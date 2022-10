Jak naštvat třetího nejbohatšího muže světa. Francouz Arnault prodal tryskáč, aby ho nešlo sledovat

Létání má většina lidí spojené s čekáním ve frontě před bezpečnostní kontrolou nebo s nedostatkem prostoru pro nohy. Světová smetánka, zvyklá na cesty v oblacích v luxusních privátních tryskáčích, řeší problémy trochu jiné povahy. Pravidelně se objevuje kritika, že letadla často používají zbytečně a produkují při tom velké množství oxidu uhličitého. Vynalézaví uživatelé na Twitteru aktivity některých z nich s pomocí veřejně dostupných dat a botů monitorují a na síti na ně upozorňují. Francouzský miliardář a aktuálně třetí nejbohatší muž světa Bernard Arnault toho měl dost a svůj tryskáč prodal.

K rozhodnutí Arnaulta dohnaly mimo jiné twitterové účty, které pomocí botů dlouhodobě sledovaly lety jeho tryskáče. Majitel jednoho z nich si v půlce září ve veřejně dostupných záznamech všimnul, že se od začátku měsíce letadlo neobjevilo ve Francii. Prodej letadla třiasedmdesátiletý miliardář potvrdil ve firemním podcastu své skupiny LVMH, pod kterou spadá mimo jiné luxusní módní značka Louis Vuitton. „Letadlo jsme měli, ale prodali jsme ho. Ve výsledku teď nikdo nevidí, kam mířím. Soukromá letadla si totiž nyní pronajímám,“ řekl Arnault.

Francouzský obchodník je v denně aktualizovaném žebříčku nejbohatších lidí světa agentury Bloomberg na třetím místě, těsně před ním je zakladatel Amazonu Jeff Bezos a hodnota jeho majetku se odhaduje na 137 miliard amerických dolarů (3,4 bilionu korun). Jeden z Arnaultových pěti potomků a zároveň ředitel komunikace skupiny LVMH Antoine Arnault prodej tryskáče podle serveru Gizmodo vysvětlil snahou mít náskok před byznysovými rivaly, kteří by polohu letadla mohli použít pro konkurenční boj.

Omezení použití privátních letadel je ve Francii tématem, které rezonuje i v nejvyšších politických kruzích. Francouzský ministr životního prostředí například na začátku října podle agentury Reuters uvedl, že tamní vláda uvažuje o zvýšení daně za palivo do takových strojů. Podle dalšího twitterového účtu s téměř 69 tisíci sledujícími, který se tématu dlouhodobě věnuje, soukromé tryskáče ve Francii během dvou záříjových dnů vypustily do ovzduší 203 tun oxidu uhličitého.

Foto: Depositphotos Bernard Arnault, ředitel skupiny LVMH, pod níž spadá luxusní značka Louis Vuitton

Arnault však není zdaleka jediným boháčem, který se do podobných problémů dostal. Na začátku letošního roku se například nejbohatší muž světa Elon Musk snažil přimět majitele obdobného twitterové účtu o jeho zrušení s tím, že je to „bezpečnostní riziko“. Devatenáctiletému studentovi za to tehdy nabízel pět tisíc dolarů (125 tisíc korun), ale nepochodil.

Mladík mu v žertu odpověděl, že aby souhlasil, musel by dostat Teslu 3, kterou Muskova společnost vyrábí. Účet nazvaný ElonJet na Twitteru funguje dodnes. Jiný uživatel sledující lety miliardářů dále nedávno upozornil na Muskův let ze San Franciska do San José, který trval pouhých devět minut. „Obětmi“ amerického mladíka, který má podobných účtů několik, jsou třeba i Jeff Bezos či Bill Gates.

Seznam celebrit, které tryskáče využívají nejvíce –⁠ i v situacích, kdy let trvá jen několik málo minut –⁠ je poměrně dlouhý. Podle britské marketingové platformy Yard tomuto žebříčku „vévodí“ letadlo americké zpěvačky Taylor Swift, které od začátku roku 2022 do srpna letělo stosedmdesátkrát a celkem jeho cesty mohou za téměř 8300 tun emisí oxidu uhličitého. Na druhém místě zmíněného seznamu je stroj boxera Floyda Mayweathera a na třetím tryskáč rappera Jay-Z.