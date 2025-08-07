Jako rádce se zdravím i programátor v jednom. Nový model GPT-5 je tu a přináší zásadní vylepšení
Vývojáři z OpenAI slibují skok v umělé inteligenci, jaký tu ještě nebyl. Nový model dělá o 80 % méně chyb a dokáže rozpoznat úkol, na který nestačí.
OpenAI ve čtvrtek oficiálně představilo model GPT-5, který podle ředitele společnosti Sama Altmana znamená zásadní vylepšení oproti předchozí verzi a významný krok ve světě umělé inteligence. Nový model automaticky dokáže vyhodnotit složitost úkolu a v případě potřeby aktivuje pokročilé uvažování. Uživateli přitom stačí napsat „promysli si to důkladně“ nebo položit komplexní otázku. Má umět programovat, ale pomoct třeba i se zdravotními problémy.
GPT-5 bude během dne k dispozici všem uživatelům chatbota, a to včetně těch, kteří si ho nepředplácejí. Předplatitelé verze Plus jej však budou moci využívat s navýšenými limity a ti, co mají verzi Pro, získají přístup k ještě výkonnější variantě s rozšířenými schopnostmi.
V praxi má GPT-5 zvládnout během několika minut napsat stovky řádků kódu a vytvořit funkční webové aplikace. Jak vývojáři během představení novinky ukázali, model dokáže na jediný příkaz vygenerovat například plně funkční interaktivní výukovou hru na učení francouzštiny s hlasovým výstupem. GPT-5 totiž výrazně posílil své schopnosti v programování, matematice i multimodálním uvažování. Podle OpenAI také mnohem méně „halucinuje“ než předchozí verze a nově dokáže otevřeně přiznat, když něco neví, místo aby si odpověď vymýšlel.
Zajímavou praktickou novinkou je integrace s Gmailem a Google Kalendářem, která je zatím dostupná pro uživatele verze Pro a postupně se rozšíří i na ostatní. ChatGPT tak může automaticky plánovat schůzky, odpovídat na e-maily nebo organizovat den. Hlasové ovládání bude nově dostupné zdarma a pro platící uživatele pak bez omezení.
GPT-5 navíc přináší čtyři různé „osobnosti“ pro různé styly komunikace a možnost upravit si barvy rozhraní podle vlastních preferencí. OpenAI zároveň ukončuje podporu starších modelů, GPT-5 se tak podle vývojářů stáne výchozím modelem pro všechny.
GPT‑5 je podle OpenAI dosud také nejpokročilejším modelem pro zdravotní otázky. Po spuštění, ke kterému má dojít ještě během čtvrtečního večera, má fungovat jako proaktivní a spolehlivý partner při porozumění zdravotním informacím a má podporovat uživatele v informovaném rozhodování, aniž by se stavěl do role lékaře.