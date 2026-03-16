Mads Mikkelsen dostal dvoulitrovku Braníku, hobit dojal publikum. Podívejte se na to nejlepší z Comic-Conu
Fotogalerie z Comic-Conu Prague 2026 vám ukáže primátora Svobodu v kostýmu, Pipina z Pána prstenů, slavné hosty i cosplayery.
Nestihli jste ten největší svátek fanoušků filmů, seriálů, knih, komiksů a her v Česku? Tak to je velká škoda – ale můžete ji alespoň trochu napravit. Pojďte se podívat na to nejlepší, co přinesl Comic-Con Prague 2026. Dánskou hvězdou Madsem Mikkelsenem a Billym Boydem neboli Pipinem z Pána prstenů to pouze začalo.
Comic-Con Prague 2026 je rekordní. Organizátoři hlásí historicky nejvyšší návštěvnost přesahující 28 tisíc návštěvníků, překonali i dosud nejpopulárnější předloňský ročník. „Měli jsme mimořádný program, ve spoustě oblastí největší, co jsme kdy měli,“ přibližuje šéf akce Pavel Renčín s odkazem mimo jiné na nabitou účast zahraničních hostů. Z těch letos nejvíc lákali Mads Mikkelsen, Billy Boyd či Claudia Black známá z Hvězdné brány.
Odhalení Mikkelsenovy účasti přišlo jen pár dní před startem popkulturní události roku, přesto vystoupení dánského herce známého z Casina Royale, Hannibala, Rogue One, Doktora Strange nebo Fantastických zvířat naplnilo největší sál na Comic-Conu k prasknutí. A diváci při něm pukali smíchy.
Kromě historek z natáčení – doslova, Mikkelsen v Česku točí snímek Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem a Jennifer Lawrence – došlo totiž i na pivo. Mikkelsen nejprve diváky rozesmál postěžováním si na plastová víčka neoddělitelná od lahví. „Je to strašná otrava, co? Můžete za to poděkovat jedné malé dánské politické straně, že to prosadila v celé EU. Díky, Dánsko!“ pobavil diváky. A pak sám jednu petku dostal.
Herec, kterého můžete znát také ze snímku Chlast, měl na závěr svého vystoupení na výběr ze dvou darů. Buď výběr řemeslných piv z českých minipivovarů, nebo petku Braníku. Zvolil kultovní dvoulitrovku. Také druhá z největších hvězd Comic-Conu – Billy Boyd proslavený Pánem prstenů – diváky svým humorem odboural. Ještě dřív je však dojal.
Představitel hobita Pipina z legendární filmové trilogie se totiž v Praze uvedl nečekaným způsobem. Při slavnostním zahájení Comic-Conu zahraniční i domácí hosté běžně nastoupili na pódium a pronesli pár slov. Třeba jako pražský primátor Bohuslav Svoboda, jenž dokonce přišel v kostýmu Pana Tau, či starosta Prahy 9 Tomáš Portlík v převleku Jokera. Ne tak Boyd.
Skotský herec je totiž také hudebník a nečekaně se tak potemnělému sálu představil s kytarou v ruce a hudebním číslem, které z jinak extrémně rušného a hlučného prostoru udělalo až magicky klidný kout světa. Trochu jako z mystické elfí říše z Pána prstenů. Pak už ale přišel bouřlivý potlesk – a kromě filmových vzpomínek také třeba vtípky na to, jak se v Praze ládoval českou kuchyní včetně opravdu velké porce kysaného zelí: „Celý den strávím na záchodě!“
Je to sedmý Comic-Con Prague, což je šťastné číslo, ale začal v pátek třináctého. Takže jsme byli nervózní, který z těch konceptů převládne.
CzechCrunch na Comic-Conu nechyběl, jako partneři akce jsme do programu přispěli debatou s neobvyklým obsazením. Nicole Šáchová ze Zrádců a Asia Expressu, spisovatelka Kristýna Sněgoňová, streamer Radek „Sterakdary“ Starý, politik Zdeněk Hřib a moderátor Mikoláš Tuček zní jako divoká kombinace, všechny ale spojuje náklonnost k žánrům zastoupeným na Comic-Conu a brzy se rozpovídali o svých geekovských zálibách. Zdeněk Hřib dokonce přišel v cosplayi ze Hry na oliheň.
Méně známými, ale o nic méně zajímavými hvězdami nicméně byli i sami návštěvníci. A to ti v kostýmech inspirovaných svými popkulturními hrdiny, takzvaném cosplayi. Pražský Comic-Con dokonce tradičně hostí Pragocosplay, jednu z nejvýznamnějších soutěží v Česku, jejíž záznam si mimochodem můžete pustit v iVysílání ČT. „K vítězství je důležité nejen mít kostým, který je co nejvěrnější předloze, ale bodují se i použité techniky,“ popisuje porotce Lukáš Dupal.
„Z dvaceti procent jsme zohledňovali scénku, kterou si účastník připraví. Ze čtyřiceti procent věrnost. A zbývajících čtyřicet procent připadá na rozmanitost použitých technik a jejich úroveň,“ říká Dupal, sám známý coby cosplayer Blockholm. „Výroba kostýmů obvykle trvá klidně několik měsíců, ale můžou to být i roky, když hledáte tu perfektní látku,“ dodává. A jak pro CzechCrunch prozradili jiní nejmenovaní cosplayeři, vyjde klidně na desítky tisíc korun.
Kdo se na Comic-Con Prague 2026 vydal, nemusel se spokojit pouze s posloucháním známých herců (a to nejen těch zahraničních, dorazil i Jiří Lábus) a sledováním kostýmovaných návštěvníků. Popkulturní událost lákala také programem zaměřeným třeba na čtenáře – o své tvorbě hovořila například spisovatelská dvojice Kristýna Sněgoňová a Leoš Kyša –, milovníky komiksů – včetně workshopů, kde vám kreslíři předali něco ze svého umu – či hráče her.
Prostory O2 universa nabídly také hned několik videoherních stanovišť, a to jak s nejnovějším hardwarem, tak retro herny s arkádovými automaty. Na toho, kdo preferuje papír a plast před digitálnem, čekaly deskovky, karetní hry či figurkový wargaming v čele s Warhammerem. Anebo herní kvíz CzechCrunche s možností vyhrát lístky na další Comic-Con.
Ten má každopádně laťku nastavenou vysoko. Očekávání organizátorů pro ten letošní se přinejmenším zcela naplnila. „Je to sedmý Comic-Con Prague, což je šťastné číslo, ale začal v pátek třináctého. Takže jsme chvíli byli nervózní, který z těch konceptů převládne. Naštěstí to byla sedmička,“ uzavírá Pavel Renčín.