Co sledovat během volna? Pusťte si skvělý sci-fi seriál, který zachránil miliardář Jeff Bezos
Netflix, Disney+, Prime Video, SkyShowtime a Apple TV. Pět streamovacích služeb, ze kterých jsme vybrali pět seriálů k binge-watchingu.
Máte mezi svátky volno a přemýšlíte, co si pustit? Tak se podívejte na našich pět tipů z pěti různých streamovacích platforem na seriály, které zkouknete za pár večerů. Uvidíte jedno z nejlepších sci-fi vůbec, skvěle natočené krimi odehrávající se v kulisách vzestupu nacismu, ale třeba i Enid z Wednesday v úplně jinačí roli. Anebo opravdu povedený mix hysterie, hororu a komedie.
Breslau – Disney+
Tohle mrazivé a strhující krimi působí, jako by ho natočili za velké miliony dolarů v Hollywoodu. A přitom vzniklo v Polsku! Mimochodem jako vůbec první středoevropský seriál na Disney+. Odehrává se během neklidných třicátých let ve Vratislavi, která se německy řekne právě Breslau a Německu tehdy i patřila. Vzestup nacismu tu však tvoří tísnivé kulisy pro vyšetřování vraždy.
Tuhle zdánlivě běžnou zápletku ale povznáší herecké výkony, působivá výprava i vynikající filmařina. A jak zmiňuje naše recenze Breslau, seriál nabere kurz, díky kterému budete závěrečné díly sledovat se zatajeným dechem. Osm dílů navíc zvládnete klidně za dva večery.
Expanze – Amazon Prime Video
Tenhle tip je pro ty, kteří zaprvé mají rádi skvělé sci-fi a zadruhé toho svátečního volna mají trochu víc. The Expanse totiž narostla na šest řad, ačkoliv povětšinou po stravitelných deseti epizodách. Přitom moc nechybělo a vůbec jsme se téhle porce nedočkali. Jenže sám miliardář Jeff Bezos tomuhle seriálu fandí natolik, že když v něm na stanici Syfy už nechtěli po třech sezonách pokračovat, vložil se do hry Amazon a přidal tři další.
A čím že jednoho z nejbohatších mužů planety Expanze zaujala a čím by mohla navnadit i vás? Zavede vás do relativně blízké budoucnosti, kdy v naší Sluneční soustavě panuje studená válka mezi Zemí, Marsem a pásem asteroidů. Technologie jsou uvěřitelné, zápletky strhující, konspirace tajuplné a postavy skvěle napsané. Však jde taky o adaptaci stejnojmenné knižní série. Podle níž mimochodem vzniká i hra, na které spolupracuje astronaut NASA. Prostě a jednoduše je to jedno z nejlepších sci-fi posledních mnoha let.
Příručka k vraždě pro hodné holky – Netflix
Pokud máte rádi netfixovskou Wednesday a bavila vás roztomilá Enid, mrkněte na seriál, ve kterém dostala její představitelka Emma Myers hlavní roli. Sice to není žádné fantasy, ale i v Příručce k vraždě pro hodné holky hraje svým způsobem podivínku. Respektive sedmnáctiletou holku, která si za téma své závěrečné práce na střední škole zvolí to, že vyřeší pět let starou vraždu spolužačky, která podle ní nebyla prošetřená správně…
Mysteriózní drama jako v případě Breslau nečekejte – inspirací seriálu jsou totiž stejnojmenné young adult knížky –, stejně tak by ale byla chyba nad ním ohrnout nos. Je to totiž příjemná, místy tak akorát mrazivá a dost vtipná detektivka s překvapivými zvraty, na kterou se můžete v pohodě podívat i s mladšími členy rodiny.
Hysterie! – SkyShowtime
Amerika. Konec osmdesátých let. Poklidné sousedství. Klasická střední škola, kde populární holky dělají roztleskávačky a populární kluci hrají americký fotbal. Jo a taky tu je parta podivínů, co hrají v metalové kapele – a ve snaze stát se zajímavými začnou předstírat satanistické rituály. Ale opravdu to jen předstírají…?! Hysterie s vykřičníkem na konci míchá komedii o osmdesátkových outsiderech s napínavým thrillerem (protože se začnou dít věci) i špetkou hororu (protože to jsou občas fakt divné věci).
Jestli jste zrovna stejně jako my dokoukali Stranger Things, dost možná se vám Hysterie! trefí do nálady. Ale nečekejte stejný přístup, to ne. Hrdinové jsou starší a seriál není o tom, jak válčí s nadpřirozenem, ale o titulní hysterii jejich okolí. Ať už přehnané, nebo zasloužené. Osm dílů je navíc tak akorát fajnová porce pro uzavření příběhu.
For All Mankind – Apple TV
Ano, ano, další sci-fi, ale počkejte chvilku. Tenhle tip je totiž přístupnější i pro ty, kdo tomuhle žánru neholdují. Ale pojďme začít zeširoka. Na applovské streamovací službě najdete skvělých sci-fi seriálů hned několik. Jmenujme třeba právě dokončený Pluribus, případně tak trochu mindfuck jménem Severance neboli Odloučení. Příznivci epičtějších kousků zase určitě sledují Foundation alias Nadaci. Náš tip je ale o pár let starší – a hlavně uvěřitelnější, jakkoliv zvláštně tohle slovo ve spojení se science fiction může znít.
For All Mankind totiž vypráví historii závodu v dobývání vesmíru mezi Spojenými státy a Sovětským svazem… jenže trochu jinak, než ji znáte ze školy. V půlce dvacátého století se rozjede alternativní scénář, ve kterém Sověti získali kosmická prvenství a USA se je snaží dohonit. Místy na vás seriál dýchne skoro až dokumentárním přístupem, jako byste sledovali práci inženýrů NASA. Na projektech skutečných, ale i těch, které v reálu zůstaly jen na papíře. A jindy vás For All Mankind naprosto strhne nebezpečnou akcí, do níž se astronauti na misích dostanou. Prostě víc jako Apollo 13 než Star Wars.