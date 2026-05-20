Nový Pán prstenů vzniká v Česku. Tvoří ho Warhorse Studios, odhalili ještě jedno překvapení
Warhorse Studios odhalují své nové projekty – hru ze světa Pána prstenů a nové dobrodružství z českého středověku značky Kingdom Come: Deliverance.
Čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios v podstatě odpálili bombu. Odhalili práce hned na dvou nových projektech – zaprvé na novém dobrodružství Kingdom Come: Deliverance, které má vyjít už příští rok, ale především na dost možná nejslavnější popkulturní značce všech dob. Warhorse tvoří novou videohru ze světa Pána prstenů.
„Možná už se k vám ty zvěsti donesly. Nadešel čas odhalit, na čem pracujeme,“ oznámili vývojáři z Warhorse Studios v krátké zprávě na sociálních sítích. V ní jedna z nejvýznamnějších českých herních firem současnosti potvrdila dva projekty: „Hra na hrdiny s otevřeným světem zasazená do Středozemě. A nové dobrodružství Kingdom Come.“
„Už jenom pomyšlení na to, že na jedné z největších a nejmilovanějších značek na světě se pracuje tady v Praze, je ohromující,“ okomentoval oznámení šéf komunikace studia Tobias Stolz-Zwilling. O tom, že ve Warhorse tvoří hru inspirovanou dílem spisovatele J. R. R. Tolkiena, se spekulovalo už delší dobu. Spojení magické Středozemě a Warhorse Studios navíc dává smysl hned dvojnásob.
Nejznámější dílo fantasy žánru všech dob je totiž kromě silného příběhu proslavené také důrazem na putování rozsáhlým světem. Což jsou prvky, kterými se pyšní i oba díly videoherního hitu Kingdom Come: Deliverance. Warhorse mají ke Středozemi velice blízko i díky své mateřské firmě, české studio patří do skupiny Embracer. Ta na Tolkienovo dílo – a to jak Pána prstenů, tak Hobita – drží od roku 2022 práva.
„Vždy jsme vytvářeli světy plné příběhů, míst a postav, které vás pohltí. A přesně takovou Středozem chceme přivést k životu,“ dodal Stolz-Zwilling. Připravenost k tomuto úkolu potvrzuje i nespočet nominací na oborové ceny, jež si ve Warhorse vysloužili. Kingdom Come 2 sice na takzvaných herních Oscarech i při vyhlašování jiných ocenění často muselo ustoupit francouzskému hitu Clair Obscur, ale za příběh své druhé hry studio oslavilo zisk prestižní ceny BAFTA.
Oba díly Kingdom Come i díky sázce na realistické zpracování středověkého světa – tedy něco, co vývojáři hravě uplatní i ve fantasy světě Pána prstenů – dosáhly významného komerčního úspěchu. Především ten druhý z loňského února. Kingdom Come 2 prodalo už přes pět milionů kopií a svým tvůrcům přineslo během prvních pár týdnů miliardu korun v zisku. Podle oznámení skupiny Embracer bychom na další přírůstek ke značce KCD neměli čekat dlouho, blíže nespecifikovaná novinka má vyjít už příští rok.
Na nových titulech Warhorse Studios nicméně už nebude pracovat známý a výřečný vývojář Daniel Vávra. Spoluzakladatel a někdejší kreativní ředitel firmy se do videoherní tvorby studia nadále nezapojuje, místo toho Vávra natáčí film Kingdom Come. Hráči – a diváci – by se tak díky Warhorse mohli dočkat hned dvojího herně-filmového komba.