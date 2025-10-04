Indexové fondy nedávají smysl a peníze retailu jsou hloupé aneb 6 investičních tvrzení, co už neplatí
Investiční prostředí nikdy nespí. Staré zavedené pořádky se tak mění a my přinášíme přehled toho, co dříve na trzích platilo a nyní to tak není.
Stále si myslíte, že když zaplatíte více na poplatku správci vašich investic, bude schopný vám vygenerovat vyšší výnos? Vyvráceno. Pořád žijete v tom, že retailové peníze, tedy peníze drobných investorů, jsou hloupě investované peníze? Také už ne tak úplně. Samozřejmě vše neplatí generálně, ale podobných narativů má finanční a investiční svět stále hodně a velká část z nich již nejsou relevatní. Pojďme se podívat na ty nejvýraznější z nich.
Námět na tento článek mi dal příspěvek na Wall Street Journal, kde Jason Zweig vzdával poctu kolegovi Jonathanu Clementsovi, který přispěl WSJ mezi lety 1994 a 2008 přesně 1 009 příspěvky a byl nezdolným popularizátorem nízkých poplatků při pasivním i aktivním investování. Za jeho život, který kvůli rakovině trval pouhých 62 let, se toho v investicích hodně změnilo. Rozhodl jsem se udělat výčet toho zásadního, co on sám popsal, že vnímá jako největší změny.
Indexové fondy jsou pro lůzry
Dříve se věřilo, že indexové fondy jsou jen pasivní volbou pro ty, kdo se bojí investovat. Realita je nyní opačná. Díky extrémně nízkým nákladům a diverzifikaci dlouhodobě porážejí výnosově většinu aktivně řízených fondů.
Pasivní strategie se tak stala chytrou cestou, jak sekundovat aktivně řízeným fondům. Pozor ale! Nic není dogma a pasivní investování má také svá úskalí. Například efekt padajícího nože – když padá trh, tak jako drobný retailový investor nemám tak dobrý manévrovací prostor pro změny jako zkušený portfolio manažer s týmem za zády.
Podílové fondy s vysokými vstupními poplatky vydělají víc
Obvyklé bylo, že makléři prodávali fondy s 5% vstupním poplatkem a tvrdili, že díky tomu investor vydělá víc. Dlouhodobá statistika ale ukázala pravý opak. Vysoké provize ukrajují z výnosů a levnější alternativy je v dlouhém horizontu přebíjejí. Dnes vítězí transparentnost a nižší, nikoliv přemrštěné náklady.
Newslettery a „market-timing“ dokážou porazit trh
Předplatit si investiční tipy nebo služby, které vám řeknou, kdy nakoupit a kdy prodat, bylo kdysi hitem. Problém je, že téměř žádný z těchto „signálových guru“ nedokázal konzistentně překonat trh. Titulky s tím, že máme top 5 akcií, o kterých zaručeně víme, že vydělají, jsou přežitek.
Dlouhodobě se ukázalo, že pravidelná strategie a disciplína fungují lépe. Je super mít někoho, kdo poradí v začátcích, ale v této době jsou veškeré zásadní informace veřejně a celkem lehce dostupné. A časování trhu na krátkém horizontu je dle mého pro dlouhodobé investory prakticky zbytečné.
Individuální investoři jsou „hloupé peníze“
Dlouho platilo, že drobný investor na trhu vždycky prodělá. Jenže s příchodem levných brokerů, dostupných dat a vzdělávacích zdrojů se situace otočila. Retail dnes často dokáže pružně reagovat a využít příležitostí, které velké fondy kvůli své pomalosti minou. „Whales“, tedy velké ryby ve finančních vodách, stále výnosově vyhrávají, retail ale již často dokáže solidně sekundovat.
Pojistit všechno, pořád a vždy. A na maximum
Finanční poradci dlouho tlačili tezi, že čím víc pojistek máte, tím jste ve větším bezpečí. Jenže většina domácností přicházela o peníze na produktech, které nepotřebovala. Dnes se mluví spíše o chytrém zajištění klíčových rizik, ne o bezhlavém navyšování počtu pojistných smluv.
Platit provize za finanční poradenství je lepší než hodinová sazba
Model, kdy poradce žil z provizí za prodej produktů, dominoval dlouhá léta. Výsledek? Klienti často dostávali to, co vydělalo hlavně prodejcům, ne jim. Moderní přístup staví na transparentní odměně za čas nebo správu, zahrnuje méně střetů zájmů, ale více hodnoty.
„Tento model také nahrává dlouhodobým vztahům s klientem, kdy poradce nemusí lovit stále nové a nové klienty, kterým by prodával nové a nové produkty, ale má čas na péči o stávající klienty. V dlouhém horizontu je i pro poradce finančně zajímavější. To láká kvalitnější odborníky a přináší další zkvalitnění služby klientům,“ říká k problematice Michala Janatová, majitelka poradenské firmy Jamico, která vystoupí také na naší konferenci Money Maker.