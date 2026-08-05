Jako kluk si zlomil ruku na praseti, teď baví statisíce dětí. Obří park vybudoval na cvičáku sovětských vojáků
Začínal restaurováním starého nábytku. Dnes vyrábí stovky dětských hřišť a v Milovicích provozuje rodinný park, který navštíví 370 tisíc lidí ročně.
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Vyrůstal na okraji Prahy, kde obklopen loukami, rybníky a poli musel neustále vymýšlet, jak se zabavit. A tak si s kamarádem postavili ze starých koster bicyklů vlastní dvojkolo, z balíků slámy vyráběli kryty a zkoušeli jezdit na různých zvířatech, třeba na praseti, což jednou skončilo zlomenou rukou. O desítky let později Jiří Antoš vytvořil místo, kde se baví tisíce dětí – rodinný park Mirakulum v Milovicích mezi Lysou nad Labem a Benátkami nad Jizerou. Přitom když bývalý areál po sovětské armádě kupoval, nic takového v plánu neměl. Chtěl tu mít sklady.
Antoš se vyučil truhlářem a před revolucí restauroval starožitný nábytek pro hrady a zámky. Vážná dopravní nehoda, když manželku učil řídit trabant, ho však vyřadila z provozu a po absolvování všemožných rehabilitací už v Československu panovaly nové kapitalistické poměry. „Obdržel jsem sice návrh na invalidní důchod, ale místo toho jsem rozjel firmu na výrobu nábytku ze smrkového dřeva. V té době po něm byla vysoká poptávka,“ vzpomíná pro CzechCrunch.
Začínal v malé dílně u rodinného domu v Praze. S rostoucím počtem zakázek se nastěhoval do větších pronajatých prostor a ve chvíli, kdy firma zaměstnávala zhruba 45 lidí, se společníkem pořídili vlastní areál. V Praze to bylo finančně nedostupné, a tak koupili provoz v Turnově.
Od nábytku k houpačkám
V roce 1997 se jejich cesty kvůli odlišným vizím rozešly, Antoš společníkův podíl odkoupil a ve firmě pokračoval sám. Podnik dál rostl, přibyly sklady právě v Milovicích a nábytek mířil do západní Evropy, USA i Japonska.
Nábytku se Antoš věnoval do roku 2008, pak s tímto byznysem definitivně skončil. „Kvůli posilující koruně nám klesal zisk a navíc tento typ nábytku přestal být exportně zajímavým artiklem. A tak jsem si začal hledat něco nového, ideálně kolem dřeva, protože nic jiného neumím, a také na českém trhu, abychom už nebyli biti na kurzu koruny,“ líčí Antoš. Volba nakonec padla na dětská hřiště z akátu – především kvůli jeho odolnosti vůči dřevokazným houbám. Výrobu rozjel v roce 2006 a několik let ji provozoval souběžně s předchozím byznysem.
Po nábytkové výrobě mu nicméně zbyly objekty po sovětských okupantech v Milovicích, které si původně pořídil jako sklady. „Koupil jsem tam všechny baráky po tankovém pluku. A k tomu byly ‚v balíčku‘ i okolní pozemky. Ty jsem ale dlouhou dobu vůbec nepotřeboval, takže jsem je neřešil a možná o nich ani nevěděl,“ směje se šestašedesátiletý podnikatel.
Na tyto pozemky si vzpomněl až po letech, když po definitivním opuštění nábytkové výroby přemýšlel, jak naložit s milovickým areálem, který už najednou nepotřeboval. „Jednou mi známý poradil, ať se jedu podívat do rodinného parku u německého Zhořelce, tak jsem tam vzal manželku s dětmi. Všichni jsme z něj byli nadšení, a proto mě napadlo, že něco podobného vybuduji i u nás,“ popisuje Antoš.
Pozemek, na němž aktuálně Mirakulum stojí, byl přitom tehdy ve stavu, který jeho majitel popisuje jako „šílený“. Šlo o dvacet let neudržovanou, neprostupnou džungli, zarostlou náletovými dřevinami, plnou základů zbouraných vojenských staveb. Při pyrotechnickém průzkumu se dokonce našly patrony a protitanková střela – naštěstí označená azbukou jako cvičná. „Trvalo dva roky, než jsme to tady dali do kupy a mohli v roce 2012 otevřít park, i když nám spousta lidí, včetně zastupitelů Milovic, nevěřila,“ pokračuje Antoš.
Dnes firma Mirakulum, která se před pár lety sloučila s výrobcem dětských hřišť TR Antoš, zaměstnává zhruba stovku lidí. V roce 2024 utržila téměř 240 milionů korun, zisk činil necelých 30 milionů. „Předpokládám, že loňská čísla budou podobná,“ hlásí její šéf s tím, že stále občas jezdí do Turnova, kde pod jeho taktovkou ročně vzniká několik set hřišť a venkovních doplňků. „Do toho už ale managementu nemluvím, většinu času mi zabírá právě Mirakulum,“ vypráví.
Nedokážu si představit, že by se moje děti zapojily do byznysu kolem dětských hřišť. Spíše bych si přál, aby jednou pokračovaly v rozvoji Mirakula.
Rodinnému parku, který loni navštívilo asi 370 tisíc lidí a jenž se rozkládá na ploše 12 hektarů, se kromě zakladatele věnuje i jeho rodina. Manželka se dříve starala o pokladnu, nyní je jednatelkou firmy. Starší syn pomáhá s výstavbou, mladší dcera pracuje v občerstvení. „Vzhledem k náročnosti oboru si nedokážu představit, že by se moje děti zapojily do byznysu kolem dětských hřišť. Spíše bych si přál, aby jednou pokračovaly v rozvoji Mirakula. Na budoucí převzetí se už postupně připravujeme – zapojuji je do fungování a seznamuji je se všemi oblastmi provozu,“ doplňuje Antoš.
Sám dál jezdí hledat inspiraci do zahraničí – vedle zábavních parků také na veletrhy –, aby Mirakulum mělo stále čím překvapovat. Třeba z Nizozemska si nedávno přivezl nápad na novou dominantu: dřevěnou horskou dráhu pro děti od 120 centimetrů, jejíž výstavba vyjde na nižší stovky milionů korun. Tato atrakce rozšíří areál, který už dnes nabízí hrad s prolézačkami, vodní svět, lesní město s věžemi a lanovými stezkami, podzemní chodby a štoly, autodrom, bludiště, trampolíny, naučné zahrady či minizoo.
S rozvojem parku počítá i do budoucna, ničit pozůstatky po sovětské armádě se ale nechystá. „Jo, ty budovy vypadají hrozně, jsou však poctivě postavené a konstrukčně mimořádně pevné. Bourat je nebudeme, sídlíme v nich,“ vysvětluje Antoš. Do budoucna by je chtěl zrekonstruovat a proměnit v kryté atrakce pro dny s nepříznivým počasím. O vlastním hotelu nebo penzionu zatím neuvažuje. „Jednou to ovšem přijde,“ říká.
V poslední době ho ale nejvíc těší něco úplně jiného – péče o zeleň. „Nedávno jsme se s manželkou přestěhovali do menšího domu se zahradou, a když se zrovna nestarám o okrasné květiny a keře v práci, věnuji se jim doma,“ uzavírá s úsměvem.