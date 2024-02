Jaroslav Beck dá na rozlet svých plechovek do Evropy 100 milionů korun. Radit mu bude Tomáš Čupr

Uložit 0

Pětatřicetiletý Jaroslav Beck už při loňském představení nové značky Cans hovořil o velkých plánech. S kolegy vytvořil plechovky plněné perlivou alpskou vodou, které jsou ochucené ovocem, ale jinak nemají obsahovat žádná umělá sladidla ani cukr. S jejich prodejem začal v Česku a ve vysoce konkurenčním prostředí se chce probojovat dál do Evropy. Po sedmi měsících od startu nyní oznamuje první velké investiční kolo, které se rozhodl zainvestovat úplně sám. Do rozvoje Cans pošle 100 milionů korun.

Dál tak využívá kapitál, který získal, když před lety s Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčárem v rámci mnohamiliardové transakce prodali úspěšnou hru Beat Saber, respektive celé studio Beat Games. „Věřím, že Cans mohou mít pozitivní vliv na mnoho lidí po celém světě, kteří chtějí balancovat příjem cukru. Právě těm chceme nabídnout kvalitní alternativu ke slazeným nápojům. Máme velké plány a přišlo mi fér vzít riziko v této zásadní fázi růstu na sebe a neriskovat vnější kapitál. Rozhodl jsem se proto zainvestovat seedové kolo a expanzi do Německa a na Slovensko pokrýt sám,“ vysvětluje Jaroslav Beck.

Do týmu zároveň přibírá další zkušené posily, aby v rozvoji pomohly. Na pozici CEO nastupuje jeden ze spoluzakladatelů značky Dominic Rice, který působil čtrnáct let v Red Bullu a dalších jedenáct let se věnoval mimo jiné světu startupů. Společně s Janem Rambouskem byli v poslední době vidět například u projektu Automobilist, který vydává unikátní obrazy se sportovní tematikou, a sešli se nyní také v Cans.

Rambousek i Rice v projektu jako spoluzakladatelé drží po deseti procentech, zbylých osmdesát procent patří Beckovi. Poradcem celého týmu kolem značky Cans nově bude Tomáš Čupr, který se se svým online supermarketem Rohlik.cz rovněž pohybuje v potravinářské oblasti.

„Jako nadšený konzument Cans jsem měl radost, když mě Jarda Beck oslovil. Filozofie Cans je velice podobná té Rohlíku – nekompromisní kvalita a skvělé suroviny. Věřím, že jak mé osobní zkušenosti s expanzí, tak náš přístup k zákazníkům budou Cans posouvat rychleji kupředu,“ říká Tomáš Čupr. Jeho Rohlík se aktuálně zaměřuje především na své rozšiřování v Německu, kde loni mimo jiné koupil konkurenční online supermarket Bringmeister.

Zástupci Cans pro CzechCrunch prozradili, že během prvních sedmi měsíců se jim podařilo prodat přes 130 tisíc plechovek. Aktuálně jsou k dispozici dvě příchutě: citron s limetkou a třešeň s višní. Další má dorazit v dubnu. Jaroslav Beck a spol. celý produkt staví na tom, že berou alpskou vodu, využívají čistě přírodní ingredience a bublinky a říkají, že do něj nepřidávají žádný cukr ani sladidla. Jediným ochucovadlem má být přírodní šťáva z ovoce.

„Cans obsahují pouze přírodní cukr, a to v naprosto minimálním množství. Je ho méně než jeden gram. Přirozeně je cukr obsažen v pár kapkách ovoce, které dodávají skvělou chuť a aroma,“ vysvětlovali už při představení značky autoři Cans. Nápoj má celkově obsahovat šest kalorií. Samotné plechovky jsou z recyklovaného a recyklovatelného hliníku.

„Hledal jsem pro sebe řešení, jak snížit příjem cukru, ale mít i tak drink, který si chci užít. Inspirovala mě osobní zkušenost z Los Angeles. Nabídka, která by mě bavila, v Evropě nebyla a dovoz z USA byl nesmysl, proto jsem rozjel vlastní značku,“ popisoval své motivace za založením značky Beck. Sám investuje do řady dalších startupů a do dětských domovů dodává hudební studia. V lednovém rozhovoru v podcastu Crunch popisoval, proč už tolik neinvestuje přímo v Česku.