nekončí u dveří bytu. Penta na Smíchově staví dům s fitness, coworkingem i saunou
Momentum je koncipováno jako smart living. Má nabídnout 240 plně vybavených bytů a společné prostory. Jak se liší od klasického bytového domu?
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Momentum je nový rezidenční projekt na pražském Smíchově, koncipovaný jako takzvaný smart living. Nejde jen o chytrou domácnost. Hlavní rozdíl oproti klasickému bytovému domu jsou společné prostory: recepce 24/7, fitness, sauna s výhledem na Petřín, střešní terasa s grill zónou a osvěžovacím bazénkem, coworking nebo společenská místnost.
Takové bydlení bude podle Petry Ryšánkové z Penta Real Estate v Praze čím dál běžnější, zejména ve vnitřním městě a tam, kde je dobrá veřejná doprava a omezený počet parkovacích stání. Neznamená to, že budou všichni bydlet v kompaktních bytech, Praha podle ní bude dál potřebovat i velké rodinné byty. „Změní se spíš očekávání lidí od domu jako celku,“ říká. Kvalitní společné prostory, technologie nebo služby se postupně stanou přirozenější součástí městského bydlení a Momentum ukazuje, jak to může vypadat.
Projekt v ulici Na Knížecí u metra Anděl staví Penta Real Estate společně se Sekyra Group. Stojí na vstupu do nové čtvrti Smíchov City, na místě bývalého parkoviště, které Penta získala v roce 2023 při koupi ČSAD Praha holding, nedaleko autobusového terminálu Na Knížecí a pár minut chůze od Smíchovské náplavky.
Vznikne tu 240 plně vybavených bytů 1+kk, 1,5+kk a 2+kk a 80 parkovacích stání. Vybavení, tedy kuchyň se spotřebiči, vestavěný a volně stojící nábytek, postel a matrace, se podle typu bytu pohybuje zhruba od 680 tisíc do milionu korun. Hodnota celého projektu se odhaduje na 1,3 miliardy korun, dokončení je plánované na rok 2028. Návrh vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou vyhrálo studio Aulík Fišer Zalabák architekti. Hlavním architektem je David Zalabák.
Dům má rekuperaci vzduchu, chytrou domácnost a vytápění i chlazení přes geotermální vrty a stropní sálavé systémy. Na střeše vznikne terasa se zelení, venkovní kuchyní, grilem a posezením včetně soukromých částí, s vodním ochlazovacím prvkem. Sauna bude v nejvyšším patře s výhledem na město a služby domu i společné prostory půjde rezervovat v mobilní aplikaci. Parter doplní obchody a služby.
Co si pod pojmem smart living přesně představit, čím se liší od klasického bytu a co bude tento dům nabízet navíc, prozradily v rozhovoru Petra Ryšánková a architektka Karolína Hýsková z Penta Real Estate.
Smart living se u nás používá volně, často jako synonymum chytré domácnosti. Co si pod ním u tohoto projektu přesně představit, čím se liší od klasického bytu a bytového domu a co z toho plyne pro každodenní život obyvatel i pro samotný návrh?
Petra Ryšánková: Smart living bych popsala jako bydlení, které chytře pracuje nejen s prostorem, ale také s časem. Nejde tedy jen o chytrou domácnost nebo technologie, ty jsou pouze jednou jeho součástí. Mnohem důležitější je, jak dobře funguje samotný byt a jak ho doplňuje celý dům. V Momentu máte vlastní, promyšleně navržený byt, který si pořídíte kompletně vybavený. Stejnou logiku má i lokalita: řadu funkcí máte přímo v domě a zároveň jste pár minut od metra, tramvají, vlakového spojení, obchodů, gastronomie nebo zeleně. Smart living pro nás tedy znamená především jednodušší každodenní fungování.
Karolína Hýsková: Pro mě je to především velmi promyšlená práce s prostorem. Byt by měl mít minimum hluchých míst a každá jeho část by měla mít smysl. Zároveň ale nesmí působit tak, že jsme se z každého centimetru snažili za každou cenu vytěžit další funkci. To je u kompaktního bydlení zásadní. Není cílem dostat dovnitř co nejvíce věcí. Cílem je vybrat právě ty, které člověk skutečně potřebuje, a navrhnout je tak, aby interiér zůstal klidný, vzdušný a snadno použitelný. Smart living je pro mě tedy méně o množství funkcí a více o jejich kvalitě.
V některých případech se můžeme setkat i s pojmem mikroliving. Je to totéž?
Petra Ryšánková: My bychom neradi tyto termíny zaměňovali. Mikroliving je do velké míry dané velikostí jednotky. V zahraničí se bavíme i o bytech kolem 18 až 20 metrů čtverečních, kde musí spousta věcí fungovat sdíleně, třeba prádelna nebo vaření. My pracujeme s jiným měřítkem, průměrný byt má přibližně 28 metrů čtverečních a jsou tu i 2+kk kolem 45 metrů. Smart living pro nás popisuje hlavně to, jak bydlení funguje. Plocha je jen jedna část příběhu.
Dá se tedy podle metrů čtverečních poznat, jak se v bytě bude bydlet?
Karolína Hýsková: Dva byty o 28 metrech čtverečních mohou nabídnout úplně jiný komfort podle geometrie, polohy oken, komunikačních ploch nebo toho, jak se dá rozumně rozmístit nábytek. Od domova dnes navíc čekáme víc funkcí, doma spíme, pracujeme, jíme i cvičíme, takže jeden prostor během dne plní několik rolí. Při návrhu proto nestačí číslo v tabulce, pracujeme s reálným vybavením a ověřujeme, že se v bytě opravdu pohodlně žije.
Byty se prodávají vybavené. Stačí tedy přijít a bydlet?
Petra Ryšánková: Ano. Byt si člověk pořídí kompletně vybavený včetně postele a matrace, takže nemusí další měsíce řešit kuchyň, skříně nebo nábytek. Princip je jednoduchý: přijít s taškou a kartáčkem a bydlet. Hodnota vybavení se podle typu bytu pohybuje přibližně od 680 tisíc do milionu korun.
Jak se s vybavením pracuje při návrhu bytu na malé ploše?
Karolína Hýsková: Od začátku jsme řešili zónování. Na malé ploše nemůžete každou činnost oddělit stěnou, takže ji definuje nábytek, osvětlení, materiál nebo orientace prostoru. Aby se tam všechno vešlo, často jsme volili nábytek na míru, typicky kuchyň a vestavěné skříně. Vestavěný nábytek využije i výšku místnosti a místa, která by u běžných kusů zůstala prázdná. U menších bytů 1,5+kk využíváme například niky na spaní, u 1+kk integrované sklopné postele, které mají zároveň funkci pohovky. Chytré řešení má každodenní život zjednodušovat. Výsledkem nemá být katalog jednotlivých kusů, ale jeden funkční interiér.
Obvykle developer předá hotový byt a interiér se začíná ladit až po převzetí. Jak se liší Momentum, kde design zahrnuje i společné prostory domu?
Karolína Hýsková: Pro mě bylo nejzajímavější, že navrhujeme mnohem větší část životního prostředí rezidenta. Design se neodehrává jen v bytě, ale propisuje se do společných částí a charakteru celého domu. Už při návrhu jsme přemýšleli, kde člověk pracuje, kde jí, jaké má úložné kapacity nebo jak prostor poslouží, když přijde návštěva. U malého bytu potřebujete vědět nejen to, kde stojí postel nebo pohovka, ale i kam si člověk po příchodu odloží kabát, kam dá kufr nebo vysavač. Interiér proto není něco, co přichází až po architektuře. Je součástí produktu od začátku. A na malé ploše si nemůžete dovolit design samoúčelný, každé rozhodnutí musí obstát esteticky, ergonomicky i prakticky.
Už při návrhu jsme přemýšleli, kde člověk pracuje, kde jí, jaké má úložné kapacity nebo jak prostor poslouží, když přijde návštěva.
Co tedy patří do bytu a co do společných prostor?
Karolína Hýsková: Začínáme u toho, co člověk potřebuje každý den. Spánek, hygiena, vaření, ukládání věcí nebo běžný odpočinek musí fungovat uvnitř bytu. Aktivity, které zaberou hodně místa a děláme je jen část dne nebo několikrát týdně, tedy fitness, sauna, střešní terasa nebo větší prostor pro setkávání, dávají smysl jako společné zázemí.
Petra Ryšánková: To je podle mě hlavní rozdíl oproti klasickému bytovému domu, hranice bydlení nekončí za dveřmi bytu. Společné prostory ale nenahrazují něco, co by v bytě chybělo, mají ho rozšířit o další možnosti.
V zahraničí existují projekty, například v Londýně, kde část funkcí bytu zajišťují společné prostory domu. Inspirovali jste se u nich?
Karolína Hýsková: Ano, hlavně tím, jak pracují s hranicí mezi soukromým a společným prostorem. V řadě měst je přirozenější chápat některé společné části domu jako rozšíření vlastního bydlení. V Praze jsme ale chtěli zachovat velmi jasný pocit vlastního domova, kde je vše potřebné. Český klient podle mě správně čeká, že jeho byt bude fungovat plnohodnotně sám o sobě, s dobrou kuchyní, dostatkem úložných prostor a kvalitním místem pro spaní, práci i odpočinek. Společné prostory pak přidávají další komfort.
A jak navrhnout společné prostory, aby je lidé opravdu používali?
Karolína Hýsková: Důležité je nezačínat tím, že chceme za každou cenu „vytvořit komunitu“. Lidi nemůžete designem donutit, aby se chtěli družit. Můžete ale vytvořit prostředí, kde se cítí příjemně a k setkávání dochází přirozeně. Proto potřebují různé úrovně kontaktu: někde se jen potkáte cestou domů, jinde si na chvíli sednete nebo pracujete, jdete si zacvičit nebo strávíte večer s přáteli. Každý prostor musí fungovat i sám. Pokud chce být člověk sám, musí se tam cítit stejně komfortně jako parta, která se chce potkat.
Pro koho je takové bydlení určené?
Petra Ryšánková: Vycházeli jsme z toho, jak dnes část lidí ve velkém městě žije. Pracují, sportují, cestují, využívají služby a velmi intenzivně vnímají hodnotu svého času, ale nechtějí slevovat z kvality bydlení. Ideální je pro člověka, kterému jde hlavně o lokalitu, úsporu času, komfort a kvalitu, typicky pro mladého profesionála, lidé žijící single, mladý pár nebo manažera, který je pracovně hodně aktivní a chce zázemí v centru dění.
Patří sem i lidé, kteří jezdí pravidelněji do Prahy za prací a místo hotelu hledají vlastní zázemí. Smíchov je zajímavý také tím, jak se proměňuje v novou čtvrť kombinující bydlení, kanceláře, obchody a služby, a kdo tu bude pracovat, může si dojíždění výrazně zkrátit. Rodina s dětmi, která chce oddělené zóny pro jednotlivé členy domácnosti, bude mít blíž k jinému našemu projektu, třeba Žižkovu 3.0. Momentum nemá ambici být bydlením pro každého.
Momentum Smíchov
Kde: ulice Na Knížecí, Praha 5, u metra Anděl, na vstupu do čtvrti Smíchov City
Kdy: ve výstavbě, dokončení je plánované na rok 2028
Počet bytů: 240, dispozice: 1+kk, 1,5+kk a 2+kk
Velikosti bytů: od 23 do 45 m², průměr kolem 28 m²
Vybavení bytů: kuchyň se spotřebiči, vestavěný a volně stojící nábytek, postel a matrace, hodnota vybavení se podle typu bytu pohybuje od 680 tisíc do milionu korun
Parkování: 80 stání
V domě: recepce 24/7, chill zóna, fitness, sauna s výhledem na Petřín, odpočívárna s venkovní sprchou, společenská místnost, coworking, relaxační zóny, kolárna a servis kol
Na střeše: terasa s grill zónou a bazénkem
Technologie: rekuperace vzduchu, chytrá domácnost, vytápění a chlazení přes geotermální vrty a stropní sálavé systémy
Pro investory: nabídka kompletní správy pronájmu bytu
Webové stránky projektu: Momentum Smíchov
Kupují si byty hlavně lidé, kteří v nich budou bydlet, nebo investoři?
Petra Ryšánková: Setkáváme se s oběma motivacemi. Pro vlastní bydlení je zajímavá kombinace lokality, celkové ceny, vybavení a komfortu domu a pro řadu lidí může být Momentum prvním vlastním bytem. Zároveň je to zajímavé z investičního pohledu. Kompaktní dispozice, dopravní dostupnost a rostoucí počet pracovních míst v okolí, kde se právě v rámci nového Smíchov City staví centrály ČEZu a České spořitelny, mohou být zajímavé i pro pronájem. Investorům nabízíme také kompletní správu pronájmu bytu.
Podle čeho kupující byty porovnávají? Pořád rozhoduje cena za metr?
Petra Ryšánková: Cena za metr je důležitý ukazatel, ale u kompaktního bydlení nedává smysl sledovat ji izolovaně. Důležitější je celková cena a vše, co za ni člověk dostane: kompletní vybavení, technický standard, zázemí domu a lokalita. Hraje roli i čas. Rozdíl mezi dvaceti a padesáti minutami cesty do práce se v ceně za metr neobjeví, ale kvalitu života ovlivňuje zásadně.
Lidé se dnes častěji ptají, jak jim bydlení zapadne do každodenního života, kolik času stráví cestou, co mají dostupné pěšky, jaké jsou provozní náklady nebo kolik budou muset po koupi ještě investovat do zařízení. A zajímá je, co dostanou navíc, což jsou v našem případě recepce 24/7, fitness, sauna, společenská místnost, coworking nebo střešní terasa.
Jak se podle vás bude v Praze bydlet za deset let? Bude smart living běžný?
Petra Ryšánková: Bude výrazně běžnější než dnes, zejména ve vnitřním městě a tam, kde je dobrá veřejná doprava a omezený počet parkovacích stání. Jen v našem portfoliu připravujeme tři další projekty podobného konceptu. Neznamená to, že budeme všichni bydlet v kompaktních bytech, Praha bude dál potřebovat velké rodinné byty i klasické projekty. Změní se spíš očekávání od domu jako celku. Kvalitní společné prostory, technologie, energetická efektivita nebo služby se postupně stanou přirozenější součástí městského bydlení.
Karolína Hýsková: Budeme méně přemýšlet v kategoriích malý a velký byt a víc se ptát, jestli je prostor dobře, nebo špatně navržený. Bydlení v Praze bude pravděpodobně dál drahé a každý metr cenný, ale odpovědí nemůže být jen stavět stále menší byty. Musíme prostor využívat lépe: kvalitnější dispozice, promyšlený vestavěný nábytek, dostatek úložných řešení, dobrá práce se světlem a smysluplné společné zázemí.