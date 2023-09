Jak být produktivní v kanclu i na home office a jde to vůbec skloubit? Poradí Notino, DoDo i iStyle

Produktivita, efektivita, výkon. Jak dostat z jednotlivých týmů maximum a nastavit péči o zaměstnance, aby dlouhodobě fungovali, jak je potřeba? To jsou otázky, které firmy a manažeři neustále řeší a hledají na ně nejlepší techniky a proces. Každá firma je jedinečná a potřebuje jiný přístup, ale všechny se snaží ve výsledku o to stejné: vybalancovat vysoké nároky na zaměstnance a udržet je nadšené a plné energie. V době, kdy je možné pracovat odkudkoliv, to může být větší výzva než kdy dřív. Proto je produktivita a model práce hlavním tématem naší nejbližší akce ze série People First.

V ní se zaměřujeme na všechny, kteří věří myšlence, že spokojení lidé vybudují skvělé firmy. Je pro ty, kteří pracují s lidmi, vedou týmy a chtějí se v této v oblasti zlepšit či poznat moderní trendy a přístupy. V době, kdy lidé střídají home office, kanceláře a práci z jiného kontinentu, je například stále těžší vybudovat a následně udržet požadovanou firemní kulturu nebo nastavit efektivní procesy, které zlepší výsledky. Jak s tím pracují v předních českých startupech a velkých korporacích?

O své zkušenosti se na akci, která se koná v úterý 26. září od 17:30 ve Spojka Events Karlín, podělí zakladatel a výkonný ředitel startupu DoDo Michal Menšík, Chief People and Legal Officer Notina Michal Daniel, HR manažerka LMC Petra Smetáková, šéf Welcome to the Jungle Jan Klusoň, Talent Lead & HR Business Partner v Nestlé Zuzana Burianová a obchodní ředitel iStylu Matyáš Rezek. Vstupenky včetně dalších podrobností najdete na webu akce.

Mnozí podnikatelé a manažeři říkají, že co neměříš, to neřídíš. A věří tomu také v Notinu, ze kterého vyrostl největší e-shop s parfémy a kosmetikou v Evropě. Michal Daniel v něm mimo jiné dohlíží na rozvoj a péči o zaměstnance a přiblíží, jak mohou být data a informace důležité při řízení celé firmy a jednotlivých týmů. Také HR se podle něj dá řídit jako jeden velký e-shop, kde je právě efektivita klíčová pro dlouhodobou udržitelnost. Díky datům si v Notinu určují priority, odhalují skryté jevy a efektivněji řídí celou firmu.

Co znamená rychle růst, dobře ví také Michal Menšík. Jeho logistický startup DoDo má několik stovek zaměstnanců v několika zemích, což přináší do řízení firmy, týmů i zaměstnanců značnou komplexitu. Jde efektivně fungovat, když každý dělá z domova? A když to ve firmě nejde, je to o špatném nastavení, nebo prostě hybridní model práce není pro každého? Společně s Michalem Menšíkem o tom bude diskutovat Zuzana Burianová, která nabídne zkušenosti z velké korporace v podobě Nestlé.

Když se slučují dvě firmy ve třech zemích a ve stejnou dobu se ještě propojují pod jednou značkou s dalšími entitami po celé Evropě, nárok na flexibilitu to s sebou přináší a zvyšuje. O tom vědí v LMC, kde se stal hybridní model fungování jediným možným východiskem. Neznamená to ale jen práci v kanceláři nebo na home officu. Co všechno může takové nastavení přinést a jaká jsou jeho úskalí, vysvětlí Petra Smetáková. Zkušenosti z firem všech druhů, velikostí i zaměření připojí také Jan Klusoň z Welcome to the Jungle, který poradí, do čeho se v rámci efektivity skutečně vyplatí investovat.

Matyáš Rezek z iStylu se zase na efektivitu práce podívá z pohledu nástrojů, které mohou zaměstnancům a ve výsledku i celým firmám pomoci. Řeč bude zejména o produktech společnosti Apple, za kterou vystoupí Tomáš Žůrek a přiblíží, jakou filozofii Apple v oblasti nasazování zařízení do firem razí a jaké trendy k nám míří ze Spojených států. Vstupenky na akci Jak být produktivní? V kanclu i na home office, která se koná v úterý 26. září od 17.30 Spojka Events Karlín, můžete kupovat na naší eventové stránce.

Hlavním partnerem akce je společnost Notino. Dalšími partnery jsou společnosti Welcome to the Jungle, iStyle, LMC a Nestlé.