Jako dítě opravoval kola, teď dostává lékaře do mobilů. A brousí si zuby i na dentisty
Meddi funguje jako online pohotovost, připravuje ale také digitální zubní ordinaci. Tu spustí letos v březnu. Kromě toho hlásí tržby přes 600 milionů.
Původně Jiří Pecina podnikal v úplně jiných oblastech. Na základní škole opravoval jízdní kola, později rozjel firmu na dovoz aut ze zahraničí. Poté se na nějakou dobu přestěhoval do Spojených států a po návratu se rozhodl splnit si svůj sen – přivést do Česka skutečnou telemedicínu. Teď jeho skupina Meddi hub, jejímž cílem je dostat lékaře přímo do mobilů pacientů, hlásí několik novinek a také výrazné navýšení tržeb.
Její aplikace funguje jako jakási online pohotovost, která umožňuje propojit pacienta s lékařem a přeposílat různá potvrzení nebo třeba fotky zranění. Lidé můžou konzultovat své potíže přes videohovor nebo chat, shromažďovat zdravotnickou dokumentaci a sdílet ji s konkrétními doktory, nahrávat lékařské zprávy, rentgen nebo fotografie léků. To aby se s doktory mohli spojit i na dálku a zjistili třeba ze zahraničí, jestli právě předepsaný lék můžou užívat. „Lékaře ale nahrazovat nechceme,“ zdůrazňuje Pecina.
Skupina nicméně dlouhodobě investuje do vývoje vlastních technologických řešení. Aktuálně probíhá certifikace nástroje BioScan, který umožňuje měřit krevní tlak pomocí mobilního telefonu a může být schválen jako oficiální zdravotnický prostředek. Od dubna pak bude možné ověřování totožnosti klientů provádět také prostřednictvím bankovní identity, což má zvýšit bezpečnost a uživatelský komfort. A ve vývoji je rovněž AI ambulantní software pro zubní ordinace s názvem Meddi Dent, který bude uveden na trh ještě během března.
To vše díky využití vlastního prediktivního modelu založeného na umělé inteligenci. Ten prý na základě historických dat, epidemiologických trendů, předpovědi počasí i pohybu obyvatel dokáže předvídat potřebu lékařských kapacit až na rok dopředu. Aplikaci dnes využívá více než devět milionů lidí, projekt navíc poskytuje telemedicínské služby také státním institucím či firmám a jejich zaměstnancům, třeba společnostem České dráhy, VISA, Veolia, Notino, Dr. Max, DHL, Tesco či Popeyes.
Společnost také loni rozšířila své působení na další trhy, například do Německa, přičemž posiluje zejména v Maďarsku a Polsku. Na Slovensku má prý díky smlouvám s pojišťovnami přístup k platformě více než 82 procent obyvatel, díky čemuž zde byla loni spuštěna vlastní online poliklinika nabízející 13 specializací. Od slovenského modelu se pak odpíchla další expanze, například v rámci Mexika. Teď skupina připravuje vstup do Španělska, Itálie, Portugalska, Belgie nebo Uruguaye.
Všechny tyto okolnosti se podepsaly na loňských výsledcích. Meddi uzavřela rok 2025 s obratem přes 607 milionů, přičemž tržby v Česku činily bezmála 400 milionů. Provozní zisk EBITDA před odečtením úroků, daní a odpisů se přiblížil hranici 100 milionů korun. Společnost tak meziročně výrazně navýšila své tržby – v předchozím roce byl obrat skupiny zhruba 250 milionů korun, z toho 140 milionů připadalo na český trh. Letos si Pecina věří na obrat kolem jedné miliardy korun.
Neplatící klienty Meddi nemá – klientovi službu hradí zaměstnavatel, kraje či pojišťovna. Pokud chce někdo přednostní zacházení, může si objednat její placenou verzi. Pak firma garantuje například neomezený počet vyšetření. Předplatné nazvané Elite vyjde na necelých pět tisíc korun za rok, rodinná verze pak na skoro sedm tisíc. Nejde však o jedinou telemedicínskou službu v Česku. Působí zde například i MojeEUC, Medevio nebo uLékaře.