Hvězdné války se přiostřují. Musk chce vyslat milion družic, rival Bezos hasí situaci nákupem za miliardy
Musk má navrch a Bezosovi hoří termíny. Amazon proto vytáhl téměř 12 miliard dolarů, aby koupil licenci na nebe dřív, než Starlink vše ovládne.
Zapomeňte na zoufalé hledání čárek signálu na vrcholcích hor nebo uprostřed lesů. Éra, kdy byla naše mobilní spojení závislá na vysílačích, pomalu končí. Nejbohatší muži světa se totiž rozhodli, že nás připojí přímo z oběžné dráhy. A aby Jeff Bezos dohonil náskok Elona Muska, který už z vesmíru obsluhuje miliony lidí, udělal jeho Amazon důležitý tah – za 11,6 miliardy dolarů, skoro 240 miliard korun, kupuje síť Globalstar, která mu má v závodě výrazně pomoct. A to i s rizikem, že hrozí katastrofa.
Tento segment dosud suverénně ovládá Elon Musk a jeho společnost SpaceX, přičemž jeho síť Starlink má na oběžné dráze už přes deset tisíc satelitů. Musk navíc nedávno oznámil, že tyto satelity brzy začnou fungovat jako klasické operátorské vysílače a spojí se s mobilem, ať už je kdekoliv na planetě. A Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a Muskův rival, si uvědomil, že mu obrovským tempem ujíždí vlak, jeho vlastní vesmírný projekt jménem Leo má totiž na obloze jen 241 satelitů.
Což je problém. Americký komunikační úřad, který přiděluje povolení k vysílání, totiž Amazonu stanovil neúprosnou podmínku: do 30. července 2026 musí mít na oběžné dráze polovinu své plánované sítě, tedy zhruba 1 600 satelitů. Pokud to nestihne, může o licenci úplně přijít. Pro Amazon je to šibeniční termín, jelikož kvůli zpožděním ve výrobě je firma hluboko pod plánem.
Nákup Globalstaru Amazonu nevyřeší problém s chybějícími satelity, ale dává mu do ruky pojistku. Globalstar totiž už teď disponuje vlastními plně schválenými licencemi a frekvencemi, na které se zmíněný červencový termín nevztahuje. Pokud by tedy regulátoři Amazonu kvůli zpoždění projektu Leo licenci omezili, Bezosovi zůstane tato nově koupená, již fungující, vesmírná dálnice. Amazon si tak koupil primárně jistotu, protože stávajících 24 satelitů Globalstaru mu v početní nevýhodě proti Muskovi samy o sobě nepomůžou.
Do příběhu ale zásadně vstupuje i Apple. Ten si u Globalstaru nejen pronajímá služby, ale v roce 2024 do něj jako strategický partner investoval 1,5 miliardy dolarů a drží v něm 20% podíl. Díky tomu slibuje, že pokud máte iPhone 14 nebo novější, případně Apple Watch Ultra 3 a vyšší verze, nenechá vás ve štychu ani mimo civilizaci, a to díky systému SOS zpráv. Vstupem Amazonu nad službou visel otazník, obě firmy se ale nakonec dohodly na jejím pokračování a navíc slíbily i její vylepšení.
Zatímco dnes umí satelity Globalstaru přenést jen jednoduchou nouzovou zprávu, plán Amazonu je mnohem ambicióznější. Chce celou síť zmodernizovat a v roce 2028 nabídnout plnohodnotné připojení. Komerční pokrytí by mělo být globální.
V praxi to znamená, že ať už budete uprostřed Sahary, nebo na lodi uprostřed Pacifiku, váš mobil se připojí k satelitu Amazonu a vy si budete moci běžně zavolat nebo se připojit k datům. Propojení firem tak dává smysl všem: Amazon má licenci, aby mohl bojovat s Muskem, a Apple má jistotu, že jeho iPhony budou napojené na jednu z nejmodernějších sítí budoucnosti.
Tahle překotná snaha pokrýt planetu signálem z vesmíru má ale jeden háček. Amazon plánuje vynést další tisíce satelitů a Muskova SpaceX žádá dokonce o povolení pro těžko představitelný milion nových satelitů pro orbitální datová centra. To ale může přinést obrovské nebezpečí.
Vědci dlouhodobě varují před takzvaným Kesslerovým syndromem. Oběžná dráha Země začíná být tak přeplněná, že se rapidně zvyšuje riziko srážky. Pokud by do sebe narazily dva satelity, rozletí se na tisíce ostrých úlomků. Ty by obrovskou rychlostí narazily do dalších družic a spustila by se nezastavitelná řetězová reakce. Země by se mohla obalit smrtící vrstvou kosmického smetí, která by zničila nejen internet z vesmíru, ale i další technologie a na desítky let by znemožnila starty jakýchkoliv raket. Na rozdíl od Muska se ale prý Amazon snaží s odborníky komunikovat a řeší, jak své satelity upravit, aby alespoň neničily pohled na noční oblohu svými odlesky.