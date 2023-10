Jaroslav Beck chce vrátit štěstí, které měl s Beat Saberem. Dětské domovy vybaví hudebním studiem

„Chtěl bych společnosti něco vrátit za to, co se nám podařilo s Beat Saberem. Vedle spousty dobré práce a skvělého týmu jsme měli také dost štěstí a já bych rád pomohl i dalším,“ říká Jaroslav Beck. Jeden ze zakladatelů historicky nejúspěšnější hry ve virtuální realitě, kterou spolu s kolegy prodali ve velkém dealu Marku Zuckerbergovi a jeho společnosti Meta, se chystá na nová byznysová dobrodružství a při tom chce pomáhat. Vybral si oblast, která je mu nejbližší, a v rámci vlastního nadačního fondu Giving Beck bude poskytovat dětem v dětských domovech kompletní vybavení, díky kterému budou moci skládat a tvořit hudbu.

V hudebním světě se Jaroslav Beck nejvýrazněji zapsal jako autor hudby do trailerů k velkofilmu Star Wars: The Force Awakens a her jako Overwatch, StarCraft nebo Call of Duty. Pak narazil na nápad Jána Ilavského a Vladimíra Hrinčáře, kteří kolem roku 2017 experimentovali s chytlavou hrou ve virtuální realitě, v níž hráč rozsekával světelnými meči létající objekty. Becka tehdy zaujaly první záběry ze hry, které slovenští vývojáři zveřejnili na sociálních sítích, spatřil v ní potenciál a do projektu nakonec dodal jeden z klíčových aspektů – hudbu, do jejíhož rytmu hráči svými ovladači šermovali.

Beat Saber byl de facto instantní úspěch a už v roce 2019 celé studio Beat Games pohltila společnost Meta, respektive její divize Oculus zabývající se virtuální realitou. Původem česko-slovenský projekt je dnes stále nejúspěšnější hrou pro virtuální realitu v historii, která se i nadále drží mezi nejstahovanějšími tituly například pro PlayStation VR či Meta Quest. Oficiální suma, kterou mateřská společnost Facebooku za Beat Games zaplatila, nebyla zveřejněna, ale mělo jít o několikamiliardovou transakci, z níž benefitovala trojice spoluzakladatelů.

Jaroslav Beck se rozhodl, že část peněz investuje do jiných startupů, které mají podobný potenciál, a část vrátí společnosti, aby příběhy, jako je ten jeho, mohli zažít i jiní. Jeho nadační fond se ostatně jmenuje Giving Beck, což je narážka na anglické spojení „giving back“, tedy vracení zpět. Beck chce díky němu rozvíjet budoucí hudební producenty a motivovat děti dělat to, co je skutečně baví. Sám začínal jako DJ a postupně se propracoval až k zakázkám pro největší filmová a herní studia. Dětem z dětských domovů, které o to požádají, nadační fond poskytne kompletní hudební studio.

Foto: Giving Beck Hudební studio od nadačního fondu Giving Beck

„Každý z nás má nějaký talent, který se ale často nestihne rozvinout kvůli malému sebevědomí, nedostatku motivace nebo prostředků. Přitom by mnohdy stačila jen malá pomoc nebo popostrčení. Chtěl bych pomoci mladým lidem objevit tvorbu hudby. Třeba v ní někdo najde životní vášeň, stejně jako se to stalo mně,“ říká Beck. S kolegy vytvořil kompaktní přenosné studio, které obsahuje stůl, akustickou stěnu, mikrofon, židli a potřebnou techniku včetně iMacu, zvukové karty, sluchátek a Midi kláves. O tom, že jde o sestavu, na které můžete kariéru v hudební branži bezpečně zahájit, Beck nepochybuje.

V Beat Games spolupracoval s řadou světových hvězd jako Lady Gaga, Billie Eilish, The Weekend, Linkin Park, Green Day, Skrillex, BTS, Imagine Dragons či Panic At The Disco. A hudební studio pro svou nadaci nakonec sestavoval do značné míry podle toho, co viděl právě u slavné popové zpěvačky Billie Eilish. „Viděli jsme, jak vypadalo její studio, když začínala. Měla iMac, jednoduchou zvukovku a mikrofon, k tomu malé Midi klávesy. Je to vybavení, na kterém můžete snadno složit regulérní song. Kdybych já měl takové vybavení, když jsem začínal, nikdo mě tři měsíce neuvidí, protože bych u něj seděl pořád,“ směje se Beck.

Jeho nadační fond odstartoval pilotním program v dětském domově v pražských Dolních Počernicích a Beck hlásí, že už se ozvala řada dalších institucí z celé republiky. „Chceme, aby se děti, které mají o hudbu zájem, samy přihlásily. Je to pak díky tomu úplně jiná dynamika, než kdybychom naše vybavení do dětských domovů na sílu vnutili a nikdo ho nepoužíval,“ vysvětluje pětatřicetiletý hudební producent, který říká, že chce přes iniciativu Giving Beck udělat za úspěšnou kapitolou jménem Beat Games symbolickou tečku.

Své působení ve společnosti Meta ukončil letos v květnu a od té doby stihl rozjet novou značku Cans, která prodává plechovky s ochucenou, ale neslazenou perlivou vodou. „Cans jsou takový zábavný projekt, který jsem dělal primárně pro to, že jsem neměl v Česku co pít, a tak jsem s ním přišel, abych se měl důvod do Česka vracet,“ usmívá se Beck. Poslední roky i kvůli Beat Games žil převážně v Praze, teď se ale znovu stěhuje za oceán do Los Angeles, kde má v plánu opět rozvířit vody hudebního světa. Více ale zatím prozrazovat nechce.

Nyní mluví hlavně o Giving Beck, byť dodává, že kdyby nebylo potřeba, aby se o iniciativě dětské domovy dozvěděly a mohly se samy hlásit, možná by byla situace jiná. „Není pro mě důležité, jak na to reaguje veřejnost, ale hlavně jaký dopad to bude mít na život dětí v dětských domovech. Vlastní nadační fond jsem založil, protože jsem vlastně neměl moc na výběr, pokud jsem chtěl dělat dobročinnost v této oblasti, v Česku se hudbě nikdo nevěnuje. Ale jsem jediný investor projektu, vyčlenil jsem na to část z prodeje Beat Games, a tak nepotřebuji žádné investory ani se někomu zalíbit,“ říká.

K projektu přizval například Markétu a Markuse Krugovi, kteří mají zkušenosti s filmovou produkcí či režií, se sociálními sítěmi pomáhá studio Socialpark bratří Králů. Zároveň využil jedné ze svých startupových investic, a tak dětským domovům nabízí také hudební lekce od projektu ArtMaster, do něhož investoval spolu s Robertem Kynclem, nejvýše postaveným Čechem světového showbyznysu. K tomu teď navíc hledá i zapálené hudební učitele, kteří by chtěli dětem se začátky v hudebním světě pomáhat. Beck věří, že právě tak bude mít celá iniciativa největší dopad.

„Položil jsem si otázku, kde budeme moci zasáhnout nejvíce lidí, respektive na jakém místě se sdružují nejvíc. Byly tři možnosti: doma, škola nebo dětské domovy. Doma je to těžké, protože tam doručíte jednu výbavu pro pár dětí. Ve škole lidé zase obvykle nechtějí být déle, než je nezbytně nutné. V dětském domově ale minimálně do určitého věku tráví hodně času, proto jsme zvolili je, věříme, že se tam hudební výbava využije nejvíce,“ dodává Jaroslav Beck, který díky svým zkušenostem přemýšlí o všech projektech globálně a ani nadační fond Giving Beck nemusí mít nutně hranice. Nejdřív se ale prý musí všechno pořádně naučit u nás a jednou možná bude dodávat hudební studia i pro děti v dalších zemích.