Investice –  – 2 min čtení

Jak poznat, ve kterém městě koupit byt? Koukněte na recenze hospod a to, jestli tam jezdí Rohlík, radí Cifr

Nový díl podcastu Money Maker Hedge ukazuje, jak na ochlazujícím se realitním trhu poznat, do kterého města se ještě vyplatí investovat.

Luboš KrečLuboš Kreč

cifr2
Foto: Tomáš Svoboda / CzechCrunch
Marek Cifr, zakladatel projektu Nákupčí nemovitostí
0Zobrazit komentáře

Český realitní trh dlouhé roky vypadal jako sázka na jistotu. Ceny bytů rostly, nájmy stoupaly a spousta investorů si pořizovala další a další byty s pocitem, že prostě nemůžou prohrát. Tahle éra ale dostává trhliny a začíná zase obrovsky záležet na tom, kde nemovitost stojí. V novém dílu podcastu Money Maker Hedge to popisuje realitní expert Marek Cifr, na sociálních sítích známý jako Nákupčí nemovitostí.

Že se nálada na trhu mění, potvrzují čerstvá data. Podle analýzy společnosti Bezrealitky v některých krajích nájmy dokonce mírně klesly, i ceny nemovitostí v růstu zpomalují, takže doba, kdy stačilo koupit cokoliv a počkat si na zhodnocení, končí. A stará realitní mantra o lokaci se vrací do hry s plnou silou.

Cifr má vlastní filtr, jakým si jednotlivá česká města probírá. Začíná u toho, kam plynou lidé. „Praha konstantně vysává celou republiku, Brno vysává celou Moravu a potom posílá nějaké lidi do Prahy,“ popisuje v podcastu, který je k dispozici na všech relevantních platformách či jako video níže. Jde o to, že velká centra lákají mladé hledající práci či studium.

Pro realitní investici z toho plyne jasná lekce. „Nechceš být ve městě, odkud vede šipka jenom ven,“ shrnuje Cifr. Když počet obyvatel klesá pět nebo šest let v řadě, je to podle něj jasné znamení, že město umírá. Levný byt ve vyprazdňujícím se městě tak může vypadat atraktivně, ale jde o iluzi: jakmile město přichází o lidi, ztrácí časem i cenu.

Druhý Cifrův filtr funguje obráceně – hledá známky života. Jezdí do toho města Rohlík? Funguje tam Foodora? Je v něm rychlý internet a vysoká škola nebo cokoliv jiného, co táhne mladé lidi? Jde o měkká data, která ale podle něj dohromady přesně ukazují, jestli má město šanci dál růst.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Dobře se prý stav města pozná i na recenzích restaurací. Indikátor, který obyčejný investor přehlíží, podle Cifra odhalí víc než cokoliv jiného. „Klesá počet, klesá kvalita, hodnocení, otevírací hodiny,“ popisuje negativní příznaky, které jsou na Googlu jasně vidět. Když mizí z mapy podniky a ty zbylé zavírají dřív, také samotné město pomyslně zhasíná.

Cifr to ilustruje na vlastní zkušenosti, pochází z městečka s pár tisíci obyvatel. „Pamatuju, že tam bylo za mých mladých dob 13 hospod. Teď tam je jedna,“ vzpomíná v podcastu. Dát si tam dnes po páté hodině teplé jídlo znamená sednout do auta a jet do okresního města. A když takhle utíkají sami obyvatelé, není moc důvod, aby se tam objevil investor.

Z toho zároveň plyne, proč jsou teď tahle pravidla důležitější než kdy dřív. Dokud nájmy letěly nahoru, schovaly i pochybné nákupy. Jenže když začnou narážet na strop – a stále větší počet realitních analýz to potvrzuje –, dostávají do problémů hlavně investice ve městech bez perspektivy. To, co skvěle fungovalo v roce 2021, dnes může selhat.

Že trh není v ideálním stavu, ostatně dokládá podle Cifra i to, jak agresivně se chovají developeři. „Značná inzertní aktivita developerů mi říká, že dění na trhu má k ideálu daleko,“ upozorňuje v Money Maker Hedge. A mimochodem, Cifr spolu s dalším hostem této podcastové série Kirillem Juranem vystoupí ve čtvrtek 14. května na konferenci Money Maker v Brně. Vstupenky na ni jsou ještě k dispozici.

Rubriku Investice podporujíxtb2025

Související témata:Money Maker Hedge
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    altra

    Otec zastavil dům, aby jeho syn mohl vyrábět vlastní tenisky. Vznikaly v toustovači, teď generují miliardy

  2. 2

    spani-na-medu5

    Glamping se včelami postavili na svém srdcovém místě, když odešli z korporátů. Je vyprodaný na měsíce

  3. 3

    david-kinter

    První zahradní saunu si stavěl podle YouTube. Vyrostl mu z toho byznys a objednávky má na měsíce dopředu

  1. 1

    statek

    Zpěvačka zrekonstruovala zchátralý statek na jižní Moravě. Zachovala jeho klenby a přidala dostavbu

  2. 2

    altra

    Otec zastavil dům, aby jeho syn mohl vyrábět vlastní tenisky. Vznikaly v toustovači, teď generují miliardy

  3. 3

    hubackovi

    Předloni 770 milionů, loni už 4,6 miliardy. Klan Hubáčků si mne ruce, jejich banka rekordně vydělala