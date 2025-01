Jaké filmy vyjdou v roce 2025: Poslední Mission Impossible, nový Jurský park i Bridget Jonesová

Uložit 0

Už se těšíte do kina? My ano. V roce 2025 na diváky totiž čekají zajímavé filmy. Bude nový Avatar i Superman, muzikál o Frankensteinovi s Christianem Balem a Jakem Gyllenhaalem a taky se vrací Bridget Jonesová i Bláznivá střela s detektivem Frankem Drebinem v podání Liama Neesona.

Jaké filmové premiéry nás v nadcházejícím roce čekají v kinech? Podívejte se na výběr snímků, které nás pro rok 2025 nejvíce zaujaly a jež jsme seřadili podle jednotlivých měsíců. Nechybí pokračování fotbalového Vyšehradu ani nový Jurský park.

Leden

2. 1.

Nosferatu

Další remake slavného upírského filmu se překvapivě věrně drží svého němého předchůdce, mixuje ho ale i s aktuálními hororovými prvky.

Kočičí odysea

Jeden z nejpovedenějších a vizuálně nejkrásnějších animáků loňského roku je o potopě biblických rozměrů a zvířátkách, která jí vzdorují.

9. 1.

Maria

Životopisný snímek o operní pěvkyni Marii Callas slibuje velký příběh i velký návrat Angeliny Jolie. A taky další film o silné ženě.

23. 1.

Brutalista

Velkolepý příběh židovského architekta, který po holokaustu hledá v Americe nový život, má být velkým oscarovým favoritem.

Bob Dylan: Úplně neznámý

Příběh o tom, jak Bob Dylan prorazil, slibuje velkou – dost možná oscarovou – jízdu Timothéeho Chalameta. A ten nejen hraje, ale i podmanivě zpívá.

Babygirl

Erotický thriller s Nicole Kidman láká na napětí i spoustu vzrušujících scén, ostatně sama herečka po něm prohlásila, že už nechce žádné orgasmy.

30. 1.

Paddington v džungli

Nejroztomilejší – a také nejlépe vychovaný – medvídek na světě se vrací ve třetím filmu, aby se svou adoptivní rodinou vyrazil domů do Peru.

Dogman

Rodiče, připravte se. Kdo ještě neznáte mezi staršími dětmi velmi populární komiks o policistovi s lidským tělem a psí hlavou, letos ho poznáte.

Únor

13. 2.

Emilia Pérez

Film, který uchvátil v Cannes, nabízí velmi neobvyklou zápletku – právnička Rita v něm dostane nabídku pomoci šéfovi drogového kartelu skoncovat s jeho krvavým byznysem a stát se tím, kým celý život chtěl být – ženou.

Captain America: Nový svět

První film, ve kterém Kapitána Ameriku hraje Anthony Mackie, jenž se definitivně vzdal identity Falcona. A rovnou bude muset řešit podlé globální spiknutí.

20. 2.

Bridget Jonesová: Láskou šílená

Některé série by už bylo lepší nechat spát, jejich slavná jména to ale jen tak nedovolí. Snad nebude čtvrtý film o roztržité Britce až příliš odstrašujícím příkladem.

Březen

7. 3.

Mickey 17

Režisér brilantního Parazita Džun-ho Pong si přichystal dystopické sci-fi o muži, který se dobrovolně nechá klonovat a vysílat na mise, kde mnohokrát zemře.

13. 3.

Operace Black Bag

Co kdyby se Pan a paní Smithovi brali smrtelně vážně a místo akční komedie šlo o romantický špionážní thriller? To uvidíme v novém filmu Stevena Soderbergha.

20. 3.

Sněhurka

Pohádky jsou věčné, z téhle variace na klasickou disneyovku ale asi hit nebude. A ne kvůli pozdvižení okolo výběru hlavní herečky, ale kvůli opravdu otřesným trikům.

Duben

3. 4.

Minecraft film

Kouzlo světa Minecraftu je v tom, že si v něm můžete stvořit prakticky všechno, co chcete. Tak proč by to nemělo fungovat ve filmu? Navíc s hlasy Jasona Momoy nebo Jacka Blacka.

17. 4.

Vyšehrad Dvje

Jednička zválcovala česká kina, a jak říkají autoři v promu, dvojky jsou vždycky lepší. Tak uvidíme, co Lavi vymňoukne tentokrát.

Květen

1. 5.

Thunderbolts*

Suicide Squad po marvelovsku aneb i Avengers mají své béčkové parťáky. Koho? Třeba rodinu Black Widow nebo kámoše Kapitána Ameriky.

22. 5.

Mission: Impossible – Poslední zúčtování

Že by opravdu došlo na loučení agenta Ethana Hunta? První část dvoudílného finále kasovně propadla, snad to tentokrát bude lepší.

Lilo a Stitch

Další animák, který se dočká „hraného“ remaku. Modrý mimozemšťan Stitch a jeho lidská kamarádka Lilo nás ale aspoň opět vezmou na chvíli na Havaj.

29. 5.

Karate Kid: Legendy

Legendy v tomhle filmu nebudou jen v podtitulku, ale budou se prohánět i po plátně. Vrací se totiž Ben Wang, Jackie Chan i Ralph Macchio.

Červen

5. 6.

Balerína: Ze světa Johna Wicka

Spin-off Johna Wicka, který se odehrává během třetího dílu série, se soustředí na Eve Macarro v podání Any de Armas. Prý nebude úplně povedený, ale upřímně, odradí vás to?

12. 6.

Jak vycvičit draka

Bezzubka, co vypadá jako axolotl mexický, zůstává, lidský parťák už ale nebude kreslený. Hranou verzi dračích pohádek jsme nepotřebovali, ale snad dopadne líp než chystaná Sněhurka.

19. 6.

28 let poté

Komu učaroval zombie thriller 28 dní poté, může se po 23 letech těšit na pokračování. A vzniknout má rovnou celá nová trilogie.

Červenec

3. 7.

Znovuzrození Jurského světa

Sedmá část dinosauří série ji má znovu nakopnout po ne úplně povedených posledních dílech, pomoct má i Scarlett Johansson.

10. 7.

Superman

Nejslavnější superhrdina ve filmu od Jamese Gunna má odstartovat novou éru filmů podle DC, v prvním traileru ale působil až překvapivě staromilsky.

24. 7.

Fantastická čtyřka: První kroky

Další pokus Marvelu nějak úspěšně pojmout tuhle dobráckou superhrdinskou bandu. Reeda Richardse si zahraje Pedro Pascal, Vanessa Kirby zase Sue Storm.

Srpen

7. 8.

The Battle of Baktan Cross

Leonardo DiCaprio, Sean Penn nebo Regina Hall v krimi filmu od režiséra Paula Thomase Andersona, podepsaného třeba pod snímkem Až na krev. To zní slibně.

Bláznivá střela

Frank Drebin je zpátky! Kultovní osmdesátkové a devadesátkové komedie se znovuzrodí s Liamem Neesonem v hlavní roli.

Září

11. 9.

Downton Abbey 3

Původně seriálová podívaná o anglické šlechtické rodince a lidech okolo ní ze začátku 20. století se letos rozroste už o třetí film. Bude to zase určitě rodinné drama, ale dopadne to dobře. A my se na to stejně podíváme.

25. 9.

The Bride!

Monstrózní muzikál o Frankensteinovi a jeho monstru, kde budou hrát a zpívat Christian Bale, Penélope Cruz nebo Jake Gyllenhaal. To zní šíleně… šíleně zajímavě!

Načítám další článek...