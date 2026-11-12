Inspirovalo ho sci-fi, které zachránil miliardář Bezos. Čech tvoří vesmírné bitvy jako z filmů a seriálů
Český videoherní vývojář Jan Orszulik z vás ve hře Divergence: Fracture udělá kapitány vesmírných bitevníků. I díky seriálu The Expanse.
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Tahle česká hra by možná ani nevznikla, kdyby Jeff Bezos nebyl fanoušek sci-fi. Anebo by snad i vznikla, ale ve značně jiné podobě. Zakladatel gigantického Amazonu se totiž zasloužil o záchranu seriálu, který inspiroval českého sólo vývojáře při tvorbě vlastní videohry – ve které prožijete vesmírné bitvy jako právě ze sci-fi filmů a seriálů.
Když dnes chcete vytvořit a vydat videohru, v drtivé většině případů zamíříte na Steam – největší online herní obchod na světě, na kterém seženete skoro všechny tituly, co na počítač vznikají. Tušíte správně, to slovo skoro je důležité. Český vývojář Jan Orszulik se totiž pro svou vesmírnou hru nevydal na Steam, ale zvolil poměrně nečekaný směr.
Jeho sci-fi akci Divergence: Fracture totiž pořídíte na Epic Games Store. Tedy v online obchodě, který je mnoha zákazníky a hráči často kritizovaný a je mezi nimi velmi málo oblíbený. Nejen kvůli tomu, že šéf Epicu Tim Sweeney pro kontroverzní výroky nejde daleko. Jenže pro samotné herní tvůrce přináší nepopiratelné výhody.
„Epic dnes nechává vývojářům sto procent čistých příjmů až do prvního milionu dolarů na produkt ročně,“ uvádí Orszulik pro CzechCrunch jeden z rozhodujících důvodů pro neobvyklou volbu. Pro srovnání, Steam si od vývojářů či vydavatelů spolkne třicet procent z tržeb. Výhody konkurenční platformy však Orszulik vidí nejen u finanční stránky.
„V rámci speciálního programu Epicu je teoreticky možné získat lepší viditelnost pro vaši hru. Výhodou jsou pro mě i online nástroje, které nabízí řadu služeb pro zajištění multiplayeru,“ říká. „Epic se také dlouhodobě snaží o vytvoření otevřeného ekosystému pro hraní. Dokonce má přímo v podmínkách, že multiplayerové hry vydané v jeho obchodě musí umožňovat hraní s verzemi z ostatních PC obchodů, pokud tam hra také vychází,“ popisuje Orszulik.
To pro českého vývojáře nejsou zanedbatelné výhody. „A oproti tomu je velká část služeb Steamu úzce svázaná se samotným Steamem, zatímco ty od Epicu lze používat nezávisle na distribuční platformě,“ dodává autor, který se kromě práce na vlastní hře jinak věnuje videohernímu vývoji i v rámci spolupráce s dalšími nezávislými vývojáři.
„Právě tyto zakázky mi umožňují financovat vývoj vlastních projektů, byť to samozřejmě znamená dělit mezi ně čas,“ říká. Za zmínku stojí, že jednou z větších Orszulikových spoluprací byla výpomoc na jiné české hře Imperiums: The Americas. „Ačkoliv můj nejlépe placený kontrakt byl mimo herní průmysl. Byť jsem i u něj využil zkušenosti z videoherního vývoje,“ přidává.
Mám extrémně rád Terra Invicta, což je velmi komplexní simulátor, který toho nabízí mnohem více než jen vesmírné bitvy. Nicméně i jeho souboje stojí samy o sobě za zmínku.
Dále mě samozřejmě konstantně fascinuje Star Citizen. I přes všechny bugy a problémy ho považuju za jeden z digitálních divů moderního světa a doufám, že se autorům jednoho dne podaří dotáhnout všechny šroubky.
A pak EVE Online. Masivně multiplayerová hra, která je z hlediska hratelnosti, designu i technologií úžasná. Můj jediný problém byl, že na mě souboje vždycky působily trochu neosobně.
Ale pojďme zpátky do vesmíru Divergence: Fracture, který inspirovalo fanouškům sci-fi dobře známé jméno. Navíc spojené s v úvodu zmiňovaným Jeffem Bezosem. „Pro Divergence je nejsilnější inspirací The Expanse, pravděpodobně můj nejoblíbenější sci-fi seriál. Podle zpětné vazby je to také vliv, kterého si lidé často všimnou sami,“ popisuje Orszulik dílo vycházející ze stejnojmenné knižní série.
Vesmírné boje v The Expanse jsou zpracovány uvěřitelně či snad až realisticky, s vlivem gravitace i vražedného vakua – a nikoliv coby přehlídka blikajících laserů. Tenhle seriál mimochodem zachránil právě miliardář a fanoušek Bezos. Zakladatel Amazonu se zasadil o to, že když měli The Expanse po třech sezonách na původní stanici Syfy zrušit, dostala tři další na amazoňáckém Prime Videu.
Každopádně jen díky seriálu Divergence: Fracture samozřejmě nevzniká. Pro Orszulika je přirozeným milníkem na vývojářské cestě. „Už ve třinácti letech jsem začal hry upravovat, později jsem tvořil jednoduché hry ve Flashi. Vždy mě bavilo je nejen hrát, ale i tvořit,“ popisuje. K té aktuální se mimochodem dostal v rámci odpočinkové odbočky od jiného projektu s názvem Precursor. „Na něm pracuju přes šest let, ale už jsem potřeboval pauzu,“ vysvětluje rozhodnutí stvořit Divergence: Fracture.
Česká hra podle svého tvůrce míří na milovníky rychlé taktické akce. Velíte v ní kosmickým křižníkům, a i když nevyžaduje reflexy jako střílečka a obrazovku neplní tisíce výstřelů, ani to není poklidné taktizování. O manévrování či střelbě (do konkrétních částí plavidel pro různé účinky, samozřejmě) musíte rozhodovat pod časovým tlakem v reálném čase. Vše navíc prochází úpravami, Divergence je zatím dostupná v předběžném přístupu, tedy ve hratelné, ale stále vyvíjené verzi. Ta ostrá by mohla přijít ještě teď v listopadu.
„Je to z části projekt pro radost, bez toho se moc sólo herní vývoj dělat asi nedá,“ přiznává Orszulik. „Ale zároveň je to vyzkoušení systémů pro budoucí verzi hry s otevřeným světem,“ přidává výhled do budoucna. Skromné cíle má projekt i po prodejní stránce. „Líbilo by se mi prodat dva a půl tisíce kusů,“ říká tvůrce Divergence: Fracture, jež na Epicu pořídíte za 110 korun. „Nezávislý herní vývoj v jednom člověku je vždycky náročný. Empiricky vidíme, že prosadit se dá. Ale je toho opravdu hodně, co člověk musí udělat,“ popisuje.
„Spoustu lidí to až překvapí, většinu té práce v pozadí nikdo nevidí,“ míní vývojář. „Na druhou stranu je možnost rozhodovat o všem sám obrovská výhoda. Člověk může skutečně realizovat vlastní vizi, aniž by musel každé rozhodnutí obhajovat. Jen je potřeba počítat s tím, že všechna ta rozhodnutí pak taky musí sám realizovat. A je potřeba mít realistická očekávání ohledně komerčního úspěchu. Radost z tvorby a finanční návratnost totiž nejsou automaticky totéž,“ uzavírá Jan Orszulik.