Livin‘ in the Gangsta’s Paradise. Zemřel autor jednoho z největších rapových hitů všech dob

Když vaši písničku znají po téměř třiceti letech od svého vydání i ti, které váš hudební žánr naprosto míjí, víte, že patří do úzkého výběru těch světově nejúspěšnějších, co vznikly. Takový osud potkal skladbu pod názvem Gangsta’s Paradise. Je to hit, který nejen pomohl definovat hip hop devadesátých let, ale také ovlivnil posluchače napříč hudebním spektrem. Proto teď její autor, americký rapper Coolio, může v klidu „odpočívat v ráji“ – ve věku 59 let totiž zemřel, pravděpodobně na infarkt.

„As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there’s not much left, cause I’ve been blastin‘ and laughin‘ so long, that even my mama thinks that my mind is gone…“ To je jen úvodní úryvek skladby Gangsta’s Paradise, která v roce 1995 vystřelila tehdy nepříliš známého rappera Coolia do výšin. Ačkoliv rapoval již od konce osmdesátých let, až s gangsterskou baladou se dočkal mezinárodního uznání.

Coolio, celým jménem Artis Leon Ivey Jr., neměl s Gangsta’s Paradise původně žádné velké plány. V záplavě vznikajících dalších rapových písniček se ovšem dokázala pro své autentické rýmy a chytlavou melodii prosadit. Důležitým klíčem k tomuto úspěchu se stal i fakt, že byla natočena pro film Nebezpečné myšlenky (v originále Dangerous Minds) s herečkou Michelle Pfeiffer v hlavní roli. Ostatně tímto snímkem je inspirovaný i celý videoklip.

Rodák z města Monessen v americké Pensylvánii se proto rozhodl, že z ní udělá titulní track svého stejnojmenného studiového alba, se kterým následně zažil kariérně největší úspěchy. Gangsta’s Paradise se rázem stalo jednou z nejúspěšnějších rapových písniček všech dob, což potvrzuje i stabilní umístění v hudebním žebříčku Billboard Hot 100, kde se na vrcholu držela jednadvacet dní.

Ve Spojených státech se stala singlem číslo jedna roku 1995 ve všech žánrech a celosvětovým hitem, který obsadil první příčky hitparád ve Velké Británii, Irsku, Francii, Německu, Itálii, Švédsku, Rakousku, Nizozemsku, Norsku, Švýcarsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Na britských ostrovech se tentýž rok těšila ze statusu druhého nejprodávanějšího singlu. Coolio za ní dostal i cenu Grammy v roce 1996.

Jen o ní ale kariéra Coolia nebyla. Po Gangsta’s Paradise nahrál rapper celou řadu dalších skladeb, přičemž jednou z těch více známých a úspěšných byla i C U When U Get There z roku 1997. Cooliovi se ale už nepodařilo replikovat takový úspěch, jako měl s první jmenovanou, proto postupem času jeho relevance upadala. Nutno však podotknout, že rapová scéna na konci devadesátých let byla v Americe silně konkurenční – bylo tak složité se udržet na vrcholu.

V posledních letech byl Coolio skoro už jen vzpomínkou. Se svou hudbou nikde příliš nevystupoval, neměl žádné velké hity a vesměs jen těžil z úspěchů, které zažil v devadesátkách. Na druhou stranu se ale objevoval v různých televizních pořadech, zpravidla amerických reality shows.

Dne 28. září byl pak rapový umělec a otec šesti dětí nalezen v bezvědomí v domě svých přátel v Los Angeles. Podle jeho manažera šlo nejspíše o infarkt. Lékaři mu již nedokázali pomoct. Spojení Rest in Paradise tak v případě Coolia dostává nový rozměr.