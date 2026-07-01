Milionové spojení českých herních hvězd. Tvůrci Kingdom Come a Krycích jmen odhalují ambiciózní spolupráci
Warhorse Studios a Czech Games Edition spolupracují na deskové hře Kingdom Come: Deliverance. „Je to náš největší projekt,“ hlásí.
Obě to jsou české firmy. Obě vybudovaly světově úspěšný byznys. Obě tvoří hry. A obě jich prodaly miliony kusů. Akorát jedna vyrábí videohry, zatímco druhá hry deskové. Teď tvůrci stolního hitu Krycí jména a videoherního fenoménu Kingdom Come: Deliverance odhalují spolupráci s mnohamilionovým rozpočtem.
Z těch zmíněných titulů určitě aspoň jeden znáte. Nejspíš oba. Dobrodružství z českého středověku Kingdom Come: Deliverance 2 přineslo svým autorům přes miliardu korun v zisku a nedávno oslavilo šest milionů prodaných kopií. První díl jich má přes deset milionů. Karetní Krycí jména se zase blíží milníku dokonce 20 milionů prodaných kusů. Tvůrci obou těchto vysoce výdělečných značek jsou českými hvězdami světového herního byznysu – a nyní spojují síly.
Videoherní vývojáři z Warhorse Studios a deskoherní vydavatelství Czech Games Edition oznamují velkolepou stolní hru Kingdom Come: Deliverance. „Je to ten největší a nejambicióznější projekt, jaký jsme kdy dělali,“ říká pro CzechCrunch šéf CGE Petr Murmak. O velikosti svědčí jednak zapojení nejznámějšího českého herního designéra, jednak obsah krabice s hrou. A také rozpočet deskového Kingdom Come.
„Už teď se pohybujeme ve vysokých jednotkách milionů korun. V konečném důsledku se možná přehoupneme i do řádu desítek. Oproti našim ostatním projektům bude rozpočet vývoje minimálně dvojnásobný, možná i víc,“ přibližuje výkonný ředitel CGE. A připomíná, že Kingdom Come: Deliverance nebude mainstreamová masovka.
„U podobně komplexních her je pro většinu firem úspěchem prodej přes dvacet tisíc kusů,“ vysvětluje manažer. „Kingdom Come je velká a drahá hra se známou licencí, takže doufáme, že i prodeje budou vyšší. Za opravdový úspěch budeme považovat sto tisíc prodejů, ale doufáme, že potenciál má i na víc,“ vyhlašuje Murmak. Známá značka prostě znamená značná očekávání. Ale ne nutně větší problémy při jejím získání.
„V porovnání s tím, když jednáme o licencích s nadnárodními korporáty, bylo tohle vyjednávání mnohem příjemnější. Počítám, že pro obě strany,“ říká Murmak. Připomíná tím skutečnost, že Czech Games Edition například vydává Krycí jména i ve spolupráci s obřími značkami jako Disney, Marvel a Harry Potter. Každopádně mezi CGE a Warhorse už jistá pouta existovala dříve.
K úspěchu stolní hry Kingdom Come má totiž pomoci i hvězdný herní designér Vladimír Chvátil. Právě ten stvořil zmiňovaná Krycí jména, za která získal nejprestižnější oborovou cenu Spiel des Jahres přezdívanou deskoherní Oscar. „A právě s Vláďou Chvátilem jsme před mnoha lety v herním světě začínali ve společnosti Altar Interactive. Mám obrovskou radost, že se naše cesty znovu protnuly,“ popisuje spoluzakladatel Warhorse Studios a člen jeho vedení Martin Klíma.
„Vláďu jsem vždycky respektoval a nikdy bych se mu nepokoušel do designu mluvit. Nenapadá mě nikdo, kdo by ducha Kingdom Come, důraz na svobodu volby a příběhy, které vznikají během hraní, dokázal zachytit lépe,“ říká muž, jenž v devadesátých letech stál za legendární hrou na hrdiny Dračí doupě a s Chvátilem spolupracoval na neprávem přehlíženem českém videoherním klenotu Original War.
Chvátil při vývoji deskovky KCD vytvořil tvůrčí tým s taktéž zkušeným Tomášem Holkem, který vyvinul prototyp inspirovaný prvním Kingdom Come („Je to moje srdcovka,“ říká). Proč tím prvním a ne aktuálnější dvojkou? Odpověď je poměrně prozaická. „Tomáš Holek i Vláďa chvátil mají hodně nahranou první hru, ale druhý díl zatím ne. Předělání na něj by nám zabralo rok, možná i dva,“ uvádí Murmak. Ale není to jediný důvod.
Když nás navštívili vývojáři z Warhorse, potěšilo je, jak moc naše deskovka jejich videohru připomíná.
„Už jednička KCD je příběhově dost bohatá na to, aby z ní mohla vzniknout podobně obsahově bohatá deskovka,“ dodává Murmak. Slova o bohatství jsou na místě, Kingdom Come: Deliverance v deskové podobě bude vpravdě velkolepé dílo, na hráče čeká přes 700 karet a stovky dalších komponent. Hráči v sólo variantě či v partii až čtyř postav prožijí podobné příběhy a využijí podobné dovednosti – od boje až po sběr bylinek – jako videoherní hrdina Jindřich. Navštíví i známá místa od Ratají až po Sázavu.
Tvorba samotné hry probíhá v Czech Games Edition, Warhorse Studios do ní nicméně měli nemalý vklad. „Do procesu se aktivně zapojujeme prostřednictvím pravidelné zpětné vazby od našich designérů a Martina Klímy,“ vysvětluje za videoherní partnery jejich PR šéf Tobias Stolz-Zwilling. „A máme nemálo ilustrátorů, kteří pracovali na deskovce a zároveň dělali pro Warhorse,“ dodává Murmak za CGE. Pracovníci Warhorse si dokonce už hru mohli zahrát.
„Když nás navštívili, potěšilo je, že v naší hře našli takové úkoly, jaké sami pro videohru tvořili. To bylo hrozně pěkné,“ popisuje Murmak. „Máme třeba i systém ušpinění vaší postavy. Inspirace z videohry je v tomto směru opravdu hodně,“ dodává. Videoherní předlohu stolní hra připomene i důrazem na rozmanitost a znovuhratelnost.
„Právě ta je alespoň pro mě na hře velice zajímavá. Dohromady máme 28 kombinací hlavních dějových linek,“ říká ředitel. „A k tomu přičtěte spoustu menších úkolů, které získáte třeba v hospodě. Nebo skutečnost, že každá hra bude jiná díky tomu, jaké karty získáte a jaký balíček z nich postavíte,“ přibližuje herní mechanismy.
Desková hra Kingdom Come: Deliverance od Czech Games Edition a Warhorse Studios není prvním pokusem o stolní adaptaci úspěšné videohry. Brněnské studio Boardcubator čtyři roky nazpět zkusilo prorazit s hrou, která byla propojená s aplikací pro co nejhlubší zážitek. Jenže příliš vysoké ambice, špatná komunikace i podsazené cíle při financování srazily deskovce Kingdom Come vaz.
To nový pokus věří v mnohem slavnější konec. Prvně zamíří na anglicky mluvící trh, s cenovkou 149 eur (zhruba 3 700 korun) bude dostupný už v říjnu, předobjednat si novinku v angličtině můžete přes vydavatele Czech Games Edition i přes známý obchod Xzone. Česká verze deskovky Kingdom Come: Deliverance je v plánu na začátek příštího roku.