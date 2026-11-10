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I Češi mají svoji AI raketu. Za rok vyrostli ze 170 milionů na 2,6 miliardy, a to bez obchodního týmu

Startup E2B českých zakladatelů za rok vyrostl patnáctinásobně. „Z každé firmy bude firma agentů, my stavíme vrstvu, která je bude pohánět,“ hlásí.

Peter BrejčákPeter Brejčák

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Foto: E2B
Zakladatelé startupu E2B Tomáš Valenta a Václav Mlejnský
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Ještě před pár lety platili Václav Mlejnský a Tomáš Valenta nájem za pražský byt z peněz, které vyhrávali na hackathonech. Teď jejich startup E2B hlásí, že v říjnu dosáhl anualizovaných ročních tržeb ve výši 120 milionů dolarů, tedy zhruba 2,6 miliardy korun. Před rokem byla stejná metrika na osmi milionech dolarů (přes 170 milionů korun) a do konce roku má dosáhnout 150 milionů dolarů, tedy 3,3 miliardy korun. K patnáctinásobku se přitom firma prý dostala bez obchodního týmu. „Tohle není něco, do čeho prostě nasypete peníze a koupíte si to,“ popsal spoluzakladatel E2B Mlejnský na LinkedInu.

Tým fungující pod dvojicí českých zakladatelů v San Franciscu staví cloudové prostředí pro AI agenty, tedy programy, které samostatně plní zadané úkoly. Často si k tomu samy napíšou kód a potřebují ho někde bezpečně spustit. E2B jim nabízí takzvané sandboxy, izolovaná prostředí, kde mohou kód vygenerovaný umělou inteligencí testovat i nechat pracovat. Celkem má startup využívat přes 100 tisíc týmů, a to včetně zákazníků jako Xiaomi, Meta, Perplexity, Groq či Hugging Face.

Jak se dá za rok vyrůst patnáctkrát bez obchodníků? Podle investorů z českého fondu Kaya VC si o E2B nejdřív řekli vývojáři mezi sebou, teď ho doporučují i samotní AI agenti. Mlejnský tomu říká agent-led growth, tedy růst tažený agenty. „Když postavíte nástroj pro agenty a celý svůj růstový motor optimalizujete tak, aby jim sloužil, můžete zažít ohromný růst. Agenti se nerozhodují podle reklam. Potřebujete propracovaný růstový motor, který ladí věci jako AEO,“ popisuje s odkazem na takzvanou optimalizaci pro odpovědi AI asistentů. Podle něj tak bude vypadat prodej všech vývojářských nástrojů pro firmy, o jejichž nasazení budou čím dál častěji rozhodovat agenti, ne lidé.

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Mlejnský zároveň zdůrazňuje, odkud peníze plynou. Většina tržeb i využití podle něj pochází od agentů nasazených v ostrém provozu, ne z takzvaného posilovaného učení (reinforcement learning), při němž se v sandboxech trénují samotné AI modely. „Když jsme začínali, měli jsme dvě teze. Že kód je všechno, co potřebujete, a všichni agenti budou k plnění úkolů používat kód, což se ukázalo jako pravda. A že sandboxy pro agenty budou větší trh než sandboxy pro RL, jen se rozjede pomaleji. To se teprve ukazuje,“ vysvětluje. Tempo růstu je vidět i na počtu spuštěných sandboxů – k první miliardě to firmě trvalo tři roky, ke druhé jen dalších pět měsíců. Ještě v říjnu 2024 přitom startup hlásil přes šest milionů spuštění od začátku toho roku.

Mlejnský s Valentou se znají ze střední školy, kde spolu vyvíjeli hry pro iPhone. Během studia na matfyzu se zaměřili na počítačové vidění a pak stavěli nástroje pro vývojáře. K E2B je přivedl boom umělé inteligence po příchodu ChatGPT. Hned v prvním kole v roce 2023 získali zhruba 56 milionů korun. Kolo vedl zmíněný fond Kaya VC a přidali se například i zakladatel Better Stacku Juraj Masár nebo zakladatel Deepnote Jakub Jurových.

O rok později E2B ocenila porota Startup Awards od CzechCrunche jako Mladý startup roku, tedy projekt s největším potenciálem stát se jednorožcem s valuací přes miliardu dolarů. Krátce nato startup nabral v seedovém kole pod vedením fondu Decibel téměř 200 milionů korun. Loni v červenci pak přidal v Series A dalších zhruba 440 milionů korun od Insight Partners.

Mlejnský už ale míří dál. „Za posledních třicet let se z každé firmy stala softwarová firma. Za dalších deset let se z každé firmy stane firma agentů. My stavíme infrastrukturní vrstvu, která bude všechny tyhle agenty pohánět,“ uzavírá.

Související témata:Kaya VCE2B
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