Hvězda Pána prstenů propadla české hře Kingdom Come. Ale má otravnou chybu, kvůli které už nemůžu hrát, říká
Dominic Monaghan neboli hobit Smíšek z filmového Pána prstenů prozradil, že v českém herním hitu nechal spoustu hodin. A taky dostal neobvyklý dar.
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Herní hit Kingdom Come: Deliverance dělá Česku reklamu nejen mezi milovníky videoher po celém světě, ale i mezi známými osobnostmi. Své nadšení pro hru zasazenou do českého středověku prozradila při návštěvě Brna i hvězda filmového Pána prstenů. A od vývojářů z Warhorse Studios si vysloužila neobvyklý dárek. Ale taky zazněla jedna výtka.
O víkendu dorazilo na brněnské výstaviště přes dvacet tisíc lidí – a je snadné si představit, že většina z nich přijela právě kvůli němu. Navíc je takřka jisté, že každý z návštěvníků ho znal. Proběhl totiž Comic-Con Brno, který kromě desítek dalších hostů a stovek atrakcí lákal fanoušky všeho fantastického a zábavného na Dominica Monaghana, představitele hobita Smíška z filmové trilogie Pán prstenů.
A což o to, o milovaném fantasy fenoménu byla samozřejmě řeč. Ale české nadšence při Monaghanově vystoupení možná ještě víc potěšila jedna ryze domácí stopa. Britský herec je totiž vášnivý hráč videoher. A propadl i české hře Kingdom Come: Deliverance 2. „Je to fantastická hra,“ okomentoval dílo Warhorse Studios před sálem nabitým k prasknutí.
„Mám v Kingdom Come nahráno nejspíš už pár stovek hodin,“ prozradil Monaghan na Comic-Conu. „Je to nádherná hra, je snadné se nechat jejím světem unést. Působí velice opravdově,“ nešetřil chválou na titul odehrávající se pod hradem Trosky a v okolí Kutné Hory v patnáctém století. Ale kromě nadšení z české videohry přidal i kritický komentář.
„Hrozně rád bych ve hře pokračoval, jenže jsem narazil na otravnou chybu,“ prohlásil Monaghan. „Mám následovat jednoho šlechtice, jenže sotva vyjdu z hradu, není tam. Myslím, že to je v Kutné Hoře. Dokonce jsem se díval na internet a prý je to známý problém. Je mi líto, že kvůli tomu nemůžu pokračovat,“ popsal překážku.
Organizátoři Comic-Conu o Monaghanově pozitivním vztahu ke Kingdom Come dobře věděli. A proto oslovili Warhorse Studios, jestli by pro slavného fanouška něco nepřipravili. „Třeba klíčenku,“ rozesmála diváky moderátorka Comic-Conu. Vývojáři ale zvolili zajímavější volbu. Skutečný meč inspirovaný výzbrojí z videohry. A ještě zbrusu novou deskovou hru Kingdom Come: Deliverance k tomu.
„A třeba jim budu moct říct o té chybě,“ dodal Monaghan při přebírání obřích krabic a svého nového meče. „Zajímalo by mě, jak ho dostanete přes bezpečnostní prohlídku na letišti,“ dodala moderátorka – a spolu s hercem rozjeli improvizovanou scénku, v níž se Monaghan pokoušel zaměstnance letiště přesvědčit, že jeho zkušenosti se zabíjením skřetů z Pána prstenů by mu měly umožnit vzít si meč na palubu letadla.
Monaghan ale publikum zaujal i vyprávěním o Pánovi prstenů. Přidal třeba i svůj názor na mezi fanoušky oblíbené téma, proč magický Prsten neodnesli do Mordoru vznešení orli, proč ho tam musel po náročné pouti donést po svých chudák hobit Frodo. „Orli nejsou taxíky. Musí řešit spoustu jiných důležitých věcí a je rozdíl, když je k velkému úkolu povolá čaroděj Gandalf, a kdyby jejich pomoc žádal obyčejný hobit,“ uvedl s úsměvem.
Veselé propojení hobitího herce a Warhorse Studios bylo i tak trochu symbolické. České studio totiž kromě dalšího dílu dobrodružství značky Kingdom Come pracuje na nové videohře právě ze světa Pána prstenů. Pro britského herce každopádně není podobné nadšení pro videohru ničím novým, před časem na sebe Monaghan prozradil, že například ve fantastickém světě Skyrimu strávil přes tři sta hodin.
Během covidové pandemie s přáteli – včetně dalšího herce z Pána prstenů Billyho Boyda, který na jaře okouzlil Comic-Con v Praze – také propadl online hitu League of Legends. „Do hry se snažíme uvrtat i Elijaha, ale ten má dvě malé děti, takže nám říká, že musíme pár let počkat,“ uvedl s odkazem na Elijaha Wooda, představitele Froda. „Ale hrajeme i další hry, třeba i v letadle na konzoli Steam Deck. Nedávno jsem si užil nového Jamese Bonda,“ zmínil hru, která se odehrává i na Slovensku.
Comic-Con Brno & Junior spojený s veletrhem Kniha Brno tak byla i pro hráče formátu Dominica Monaghana akce jako dělaná. Festival věnovaný videohrám i deskovkám, knihám, komiksům a všemu příbuznému praskal ve švech a CzechCrunch jako partner akce u toho nechyběl.