Jan Barta opět podpoří skauty. Před lety jim poslal 50 tisíc na židle, teď rovnou 14 milionů

Spolupráce mezi Bartou a Skautským institutem je dlouhodobá. Uplatnila se v prvních dnech války na Ukrajině a také u dětí, které se starají o krajinu.

jan-barta1
Foto: Tomáš Svoboda / CzechCrunch
Jan Barta, investor a spoluzakladatel Pale Fire Capital
Před deseti lety věnoval investor Jan Barta pražskému Skautskému institutu 50 tisíc korun na nákup nových židlí. V prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu s ním také provozoval dva humanitární hotely pro uprchlíky, které zajistily 300 lůžek pro příchozí ženy a děti. A teď jeho společnost Pale Fire Capital posílá spolku celkem 14 milionů korun na jeho rozvoj v příštích čtyřech letech.

„Skautský institut na svém vlastním příběhu ukazuje, jak může v neziskovém sektoru z nadšeneckého nápadu vyrůst dobře fungující organizace, která v čase nemění svou vizi, ale dokáže měnit svoje fungování tak, aby zvětšovala vlastní dopad. To mě baví. Čím víc takových projektů, které budou mladým lidem ukazovat, že mohou věci kolem sebe aktivně ovlivňovat, tím líp,“ uvedl Barta pro CzechCrunch.

Cílem Skautského institutu, který zřizuje česká organizace Junák, je pečovat o paměť skautingu, popularizovat ji a zpřístupňovat k bádání. Vytváří také prostor pro setkávání a debaty, a to hlavně ve svém sídle na Staroměstském náměstí. Barta už kromě zmíněných aktivit podpořil i některé další projekty spolku.

Výrazně například přispěl k rozvoji programu Patronáty, který propojuje dětské skupiny – ať už skautské oddíly, nebo školní třídy – s odbornými průvodci a správci cenných kousků krajiny. Děti nad těmito místy přebírají záštitu a několikrát do roka o ně vlastnoručně pečují. I díky pomoci Pale Fire Capital dnes v Česku funguje více než 400 takových patronátů. „Díky aktuální podpoře můžeme posílit naši infrastrukturu a zajistit, aby naše práce měla ještě větší dosah,“ říká nyní ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

A Michaela Kreuterová z Nadačního fondu Via Clarita, který se zabývá rozvojem strategické filantropie v Česku, doplňuje: „V oblasti filantropie se jedná o nestandardní a strategický krok. Věřím, že se jím inspirují i další čeští donoři. Není to u nás totiž obvyklé. Mnoho dárců odmítá přispívat organizacím na provozní náklady a rozvoj. Přitom právě větší, víceleté dary, které nejsou vázány na konkrétní účel, přinášejí organizacím dlouhodobou jistotu, zvyšují jejich nezávislost a umožňují jim dále růst.“

