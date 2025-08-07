Hvězdou portfolia velké investiční skupiny může být i restaurace KFC. Klíč je v nájemní smlouvě
Hodnota nemovitostí, které spadají do skupiny fondů investiční společnosti ZDR, letos překonala 17 miliard korun. Je jich přes sedm desítek.
Investiční skupina ZDR, která se zaměřuje na komerční nemovitosti, se pochlubila solidními výsledky za první polovinu letošního roku. Během ní dokončila transakce v hodnotě 1,8 miliardy korun a podle svých slov zaznamenala výrazný nárůst zájmu investorů: ti meziročně zvýšili podíl nových investic do fondů skupiny o 80 procent. Portfolio celé skupiny, kterou tvoří trojice fondů, nyní sestává ze 73 nemovitostí s celkovou hodnotou 17,2 miliardy korun.
Společnost ZDR Investments letos například koupila jeden z největších retail parků v Česku, a to jihlavský Aventin Shopping. Zároveň do svého portfolia zařadila i novou restauraci KFC, která rozšířila její litoměřický areál. Na této transakci není ojedinělá její velikost, ale parametry – nájemní doba u pobočky populárního fastfoodu je 18 let, což je mimořádně dlouhé. A pro skupinu ZDR, která na příjmech z nájemného hodně staví, jde o klíčovou hodnotu. Obecně se jí v portfoliu podařilo předčasně prodloužit nájemní smlouvy na 21 procentech pronajímatelné plochy a průměrné délky nájemních smluv se v rámci celé skupiny zvedly na sedm let.
Budování fastfoodů i v retail parcích v menších městech, které jsou oblíbeným typem investic skupiny fondů ZDR, je jedním z byznysových trendů. Logicky se pak zvyšuje množství návštěvníků v areálech i čas, který tam tráví. ZDR takhle například spolupracovalo na developmentu pobočky McDonald’s v prostoru retail parku ve slovenských Topoľčanech. Co se výnosu jednotlivých fondů ve skupině týče, fond ZDR Public za poslední rok měl výnosnost 6,44 procenta, ZDR FKI, určený pro investory od milionu korun výš, vykázal 7,82 procenta a nejmladší fond ZDR Industrial vyrostl na hodnotu 6,78 procenta.