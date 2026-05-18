Jak se z českého startupu stane světový? Investoři s miliardovými firmami v portfoliu prozradí, jak na to
Konference Startup Money 28. května v Brně ukáže, co dělí středoevropské firmy od těch globálních. Vystoupí Markus Lang, Bence Gergely, Alicja Glinka.
Vybudovat v Česku úspěšný startup není nic nereálného. Potvrzují to příběhy Rohlíku, Kiwi.com a dalších, které si prorazily cestu. Jak se z nadějné firmy, která funguje na českém trhu, stane globální hráč? Jedna věc je sehnat kapitál nebo investora, druhá je vyhnout se chybám, které podobné snahy pohřbily před vámi.
A právě zkušenosti těch, kteří si celou cestu už jednou prošli, jsou o to cennější. Možnost poznat jejich příběhy i navázat důležité kontakty přináší už třetí ročník mezinárodní konference Startup Money, která proběhne 28. května v brněnském co.labs v režii inovační agentury JIC.
Hlavním tématem bude rozdíl mezi lokálním a globálním úspěchem. „Startup Money je místem, kde se potkávají lidé s ambicemi, zkušenostmi a kapitálem. Chceme, aby si zakladatelé odnesli konkrétní vhled do toho, jak škálovat firmu z našeho regionu do světa, a zároveň kontakty, které jim s tím reálně pomohou,“ vysvětluje Jasmína Henni, manažerka konference z JIC.
Letošním největším tahákem jsou zahraniční investoři, kteří se místo obecných teorií podělí o zkušenosti z praxe. Jedním z nich je Markus Lang, General Partner ve Speedinvestu. Lang prošel celým kolečkem od řadového zaměstnance přes zakladatele logistického startupu až po investora, který podpořil přes padesát firem. Často přitom vsadil na zakladatele, kteří neměli ani hotový produkt, jen zajímavý nápad.
A má jasný pohled na to, co našemu regionu chybí: „Změnu nevidím jen v tom, aby zakladatelé ze střední a východní Evropy mysleli ve velkém. Mnozí už tak myslí. Klíčovým průlomem je provázanost ekosystému. Nejsilnější huby jako Praha, Varšava a pobaltské země začínají zúročovat svou kombinaci talentu, kapitálu, zkušených zakladatelů a mezinárodních sítí. Dalším krokem je přenést tuto provázanost napříč celým regionem, aby měli zakladatelé odkudkoliv stejný přístup k odborníkům, zákazníkům a růstovému kapitálu. Jedině tak CEE přestane produkovat světlé výjimky a začne soustavně vychovávat globální lídry ve svých kategoriích,“ říká.
Z Polska přijede Alicja Glinka, investiční manažerka OTB Ventures. Fond má ve svém portfoliu pět unicornů, tedy firem s hodnotou přes miliardu dolarů. Ve svém vystoupení se zaměří na to, proč bude budoucnost regionu záviset na tom, jak dobře jsou místní ekosystémy propojené.
Trojici doplňuje Bence Gergely z maďarského fondu Portfolion, který se zaměřuje na firmy ve fázi, kdy už mají produkt, zákazníky a chtějí růst dál. Na konferenci se zapojí do diskuze, která má pojmenovat, co přesně středoevropskému regionu chybí.
Kromě zahraničních hostů vystoupí i zástupci domácí scény. Karel Obluk z Evolution Equity Partners se připojí k panelu o roli business angels v ekosystému. Jan Staněk z Purple Ventures, Miloš Sochor z JIC Ventures a Olga Chabr Grillová z Lumina Ventures společně pohovoří o tom, jak CEE investoři posouvají své standardy na globální úroveň. Radovan Nesrsta z Orbit Capital a Michal Nešpor z Crowdberry se pak zaměří na alternativy k venture kapitálu – od venture debt po další způsoby, jak firmy mohou financovat růst bez prodeje podílů.
Kde: co.labs, Brno
Ze strany firem se o své zkušenosti podělí Mirek Křen, CEO Safeticy, který strávil přes patnáct let v Silicon Valley, kde budoval a škáloval globální B2B firmy, a dnes vede expanzi Safeticy na severoamerický trh. Martin Zikmund, CFO ThreatMarku, zase provedl brněnskou kyberbezpečnostní firmu šestinásobným růstem a mezinárodními investičními koly.
Program oživí také formát, v němž se role obrátí: investoři budou prezentovat sebe před zakladateli. Prostor dostanou ale i startupisté, kteří budou své projekty také moct představit. Večer pak konference přechází do společné večeře a afterparty.
Ráno před konferencí se navíc koná Investor Brunch v design a byznys inkubátoru KUMST. Jde o menší, neformální setkání určené výhradně investorům, kteří chtějí začít navazovat kontakty ještě před začátkem hlavního programu.
Konferenci pořádá inovační agentura JIC, jež má s podporou technologických firem více než dvacetiletou zkušenost. Za tu dobu podpořila přes 1 300 startupů a stála u zrodu firem jako Kiwi.com, Y Soft nebo Flowmon. Letos ji Financial Times zařadily mezi padesát nejlepších startupových hubů v Evropě. Do perspektivních projektů investuje prostřednictvím vlastního fondu JIC Ventures.