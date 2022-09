Jaké živiny chybí Čechům? Startup Trime vyvinul multivitamin na míru českému organismu

Jaké živiny chybí typickému obyvateli České republiky? Nad touto otázkou se zamysleli ve startupu Trime podnikatele Michala Kočího, který od konce roku 2020 společně s nutričním specialistou Jakubem Přibylem vyvíjí prémiové výživové doplňky. A zjistili, že Češi nejvíce strádají co do selenu, zinku, vitaminu K a některých vitaminů skupiny B – a také se potýkají s nedostatkem jódu a vitaminu D. Pomoci by tomu mohl jejich nový doplněk stravy.

Nedostatek zmíněných nutričních látek vyplývá z pravidelného monitoringu Státního zdravotního ústavu. Přispívají k němu jednak naše horší stravovací návyky, jednak obecně nižší kvalita běžně dostupných potravin, která je způsobená nadužíváním hnojiv, industrializací v potravinářském průmyslu a také dovozem přes dlouhé vzdálenosti, který nepříznivě ovlivňuje jejich čerstvost.

„V posledních letech došlo k největším změnám v nutričním profilu Čechů. Překvapivé na tom je to, že snížení nutriční hodnoty se týká i základních potravin, jako je maso, ryby, vejce, obiloviny, zelenina a ovoce,“ vysvětluje Jakub Přibyl, nutriční specialista a produktový vývojář v Trime.

„Změny v obsahovém zastoupení důležitých mikronutrientů, jako je například hořčík, draslík, vitamin K nebo omega-3 mastné kyseliny, negativně ovlivňuje nadužívání intenzifikačních postupů jak v rostlinné, tak živočišné výrobě,“ dodává.

Foto: Trime Doplněk Daily F20 Complex pomáhá vyrovnávat deficity typické pro obyvatele Česka

Češi se také potýkají s nedostatkem vitaminu D a jódu. S deficitem druhého zmíněného prvku se naše populace potýkala i v devadesátých letech, po nějaké době se ho však potřebnou osvětou a navyšování jeho obsahu v základních potravinách podařilo vyrovnat. Jenže v současné době mají obyvatelé Česka jódu opět nedostatek – ve vnitrozemských státech je totiž horší dostupnost jeho přirozených zdrojů, jako jsou ryby, mořské plody a řasy.

„Největší výzvou pro každého Čecha žijícího moderním způsobem života je dodávat tělu dostatečné množství potřebných živin, navíc ve správném poměru. Doplňky stravy jsou legitimní nástroj, jak tyto nedostatky kompenzovat – jenže výrobci často neřeší složení do hloubky a spokojí se pouze se zákonnou normou a co nejlevnější a nejsnadnější výrobou,“ říká Přibyl.

V Trime tak nový doplněk stravy poskládali ze šestice dobře využitelných minerálů a čtrnácti vitaminů, aby dosáhli co možná nejvyšší vstřebatelnosti. Velkou roli hraje také to, jak jednotlivé látky reagují s ostatními přísadami.

„Důležité je si uvědomit, že aby tělo nějakou látku vůbec vstřebalo, potřebuje k ní často nějaký další kofaktor. Suplementace jednou složkou zkrátka nestačí, proto je důležité používat funkční doplňky stravy, které na toto myslí,“ doplňuje Michal Kočí, zakladatel a šéf Trime.

Podle analytické společnosti GWR tvořil v roce 2021 evropský trh s výživovými doplňky přibližně 61 miliard eur a do roku 2030 se očekává každoroční nárůst o 5,8 procenta. Češi v loňském roce utratili za doplňky stravy 14 miliard korun. Michal Kočí zahájil prodej doplňků stravy pod značkou Trime na konci roku 2020 a obrat jeho startupu v letošním roce dosáhl zatím 10 milionů korun. Letos plánuje prodat celkem dvacet tisíc produktů.