iPhony umí řešit nevyžádané hovory, ale jen v angličtině. Vývojář navrhl aplikaci, která to zvládne i česky
Mezi nejzajímavější funkce iOS 26 patří ověřování hovorů, kdy za vás volání z neznámých čísel zvedne AI. Neumí ale česky. Tahle aplikace ano.
To, že uživatelé zařízení Applu v různých zemích mohou mít poměrně výrazně různé zkušenosti kvůli regionálnímu omezení funkcí nebo chybějící jazykové lokalizaci, není nic nového. U iOS 26 Čechy možná nejvíce zamrzí absence funkce pro prověřování neznámých volajících – sice ji technicky mohou používat, ale jen v angličtině. Nedávno se ovšem objevila zajímavá alternativa, o kterou se postaral jeden nespokojený český vývojář.
Tzv. call screening, česky prověřování hovorů, se zaměřuje na neznámá čísla. Když žijete v podporované části světa, máte funkci v iPhonu aktivovanou a zavolá vám neznámé číslo, telefon na sebe neupozorní, hovor ale automaticky zvedne a volajícímu se představí jako asistent s žádostí o jméno a důvod telefonátu. Jakmile dostane odpověď, telefon zazvoní a vy můžete na displeji v textovém přepisu vidět vše potřebné a případně textem také napsat doplňující dotaz, který AI zprostředkuje. Pak se můžeme rozhodnout hovor zvednout nebo odmítnout.
Technicky je možné funkci vyzkoušet i v Česku, na iPhonu s iOS 26 ovšem musí být nastavená lokalizace (Nastavení -> Obecné -> Jazyk a oblast -> Oblast) do jedné ze zemí, kde je prověřování hovorů podporované – například Spojené státy. Funkci pak můžeme zapnout v Settings -> Apps -> Phone a v sekci „Screen Unknown Callers“ zvolíme „Ask Reason for Calling“. Prověřování u nás funguje bez problémů, ale pouze anglicky. A právě to vadilo vývojáři Jiřímu Zdvomky.
Ten se tak spolu s manželkou Šárkou rozhodl vytvořit vlastní verzi. Sám říká, že kvůli vyrušování zrovna neholduje hovorům obecně a u řešení Applu mu jednak chyběla podpora češtiny, jednak možnost upravit si chování asistentky podle vlastních potřeb a preferencí. A tak vznikla aplikace Ghosty.
I ta funguje na základě přesměrování nezvednutých nebo položených hovorů k hlasu umělé inteligence. Ta zjistí, kdo volá a s jakým záměrem, a pak si nahrávku, přepis i shrnutí můžeme zobrazit v aplikaci. V závěru je to poměrně výrazně odlišná funkcionalita, než nabízí řešení přímo od Applu, a připomíná spíš chytřejší záznamník. Může být nicméně velmi zajímavá.
K AI asistentovi se automaticky přesměrují všechny hovory, které uživatel odmítne nebo nezvedne, když hovoří s někým jiným nebo když má zapnutý režim nerušit. Volajícímu, který splní daná kritéria, se ozve asistent s otázkou, o koho jde a proč volá. Jelikož na hovor nemůžeme reagovat živě jako u nativního řešení Applu, Ghosty dovoluje přednastavit reakce AI na nejčastější situace – například pokud si někdo bude chtít domluvit schůzku, asistent mu může navrhnout volné termíny.
Na rozdíl od Applu, který jednoduše používá hlas Siri, navíc česká aplikace dovoluje vlastní nastavení způsobu vyjadřování asistenta. Mluvit dokáže česky nebo anglicky, a to ženským, mužským nebo genderově neutrálním hlasem. U každého z nich si pak můžeme zvolit tón – Gen-Z, mileniál nebo Gen-X/Boomer.
Hlas asistenta ani způsob mluvy nejsou dokonale přirozené, takže volající nejspíš pozná, že nemluví s člověkem. Stejně tak přepis nebo porozumění nejsou zcela stoprocentní, ve většině případů nicméně aplikace funguje dobře a po vzoru klasického záznamníku ukládá samotnou nahrávku hovoru, takže si lze vše poslechnout.
Ghosty je možné vyzkoušet zdarma, pak vyjde na 29 korun týdně za 5 shrnutí hovorů nebo 129 korun týdně pro neomezené používání a možnost nastavit si zmíněný vlastní pozdrav nebo instrukce pro různé situace.
Většina běžných uživatelů si nejspíš prostě vystačí s občasným nevyžádaným telefonátem, těm, kteří se s nimi setkávají často, nicméně může aplikace poměrně výrazně usnadnit život. Přesměrování probíhá rychle, komunikace a shrnutí jsou převážně spolehlivé a vývojářům se vcelku rychle podařilo vytvořit užitečný nástroj, schopný konkurovat i nativnímu řešení od Applu.