Jackpot pro investory, o kterém jste neslyšeli. Obchod s plyšovými medvědy roste rychleji než Nvidia
Firma s plyšáky přežila útlum retailu, přetvořila se ve značku stavějící na emocích a díky dospělým sběratelům slaví rekordní zisky i triumf na burze.
Když se mluví o největších burzovních vítězích posledních let, většině lidí naskočí jména technologických gigantů jako Nvidia, Microsoft nebo Palantir. Jenže mezi nejrychleji rostoucími akciemi se překvapivě objevuje ještě úplně jiný hráč. Řetězec Build-A-Bear zákazníkům dovoluje vytvořit si vlastního plyšového medvěda. Na první pohled jednoduchý model se ukázal jako jedno z největších investičních překvapení poslední dekády. Akcie společnosti od roku 2020 vzrostly o víc než 2 000 %. Pro srovnání, Nvidia za stejné období přidala zhruba 1 300 %, Microsoft 147 % a Palantir se pohybuje pod 2 000 %.
Build-A-Bear tak svým tempem překonal i technologické giganty, přestože stojí na úplně jiném byznysu než je ten okolo umělé inteligence. A na rozdíl od řady meme akcií a kryptoměn z doby covidu podle analytiků nejde o bublinu. „Trh si jen všiml silných základů, které ve firmě byly už delší dobu,“ říká analytik Steve Silver pro The Washington Post.
Zatímco spousta obchodů v nákupních centrech přichází o zákazníky a zavírá pobočky, Build-A-Bear naopak roste. Po celém světě má už 627 prodejen, a to od klasických obchodních center až po výletní lodě. Jen v posledních dvou letech přibylo víc než sto nových a firma plánuje otevřít dalších zhruba šedesát během příštích měsíců. Společnost zároveň zvýšila očekávaný provozní zisk před zdaněním na 62 až 70 milionů dolarů (1,28 až 1,45 miliardy korun) a je na cestě k pátému rekordnímu roku v řadě, pokud jde o tržby i zisk, uvádí již zmiňovaný deník.
Čím to? Důvod je vlastně prostý: zážitek ze „zrození“ plyšového medvídka je natolik silný, že přitahuje děti i dospělé. Zákazník si vybere vše. Od medvědova tvaru přes oblečení až po namluvení vlastního hlasu. „Není to jen hračka, je to moment v čase,“ popisuje generální ředitelka Sharon Price John. „Každý mi dokáže říct, kdy byl poprvé v Build-A-Bear, co si koupil a s kým tam byl.“
Vybrat si zvířátko, vložit mu srdce, nahrát hlas a odnést si ho s certifikátem, to vytváří silnější vazbu, než jakou nabízí obyčejná hračka z regálu. Americus Reed, profesor marketingu na Pensylvánské univerzitě, k tomu dodává, že jde o rituální zkušenost, kterou je těžké replikovat. A to je v době, kdy se většina maloobchodu snaží přetáhnout zákazníky na e-shopy, hodně cenná konkurenční výhoda. Byť i e-shop, kde lze medvídka také personalizovat, pochopitelně funguje a díky němu si svého medvídka můžete objednat i do Česka.
Zajímavé je, že Build-A-Bear už dávno nestojí jen na dětech. Více než 40 procent zákazníků je dnes dospělých. Jde o lidi, kteří kupují a sbírají hračky kvůli nostalgii, pocitu sounáležitosti nebo prostě proto, že si chtějí dopřát radost, kterou si v dětství nemohli dovolit.
Firma tento trend chytře podchytila. Už v roce 2015 zjistila, že na limitované kolekce dospělí reagují stejně nadšeně jako děti, a od té doby uzavřela licenční smlouvy s více než 70 značkami, včetně Disney, NFL nebo Hello Kitty. Tým firmy pečlivě sleduje TikTok nebo Instagram a podle toho odhaduje, které postavičky by mohly jít na dračku.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o luxusní rozmar, který se v době inflace a drahého bydlení rychle vyčerpá. Ale Build-A-Bear dokazuje opak. Dokáže zvyšovat ceny selektivně, třeba u malých plyšáků jen o padesát centů, aniž by to odradilo zákazníky. Zároveň firma drží náklady pod kontrolou: zavírala ztrátové prodejny, přenastavovala smlouvy s dodavateli a přesunula část internetových objednávek do kamenných obchodů, čímž šetří čas i peníze.
Když se podíváme na čísla, obrázek je ještě zajímavější. V prvním pololetí letošního roku měla firma rekordní tržby 252 milionů dolarů (přes pět miliard korun), meziročně o 12 procent víc. Už pět let v řadě vykazuje rostoucí obrat i zisk, což je v hračkářském odvětví, které jinak hlásí propady a propouštění, výjimečné.
Největším rizikem pro Build-A-Bear je závislost na čínské výrobě. Většinu zboží si nechává vyrábět právě tam a na hračky z Číny se vztahuje clo ve výši třiceti procent. Firma se dopadu snažila vyhnout tím, že si dopředu naskladnila klíčové produkty ještě před uvalením poplatků, ale tyto zásoby už docházejí. Pro letošní rok proto počítá s dodatečnými náklady zhruba 227 milionů korun.
Až tedy budete příště nakupovat akcie, můžete myslet na to, že ani v době umělé inteligence a kosmických technologií není burza jen o průlomových patentech. Stabilní byznys, jasný produkt a schopnost dělat ze zákazníků fanoušky mohou být stejně silným motorem růstu.