Jak vydělat na energetice? Nový fond sází na „krumpáče a lopaty“ transformace, výnos má být přes 10 %
Portfolio manažery nového fondu J&T Energy jsou uznávaní investoři Michal Semotan a Martin Seyček. Fond bude kupovat akcie i podíly ve firmách.
Když se společnost Meta rozhodla postavit datové centrum o velikosti Manhattanu, uvedla, že na jeho provoz bude potřebovat elektřiny jako z pěti Temelínů. Podobné požadavky technologických gigantů na energii dnes hýbou celým světem a mění pravidla hry. Finanční skupina J&T na tento trend reaguje spuštěním specializovaného investičního fondu J&T Energy, jehož portfolio manažery budou Michal Semotan a Martin Seyček.
Energetika se v posledních letech stala jedním z nejžhavějších témat nejen mezi investory. Evropa řeší energetickou bezpečnost po vypuknutí války na Ukrajině, svět zažívá renesanci jádra kvůli umělé inteligenci, rozvíjí se elektromobilita a obnovitelné zdroje energie. Zároveň se staví LNG terminály a budují nové elektrické sítě.
„Globální spotřeba elektřiny v roce 2024 výrazně zrychlila své meziroční tempo růstu na 4,2 procenta, což je téměř dvojnásobek ročního průměru za posledních deset let. Tento trend není pouze cyklickou událostí, ale strukturální změnou,“ říká analytik a portfolio manažer J&T Investiční společnosti Martin Seyček.
Za explozivním růstem poptávky po elektřině stojí především masivní rozvoj datových center. Podle Mezinárodní agentury pro energii se jejich spotřeba elektřiny do roku 2030 zdvojnásobí a dosáhne úrovně odpovídající celkové aktuální spotřebě Japonska. Ve Spojených státech se datová centra mají podílet na téměř polovině růstu poptávky po elektřině.
„Podle Mezinárodní agentury pro energii poroste spotřeba elektřiny dále o 2,6 procenta ročně, tedy o téměř 15 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050,“ doplňuje Michal Semotan, který patří mezi nejsledovanější české investory do akcií a na kapitálových trzích se pohybuje od 90. let a je také pravidelným hostem našeho podcastu Money Maker Hedge.
J&T Energy se ale nebude soustředit na přímé investice do výrobců elektřiny. Strategií fondu je zaměřit se spíš na jejich dodavatele – tedy na výrobce zařízení na výrobu, přenos a uchování elektřiny. „Portfolio fondu J&T Energy jsme postavili tak, aby fond měl minimální expozici na cenu energetických komodit. Podíl investovaného kapitálu do samotných výrobců elektřiny bude tedy menší než u obdobných fondů,“ vysvětluje Martin Seyček.
Jde i o to, že v souvislosti s firmami, jako je český ČEZ, se diskutuje jejich možné znárodnění, jak se to stalo v případě třeba francouzského EdF. Většina expozice fondu tak bude směřována na výrobce různých druhů turbín, transformátorů, generátorů, elektrických kabelů, ale také kogeneračních jednotek a elektrických součástek.
Další součástí portfolia budou společnosti, které pro energetické firmy staví a servisují jejich energetickou infrastrukturu – elektrárny, elektrické sítě, LNG terminály, plynovody či ropovody. Svou roli budou hrát i těžaři a firmy poskytující jim služby. „Fond tedy bude investovat primárně do krumpáčů a lopat energetické transformace,“ shrnuje Seyček filozofii fondu.
J&T Energy se nebude orientovat ani podle striktních ESG parametrů. „Fond se ve své investiční filozofii bude řídit pragmatickým přístupem bez ideologických ESG filtrů, bude tedy investovat do výroby elektřiny z fosilních i obnovitelných zdrojů včetně jádra,“ zdůrazňuje Martin Seyček. Fond tak bude poměrně unikátní začleněním těžby fosilních energetických komodit. V jeho portfoliu by se zároveň měla objevit i česká akcie – Škoda Doosan Power z pražské burzy.
V plánu je investovat do 20 až 30 veřejně obchodovaných akcií s regionálním rozložením: Evropa 40 procent, Amerika 40 procent a rozvíjející se trhy 20 procent. Až 10 procent portfolia může tvořit private equity.
Mezi zajímavé tituly už nyní patří například řecká energetická společnost PPC, která se stala nositelem transformace řecké elektrické energetiky, nebo americký Generac vyrábějící generátory pro datová centra. V portfoliu bude i francouzský Nexans, jeden ze čtyř globálních výrobců elektrických kabelů včetně podmořských.
„V celém oboru chybí výrobní kapacity a lidské zdroje. Díky tomu výrobci energetické infrastruktury zažívají žně, mají rekordní zakázkové knihy a mohou navyšovat ceny a marže. Čekací doby na velké plynové turbíny, velké elektrické transformátory nebo podmořské elektrické kabely jsou minimálně tři až čtyři roky,“ vysvětluje Michal Semotan příležitost v sektoru.
Globální investice do sektoru výroby, přenosu a ukládání elektřiny podle Mezinárodní energetické agentury silně rostou na úroveň zhruba 1,5 bilionu dolarů v roce 2024. Ještě v roce 2021 to nebyl ani bilion dolarů.
Samotný fond J&T Energy má ambiciózní cíle. „Cíl je samozřejmě co nejvyšší objem investic. Domníváme se, že toto téma bude dlouhodobá investiční story, takže bychom rádi dosáhli nejdříve jedné miliardy korun a pak pokračovali dále,“ říká Martin Seyček. Půjde o otevřený podílový fond, nikoli o fond pro kvalifikované investory, takže bude přístupný širší veřejnosti.
Co se týče očekávaných výnosů, fond cílí na zhodnocení 10 až 15 procent ročně během investičního horizontu pěti let. „Když se jedná o akciový fond a ještě k tomu sektorově zaměřený, investoři budou žádat vysoký výnos, proto musíme cílit na dvouciferné zhodnocení,“ upřesňuje Seyček.