Inspiroval autora české hymny, hostil Emu Destinnovou. Zámek u Prahy je teď na prodej
Bývalé panské sídlo ze 17. století sloužilo po válce jako skladiště či učňovská škola, po roce 2006 se dočkalo záchrany. K zámku patří rozlehlý park.
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Chodíval sem hudební skladatel František Škroup, kterého pohledy do údolí Vltavy z vyhlídky Kazatelna údajně inspirovaly ke složení nápěvu hymny Kde domov můj. Operní diva Ema Destinnová zde zase na počátku 20. století trávila volný čas rybolovem i vyjížďkami na koni v tehdy neobvyklém dámském kalhotovém kostýmu. Barokní zámek v Trnové u Prahy, jehož nejstarší dochované části pocházejí z roku 1688, kdy sloužil jako ubytování pro dominikány od svatého Jiljí, je teď na prodej. Nemovitost, které v 60. letech 19. století vtiskl romantickou podobu průmyslník a zakladatel budoucího koncernu ČKD Čeněk Daněk, hledá nového majitele po sérii moderních renovací.
Po únoru 1948 začal i zde příběh úpadku, jaký potkal řadu českých zámků. Po konfiskaci a znárodnění sloužil jako archiv, skladiště nebo učňovská škola a postupně chátral. Po roce 1989 se v restituci vrátil původním majitelům a v polovině 90. let získal status kulturní památky. Zchátralý areál koupil v roce 2006 bývalý ministr financí Ivan Pilip s manželkou a pustili se do první celkové rekonstrukce. Později ho převzali manželé Markéta a Finn Hansenovi, kteří pokračovali v dalších úpravách. Nyní se zámecký komplex nabízí k dalšímu využití. „Zámek může sloužit jako reprezentativní rodinné sídlo, firemní zázemí nebo butikový wellness hotel,“ říká realitní makléřka Lenka Munter z kanceláře Luxent.
Areál nabízí užitnou plochu 1 585 metrů čtverečních a rozkládá se na pozemku o výměře 6 505 metrů čtverečních. Součástí venkovních prostor je park s altánem, fontánou a jezírkem. Přízemí zámku, kde zůstaly zachovány původní barokní klenby, zahrnuje velký apartmán, kancelář, bar, vinotéku, knihovnu i jídelnu. Pro gastronomický provoz jsou k dispozici dvě samostatné, plně vybavené kuchyně. Společenskému životu vévodí sál s krbem, odkud se vychází přímo na terasu.
V horních patrech je deset ložnic s vlastními koupelnami, které nabídnou ubytování až 22 hostům. Doplňují je další dva sály a jídelny. K odpočinku slouží vyhřívaný vnitřní bazén v přízemí a wellness na střešní terase. Nechybí vířivka, masérna ani sauna pro šest až osm osob. Parkování zajišťuje garáž pro čtyři vozy a nejméně osm dalších míst přímo v areálu. Dalších patnáct stání je na vlastním parkovišti u trnovského kostela sv. Ducha.
Zvenčí si zámek zachoval romantický vzhled s prvky anglické gotiky, jako jsou věžičky, terasy a lodžie. Pod historickou fasádou se však skrývá modernizované technické zázemí: v roce 2021 prošla infrastruktura zásadní obnovou, vytápění zajišťují tepelná čerpadla a bezpečnost hlídá kamerový systém. V interiérech se propojují historické dispozice s moderními materiály. Cena objektu není veřejně k dispozici.