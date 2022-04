I interkom si zaslouží ocenění za design. Ten český od 2N získal rovnou to nejprestižnější

Říká se, že jsou to Oscary ve světě designu, a pro oceněné firmy bývá jejich získání velký okamžik. Česká firma 2N Telekomunikace to tak má a ocenění Red Dot Design Award získala za interkom. Tedy zařízení, které se připevňuje někam ke vstupním dveřím do budovy, aby se návštěvníci dorozuměli s lidmi uvnitř a ti je do budovy mohli pustit. Taková technologie vůbec není nudná – a rozhodně nemusí být vizuálně nezajímavá.

2N Telekomunikace je dokonce výrobcem vůbec prvního IP interkomu na světě a lídrem v této oblasti. Zařízení dodala třeba i do vily tvůrce Star Wars George Lucase, do jedné z nejdražších budov na newyorském Manhattanu a do řady luxusních rezidencí či hotelů v Manchesteru, Lucemburku, ve Vídni i Rize. Letos hodlá pokořit dvoumiliardový obrat.

Vlajková loď své kategorie a nejmodernější vstupní video interkom na trhu, jak 2N označuje zařízení IP Style, na něm netvoří ze zdejších výrobků největší podíl. Ocenění Red Dot podle firmy ale ukazuje jeho zajímavost a vedle estetiky odráží i funkčnost. „Zvyšuje status každé budovy, na níž je interkom nainstalován. To je v našem oboru skutečný význam inovace,“ říká Michal Kratochvíl, generální ředitel společnosti.

Zařízení, které ocenění získalo, na první pohled nijak nápadné není. V horní části ho tvoří vodorovná lišta, kde se skrývá kamera stejná jako ty, které se používají v nejmodernějších zrcadlových fotoaparátech. Většinu pak tvoří dotykový displej s vysokou citlivostí a zároveň odolností.

Firma ji proklamuje hlavně proti různým povětrnostním podmínkám, jako je třeba déšť nebo písek. To je zajímavá informace pro klienty, kteří žijí například v Dubaji. Tam zároveň mohou být interkomy vystaveny na slunci i teplotě 100 stupňů Celsia, a i tu vydrží. Některé výrobky 2N si dokonce prošly zvláštními testy, 2N je nechala třeba přejet tankem. Tam i zpět – a zařízení stále fungovalo.

Společnost investuje do výzkumu a vývoje 14 procent svého obratu. Uvádí, že je to víc než u řady největších technologických společností na světě, včetně Amazonu, Samsungu, Applu nebo Tesly. Na design se prý zaměřuje hned od počátku. „Míříme na luxusnější projekty,“ zmínil už dříve pro CzechCrunch Kratochvíl s vysvětlením, že výrobky firmy nejsou nejlevnější. „Pokud by developer měl vybavit našimi přístroji bytový dům, cenu rozpočítá na řádově vyšší tisíce korun na bytovou jednotku,“ vysvětloval.

Zmíněný 2N IP Style už získal ve své kategorii ve Spojených státech cenu CE Pro Best, tedy ocenění pro technologie elektronických systémů. Red Dot mu udělila porota složená z 50 odborníků na design z celého světa, ocenění spadá do kategorie produktového designu. Designovou známku už získaly v roce 2017 dva předchozí produkty společnosti: interkom a odpovídací jednotka.