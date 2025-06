iPhone bude průhlednější než kdy dřív. Apple představil největší změny systémů za posledních dvanáct let

Uložit 0

První polovina června každoročně znamená mezinárodní vývojářskou konferenci Applu neboli WWDC a spolu s ní představení nových verzí všech operačních systémů firmy. Prezentace se už delší dobu nesou spíš v duchu malých evolučních vylepšení, protentokrát ale z Cupertina přišlo i něco většího – iOS, iPadOS i MacOS se proměnily nejvýrazněji od roku 2013. Jejich nový design je v něčem ještě minimalističtější než dosud, zahrnuje ale také užitečné novinky.

Momentálně možná nejočekávanějšího oznámení ohledně softwaru Applu jsme se ovšem nedočkali. Firma už loni ukázala pokročilou, mnohem chytřejší verzi hlasové asistentky Siri, která je odpovědí na vývoj umělé inteligence a nástroje jako ChatGPT, Gemini nebo Grok. Chytřejší Siri ovšem zatím přes původní sliby Tima Cooka dostupná není a soudě podle její absence ve včerejší prezentaci ani brzy nebude. Technologický gigant u vývoje totiž narazil na značné problémy a stále se snaží vymyslet, jak ji spolehlivě zprovoznit.

V tomto se tedy nové operační systémy budou stále muset spoléhat na dostupnost řešení zmíněných třetích stran. Alespoň při tom ale budou vypadat moderně. My jsme vedle designu vybrali dalších devět nejzajímavějších prvků, které se v příštích velkých aktualizacích iOS, iPadOS, macOS, watchOS a visionOS objeví.

Průhlednější design

Nejprve nicméně onen vzhled. Zásadní změna designového myšlení u softwaru Applu naposledy nastala před dvanácti lety, kdy z z jeho vývoje odstoupil Scott Forstall a s tím skončila éra skeuomorfismu, tedy úzkého napodobování reality. Estetiku tehdejšího iOS 7 dostal na starost Jony Ive, jenž do něj vnesl minimalistickou plochost a práci s vrstvami. Nové iOS toto myšlení v základu zachovává, ale snaží se uživatelské prostředí ještě více zjednodušit ve jménu většího místa pro obsah.

Foto: Apple Velikost hodin na uzamčené obrazovce se dynamicky přizpůsobí obsahu

Zkrátka to znamená větší průhlednost. Hlavním prvkem designového jazyka se stalo tzv. Liquid Glass (tekuté sklo), což znamená poloprůhledné povrchy s realistickým rozmazáním, odlesky a hranami. Jako byste se dívali na ovládací prvky natištěné na mléčném skle, jen o něco více průsvitném než byste si přáli kolem sprchového koutu. Samotné uživatelské prostředí se pak většinou vznáší nad obsahem v ohraničených panelech, dlaždicích a lištách. Prakticky není pochyb o tom, že se objeví kritika špatné viditelnosti některých ovládacích prvků.

Apple to řeší několika módy zobrazení, které se mírně liší v průhlednosti (klasický, tmavý a extra průhledný). Na macOS a iPadOS efekt nebude až tolik výrazný, jelikož pracují s okny a ovládací prvky v celkovém zobrazení nehrají tak vekou roli. I u nich se nicméně budou objevovat momenty, kdy bude třeba se více soustředit ve jménu hezčí, vzdušnější estetiky.

Kam se podělo iOS 19, 20, 21…?

Jak se spekulovalo, Apple oficiálně přechází na nový systém značení svých operačních systémů. Odvíjet se budou prostě od roku, pro který jsou určené – nové iOS, macOS a další proto za sebou mají číslovku 26. Díky tomu má být do budoucna snadnější se orientovat v tom, kterou verzi systému právě používáte.

Foto: Apple Názvy nových aktualizací budou končit číslovkou roku, pro který jsou určené

Google Lens

To je nejjednodušší způsob, jak popsat Visual intelligence od Applu. V nové verzi systém dokáže identifikovat, co se nám právě zobrazuje na displeji, a zjistit na internetu více, najít stejný nebo podobný produkt v online obchodě nebo se zeptat ChatGPT. Visual intelligence má například také poznat, kdy se díváme na stránku nějaké události, a automaticky nabídne možnost přidat ji do kalendáře.

Více Apple Intelligence

Vlastní pojetí umělé inteligence Apple Intelligence výrobce iPhonu představil loni, a přestože při uvedení do provozu narazil na nějaké problémy, rozšiřuje její schopnosti dále. Znamená to třeba živé překlady zpráv, ale i hovorů v mluvené formě – pochopitelně to v dohledné době nejspíš nebude nedostupné pro češtinu. Lepší má být generování obrázků nebo vytváření zkratek.

Zprávy bez spamu a s anketami

Podobně jako to dlouhé roky známe z e-mailu, Apple do iOS, macOS, iPadOs i watchOS přináší rozdělení Zpráv do kategorií známé a neznámé. Zprávy od nových nebo podezřelých čísel se tak objeví v samostatné kategorii, odkud je pak můžeme přesunout mezi konverzace nebo je ignorovat/blokovat.Ti, co používají hromadné konverzace přes iMessage, pak do nich budou moci nově vkládat ankety a měnit pozadí jako v Messengeru nebo WhatsAppu.

Foto: Apple Nové prostředí fotoaparátu, Safari a Fotek

Lepší systém oken v iPadOS

Apple jako by se v iPadOS rok od roku postupně přibližoval macOS, ale trošku jinak. Letos to znamená hlavně práci s okny. Ta lze konečně zvětšovat a zmenšovat, jakkoliv se nám zlíbí, skládat je přes sebe a kamkoliv na obrazovku, minimalizovat a mít jich paralelně otevřených více než dříve. Přehlednost zajistí Exposé nebo Stage Manager, stejně jako na počítači. Spolu s tím přichází také horní lišta s Menu.

Foto: Apple iPadOS 26 a nový systém oken

Náhled přichází do iPadu

Viz předchozí bod – Náhled dobře znají všichni uživatelé MacOS, je to aplikace pro prohlížení a základní práci s obrázky, PDF soubory a dalšími typy dokumentů. Totéž bude jeho funkcí v iPadOS s výhodou, že podporuje Apple Pencil. Zvýrazňování, poznámkování a podepisování PDF souborů díky tomu bude snadnější a bez potřeby aplikace třetí strany.

Foto: Apple Aplikace Náhled na iPadOS 26

Běh aplikací na pozadí v iPadu

K čemu je mít v iPadu stejně výkonný čip jako v MacBooku, když ho systém nedokáže pořádně využít? To jsme si do teď mohli říkat, nyní ale Apple konečně představil plnohodnotný multitasking pro iPadOS. Když například budeme něco stahovat v Safari nebo i exportovat video v iMovie, nebude třeba čekat, ale můžeme mezitím dělat něco jiného a daný úkon se dokončí na pozadí – na displeji se i zobrazí malý ukazatel průběhu a stažené soubory jsou dostupné přímo ve složce v Docku.

Foto: Apple Průhlednější design na macOS 26

Chytřejší Spotlight – MacOS

Spotlight má počínaje macOS 26 automaticky a přehledně kategorizovat výsledky vyhledávání a používat filtry, abychom požadované věci našli rychleji. Jeho výčet funkcí se už ale nebude omezovat jen na vyhledávání nebo třeba základní výpočty, má umožnit celou řadu úkonů bez nutnosti nejdříve otevřít příslušnou aplikaci. Například přímo z „vyhledávacího“ řádku půjde odesílat zprávy, e-maily, vytvářet poznámky, spustit přehrávání podcastu či umělce a podobně. Úkony do Spotlightu budou moci zahrnout i vývojáři, takže přes něj třeba změníme i barevný filtr fotky.

Foto: Apple „Superprůdhledný“ mód na macOS 26

Odhazování upozornění – watchOS

Jednou ze základních funkcí chytrých hodinek má být rychlejší přístup k upozorněním, výrobci ale hned museli vymyslet také způsob, jak se jich rychleji zbavovat a ignorovat je. watchOS 26 přináší ten zatím snad nejsnadnější – pokud se příchozí notifikací zrovna nechceme zabývat, stačí rychle pootočit zápěstím směrem od sebe a ztišit příchozí hovor, ukončit časovač nebo skrýt novou zprávu.

Foto: Apple Nový design watchOS 26

Všechny nové verze operačních systémů budou veřejnosti dostupné na podzim. iOS 26 nainstalujete na iPhone 11 a novější (případně iPhone SE z roku 2020 a novější). iPadOS 26 bude dostupný na iPady Pro z roku 2018 a novější, iPady z roku 2020 a novější, iPady Air z roku 2019 a novější a iPady z roku 2019 a novější. watchOS 26 zvládnou hodinky ze series 6 (z roku 2020 a novější), obě generace Ultra a druhá generace SE. macOS 26 dostanou všechny počítače z roku 2019 a novější.