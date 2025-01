Co chystají Netflix, Disney+, Max a další v roce 2025? Hru o trůny, Vetřelce, Daredevila i Blade Runnera

Uložit 0

Na co se těšit na streamovacích službách v roce 2025? Chystají se velice zajímavě vypadající novinky – třeba seriálový Vetřelec nebo Rytíř Sedmi království ze světa Hry o trůny. Čekají nás ale i velké návraty v podobě druhé řady Andora, pokračování Stranger Things nebo postapo The Last of Us.

Jaké premiéry chystá Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ nebo SkyShowtime v roce 2025? Podívejte se na výběr filmů i seriálů, které nás nejvíc zaujaly.

Netflix

Stranger Things

(5. řada) – Kdy přesně vyjde? To se neví, ale bude to letos. A taky se ví, že pátá sezona bude poslední. Eleven a kámoši si to konečně vyřídí s temným pánem Vecnou a zachrání sebe i svět… nebo ne?

Zaklínač: Sirény z hlubin

(film, premiéra 11. února) – Než dojde na hraný seriál, přijde další witcherovský animák. Ten první nenadchnul ani neurazil, na tenhle láká hlas dabéra videoherního Geralta.

Zaklínač

(4. řada) – První sezona Witchera bez Henryho Cavilla nemá letošní premiéru ještě potvrzenou, ale všichni ji očekávají. Jestli vyjde, my jí šanci dáme. A Liamu Hemsworthovi v hlavní roli taky. I když očekávání nejsou vysoko.

Pasáž

(film, premiéra 14. března) – Postapokalyptický biják s roztomilými roboty, Millie Bobby Brown a Chrisem Prattem má být nový nejdražší počin Netflixu. A podle trailerů i slušná podívaná.

Sandman

(2. řada) – První sezona byla překvapivě dobře splněným snem spousty fanoušků komiksů Neila Gaimana. Snad se ta druhá nezmění v noční můru.

Wednesday

(2. řada) – Cynická dcerka Addamsovic rodiny v podání skvělé Jenny Ortega pokračuje ve svém vzdělávání… a my se nemůžeme dočkat!

Disney+

Vetřelec: Země

(premiéra v létě) – Loni nás bavil filmový Vetřelec: Romulus, teď na matičce Zemi ztroskotá neznámé plavidlo v novém seriálu. Bojíme se už teď.

Star Wars: Andor

(2. řada, premiéra 22. dubna) – Dospělé, inteligentní a za nás zároveň nejlepší pojetí Star Wars. Žádná pohádka ve vesmíru, ale vážný boj s totalitou.

Daredevil: Znovuzrození

(premiéra 4. března) – Marvelovské seriály jsou hodně ve stínu filmového univerza. V případě Daredevila nezaslouženě, je vynikající. Snad bude comeback stejně dobrý.

Medvěd

(4. řada, premiéra v létě) – Místy infarktové, jindy hřejivě rodinné, ale vždycky zábavné drama z nóbl kuchyně je zpět!

Percy Jackson a Olympané

(2. řada) – První série moderních dobrodružství řeckých bohů a jejich potomků byla v první sérii příjemně koukatelná i pro dospělejší diváky. Doporučujeme.

Husí kůže: Zmizení

(2. řada, premiéra 10. ledna) – Strašidelná franšíza Goosebumps se rozroste o další kousek, tentokrát děsivý seriál situovaný do Brooklynu a s Davidem Schwimmerem v jedné z hlavních rolí.

Max

Hra o trůny: Rytíř Sedmi království

(premiéra ve druhé polovině roku) – Po Rodu draka další prequel Hry o trůny. Půl tuctu epizod o potulném rytíři by mohlo šlechtické pletichaření v Západozemí hezky oživit.

Bílý lotos

(3. řada, premiéra 17. února) – S každou řadou přichází nový příběh, ale luxusní kulisy, podivné postavičky, absurdní humor i pokřivené mezilidské vztahy zůstávají.

Last of Us

(2. řada, premiéra v první polovině roku) – Návrat dost možná té nejlépe natočené adaptace videoherního příběhu. Kdo by čekal, že houbová zombie apokalypsa může být tak strhující a lidská?

Peacemaker

(2. řada, premiéra v srpnu) – Před pár lety bychom nevěřili, že superhrdinský seriál od DC s wrestlerem Johnem Cenou může být tak originální, vtipný a povedeně parodický. A přece se to povedlo!

A jak to bylo dál…

(3. řada) – Jak to dopadne mezi Carrie a Aidanem? A co zase vymyslí Charlotte a Miranda? Další pokračování legendárního Sexu ve městě jistě přinese spoustu zajímavých twistů.

Apple TV

Odloučení

(2. řada, premiéra 17. ledna) – V originále Severance neboli jedno z nejlépe hodnocených sci-fi Applu dostane už za chvíli druhou řadu. Oddělená já, která musí neustále pracovat, totiž nejsou tak úplně spokojená.

The Studio

(premiéra 26. března) – Seth Rogen je nově jmenovaný šéf filmového studia a snaží se vlichotit celebritám, dalším šéfům i umělcům. Čekáte bláznivou podívanou ve stylu Setha Rogena? My taky.

F1

(film, premiéra 27. června) – Vysloužilý jezdec formule 1 Sonny Hayes se vrací, aby pro závodění připravil nadějného, mladého adepta. Zmínili jsme, že ho hraje Brad Pitt?

SkyShowtime

Dexter: Original Sin

(premiéra 30. ledna) – před mnoha lety oblíbený seriálový a sériový vrah se vrací do mladických let v prequelu z devadesátek. Koukneme se, ale hořkost z konce původního Dextera si stále pamatujeme…

The Associate

Guy Ritchie pomáhá točit seriál o gangsterech s Tomem Hardym, Piercem Brosnanem a Helen Mirrenovou!

Star Trek: Podivné nové světy

(3. řada) – Je na vás starší Star Trek moc starý a Discovery moc průměrná? Dejte si Strange New Worlds. Třetí série má přijít už letos. Ty první dvě dokázaly zdánlivě nemožné – natočit skvělý a moderní seriál, ale přitom zachovat duch Star Treku.

Amazon Prime Video

Blade Runner 2099

Androidi nesní o elektrických ovečkách. Ale o tom, že si konečně pustí tenhle kyberpunkový seriál se slavným jménem, co se natáčel i v Praze.

Kolo času

(3. řada, premiéra 13. března) – Fantasy s Rosamund Pike není bez chyb, někdy trpí laciností, ale občas pěkně připomene svůj epický knižní vzor. A koukatelných seriálů s čaroději a válečníky není nikdy dost.

Reacher

(3. řada, premiéra 20. února) – Giganticky guilty pleasure pro všechny macho chlapáky o mega macho exvojákovi, jehož bicepsy jsou větší než naše břicha po vánoční hostině.

A co si pustíte vy?