Investice do bitcoinu? Ježišmarja, do jakých schodů? S kyberšmejdy bude bojovat fiktivní stařenka
Alenka napodobuje starší dámu, která je milá a trochu zapomnětlivá. A s podvodníky vede dlouhé hovory – s cílem je zdržovat co nejdéle.
Mluví jako důvěřivá seniorka – pomalu, zmateně, roztomile, laskavě. A mate volající podvodníky, aby neměli čas obtěžovat skutečné lidi. „Bezbranná babička“ Alenka je totiž postava vygenerovaná umělou inteligencí, kterou teď telekomunikační společnost O2 nasazuje do boje proti kyberšmejdům. Fiktivní stařence propůjčila hlas herečka Miluše Hradská, jež podvodníkům vypravuje například o své kočce nebo zesnulém manželovi. A na otázku, zda nechce investovat do bitcoinu, odpovídá se slovy: „Ježišmarja, mladý pane, do jakých schodů?“
O2 stvořilo Alenku v programech ChatGPT, Deepgram a 11Labs tak, aby dokázala s telefonními podvodníky vést dlouhé hovory s cílem zdržovat je co nejdéle. „Napodobuje starší dámu, která je milá a trochu zapomnětlivá. Stojí za ní kombinace špičkových technologií pro rozpoznávání řeči, generování přirozených odpovědí a realistické syntézy hlasu, které dohromady fungují bez zpoždění,“ říká marketingový ředitel O2 David Daneš.
Podle O2, která patří pod křídla investiční skupiny PPF Renáty Kellnerové, jsou podvodné telefonáty stále častější. Útočníci se vydávají za zástupce bank, policisty nebo finanční experty, aby z lidí vylákali citlivá data nebo je rovnou připravili o peníze. Hovor přitom často vypadá důvěryhodně. Z dat Policie ČR vyplývá, že v roce 2023 vylákali kyberšmejdi z bankovních účtů českých občanů pomocí takovýchto hovorů téměř 200 milionů korun.
V průběhu letních měsíců proto O2 vygenerovalo deset telefonních čísel, které cíleně „zaselo“ tam, kde si je můžou podvodníci nebo datoví překupníci snadno vzít. Kyberšmejdi pak skutečně na tato čísla volali. Většina z nich prý ovšem nepoznala, že mluví s umělou inteligencí. „Podvodníci ale své taktiky neustále mění – a AI babička Alenka nám pomáhá jim lépe porozumět a rychleji na ně reagovat,“ doplňuje ředitel bezpečnosti O2 Radek Šichtanc.