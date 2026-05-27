Jako by do Soběslavi jezdila hrát Slavia. Německo zažívá senzaci, malý klub tu postoupil mezi elitu
Německý klub SV Elversberg řídí rodinná farmaceutická firma. Místo nákupu drahých hvězd sází na tvrdá data a efektivitu.
Představte si, že by se fotbalový klub ze Soběslavi či Napajedel probojoval do první ligy a o víkendech by u nich na stadionu hrála třeba Slavia. Přesně takový šok teď zažívá Německo. Do elitní Bundesligy totiž postoupil SV Elversberg, tým z města o sedmi tisících obyvatel, kde nenajdete ani vlakové nádraží. Jde o výsledek práce, ve které se míchá špičková oční medicína i práce s daty. Klub řídí lokální farmaceutická rodinná firma, která místo drahých nákupů superhvězd vsadila na hledání podhodnocených hráčů a stoprocentní efektivitu.
Úplně celá obec Spiesen-Elversberg má sice 13 tisíc obyvatel, ale klub hraje ve zhruba poloviční čtvrti Elversberg a drtivou většinu své historie strávil hluboko v regionálních soutěžích na pomezí poloprofesionálního sportu. Ještě v sezoně 2021/22 se krčil ve čtvrté lize. Jenže pak se vše změnilo. Klub nejprve bleskově ovládl čtvrtou ligu, jako úplný nováček hned další rok prosvištěl třetí ligou a v létě 2023 se poprvé v historii ocitl ve druhé Bundeslize.
Místo očekávaného boje o záchranu se v ní usadil s nevídaným sebevědomím. Hned v premiérovém ročníku bral jedenácté místo a v právě skončené druhé sezoně už slaví přímý postup mezi smetánku. To dělá celkem tři postupy během pouhých pěti let.
Za úspěchem stojí velmi střízlivý a promyšlený firemní model, jehož hlavní postavou je dvaasedmdesátiletý Frank Holzer. Někdejší profesionální fotbalista po kariéře převzal rodinnou farmaceutickou firmu Ursapharm, která dnes v zemi platí za jednoho z lídrů v oční medicíně. Když lokální fotbalový klub v devadesátých letech balancoval na hraně bankrotu, Holzer ho finančně zachránil a jeho firma se stala hlavním sponzorem. Dnes na sportovní projekt dohlíží z pozice šéfa dozorčí rady a jeho syn Dominik už šestnáct let klub řídí coby prezident.
Investice rodiny Holzerových, které se dohromady pohybují kolem 13 milionů eur (v přepočtu 315 milionů korun), ovšem nesměřovaly do nákupů slavných jmen. Vedení je systematicky pumpovalo do tréninkových ploch, zázemí a rekonstrukce domovského stadionu. Zatímco do betonu a technologií se investovalo ve velkém, na samotné posílení kádru šlo za posledních pět let odhadem zhruba 4,8 milionu eur (116 milionů korun). Za takovou částku prý Sparta v zimě koupila útočníka Matyáše Vojtu.
Vedení také vsadilo na hledání nenápadných hráčů, a to hlavně díky sportovnímu řediteli Nilsemu-Olemu Bookovi, ze kterého se vyklubal prvotřídní stratég. Svůj systém postavil na vyhledávání hráčů, kterým jinde končily smlouvy, nebo na chytrém hostování talentů, které se nevešly do akademií velkoklubů. Tahle mravenčí práce s daty a potenciálem přinesla extrémní finanční zhodnocení.
Například útočník Younes Ebnoutalib přišel do klubu loni za pouhých 50 tisíc eur, aby ho o rok později Elversberg prodal do Eintrachtu Frankfurt za osm milionů eur. Není divu, že z této koncepční práce byla ohromena i sama Borussia Dortmund, která letos na jaře Booka přetáhla do svého vlastního managementu. Čísla totiž hovoří jasně: venkovský klub v poslední době na transferech vygeneroval tržby deset milionů eur, zatímco utratil pouhé tři miliony.
Každý firemní i sportovní vzestup ale potřebuje zkoušku ohněm. Ta přišla loni, když Elversbergu historický postup do první ligy utekl vinou jediného gólu inkasovaného v pětadevadesáté minutě barážového zápasu proti Heidenheimu. Po sezoně navíc odešel úspěšný trenér Horst Steffen a zmizel i nejlepší střelec. Vypadalo to, že okno příležitosti se zavřelo a projekt čeká pád do průměru. Management ale nezpanikařil a sáhl po Vincentu Wagnerovi.
Čtyřicetiletý kouč do té doby vedl jen rezervu Hoffenheimu a s dospělým profesionálním fotbalem v roli hlavního šéfa lavičky neměl zkušenosti. Přinesl s sebou ale klid a v Elversbergu populární analytický přístup. Když letos tým v předposledním kole nečekaně prohrál s Düsseldorfem a zkomplikoval si cestu nahoru, Wagner médiím jen suše sdělil, že tým alespoň zjistil, jak přesně nemá hrát. V závěrečném kole pak jeho mladý výběr s věkovým průměrem pouhých pětadvacet let sebevědomě triumfoval nad Münsterem 3:0 a zajistil si přímý postup mezi elitu.
K neortodoxní, až rodinné atmosféře celého podniku přispívá i pestré složení realizačního týmu. O plynulý chod mužstva se v roli manažerky stará Selina Wagnerová, někdejší špičková hráčka a vítězka ženské Ligy mistrů z roku 2011. Na fyzickou kondici a zdraví zase dbá doktor Frank Krämer, bývalý profesionál ve vrhu koulí. Hlavnímu trenérovi dělá asistenta Mike Frantz, člověk s více než dvěma stovkami bundesligových startů.
Teď ovšem Elversberg čeká realita tvrdého byznysu. Současná hodnota jejich kádru se pohybuje kolem 28 milionů eur, což je zhruba dvakrát méně, než měl v právě uplynulé sezoně nejméně hodnotný tým Bundesligy. Tým navíc stále hraje tak trochu na staveništi. Domovská aréna sice aktuálně polyká dalších bezmála třicet milionů eur na kompletní přestavbu, klub ale dostal od ligy výjimku a azyl v jiném městě hledat nemusí. Až bude stadion za rok hotový, splní normy a pojme patnáct tisíc diváků. Tedy více než dvojnásobek populace, která v samotném Elversbergu žije.