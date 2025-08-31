Je libo espresso jako afrodiziakum? Popový svět pobláznila lolita, která ví, čím jsou lidé posedlí
Od improvizovaného studia v otcově sklepě až po Grammy a miliardy streamů. Sabrina Carpenter ukazuje, jak se z hvězdy od Disneyho stane popová ikona.
Přebal nové desky Sabriny Carpenter
Ještě před pár lety byla známá jako herečka ze seriálů pro děti na stanici Disney Channel. Dnes je Sabrina Carpenter jednou z největších hvězd současného popu. Pětadvacetiletá zpěvačka ovládla sociální sítě, sbírá ceny a její turné vyprodává haly pro více než 20 tisíc fanoušků. Tento pátek vydala nové album Man’s Best Friend a očekávání jsou obrovská. Vždyť první singl Manchild, který se stal virálním díky současnému turné, už dobyl první příčky žebříčků v USA i Británii. O albu se také dlouho dopředu mluvilo kvůli jeho coveru, o němž ještě bude řeč. Fanoušci i kritici tak čekají, že zopakuje úspěch loňského Short n’ Sweet.
Právě to ji katapultovalo mezi elitu. V létě 2024 se stalo jedním z nejposlouchanějších na světě a Sabrina Carpenter dokázala něco, co před ní zvládli jen Beatles: hned tři její singly (Espresso, Please Please Please a Taste) se najednou objevily v top pětce amerického žebříčku Billboard.
Nejen, že zabodovala u kritiků, když vyhrála dvě Grammy za nejlepší popové album a nejlepší sólový výkon, ale také vystřelila na popularitě. Data to potvrzují: zatímco v první polovině roku 2022 měly její skladby v USA 73 milionů přehrání, o dva roky později už to bylo 1,9 miliardy. „Její fanouškovská základna roste rychleji než u kohokoli jiného,“ zhodnotila ji analytická firma Luminate. A podle hudebního kritika Mikaela Wooda, který se o ní rozpovídal pro The Independent, zaplnila díru na trhu: „Je spousta zpěvaček, které zpívají o touze. Ale Sabrina o vlastním potěšení píše vtipně, odvážně a beze studu. To v popu dlouho chybělo.“
Hravé dvojsmysly a sebevědomí se staly jejím poznávacím znamením. „Někdo mě zná jen proto, že prý zpívám pořád o sexu. Ale není to tak jednoduché,“ řekla při jednom svém vystoupení. Její písně ale skutečně o sexu mluví častěji než o čemkoli jiném, jen to podává v lehce komediálním, skoro roztomilém balení. V písničce Taste si dělá legraci ze své výšky, aby naznačila, že v posteli drobná rozhodně není, v Bed Chem používá přeřeky, které znějí jako vyložené sexuální narážky.
I hudební produkce pak pracuje s podobnými kontrasty: producent Jack Antonoff, který s Carpenter připravil Short n’ Sweet, popsal kouzlo hitu Please Please Please jako napětí mezi „přesnou, skoro vojenskou rytmikou“ a lehkými tóny. „Člověk má pocit, jako by byl trochu opilý a trochu zasněný,“ dodal pro The Economist.
Sabrina Carpenter is the only artist with multiple spots inside the 2024 Top 10 most-streamed songs globally list (via Luminate):
#2. Espresso — 2.45B
#10. Please Please Please — 1.57B pic.twitter.com/3gyfm2huIq
— Pop Base (@PopBase) January 15, 2025
Stejnou lehkost přenáší Sabrina Carpenter i na pódium. Short n’ Sweet Tour byla její první vyloženě arénová show a sama ji popsala jako hudební muzikál ve třech dějstvích. Stage připomínala luxusní byt, zpěvačka přecházela z pokoje do pokoje a každá skladba měla svůj vlastní set. Celou show začínala zabalená jen v ručníku, který se v okamžiku proměnil v třpytivý korzet posetý třiceti tisíci krystalů Swarovski.
Pak zpívala u krbu v krajkové noční košilce, u další písně v červeně nasvícené ložnici, a když na koncertech přišla řada na hit Juno, Carpenter vytáhla růžová plyšová pouta a demonstrativně zatkla fanouška v první řadě. Potom přišla pasáž písně, kde zpívá o bláznivých sexuálních polohách, a zpěvačka pokaždé vyprovokovala publikum otázkou: Zkoušeli jste už tuhle? Následovala krátká scénka, kdy přímo na pódiu předvedla novou polohu, každý večer jinou. Z těchto momentů se okamžitě stala virální videa, která zaplavila sociální sítě a posílila její pověst drzé a provokativní showmanky. „Původně jsem chtěla střídat jen pár poloh,“ smála se později. „Ale znám svoje fanoušky. Chtěli víc.“
Vyzývavé vystupování však není pro každého, a tak se přirozeně objevila i kritika. Například obal nové desky Man’s Best Friend, kde je zachycena na všech čtyřech před stojícím mužem, sklidil hodnocení jako sexistický a degradující. Sama zpěvačka reagovala, že je to jen malá část její tvorby, na kterou se lidé fixují: „Vždycky je vtipné, když si lidi stěžují. Říkají: ‚Ona zpívá jen o sexu.‘ Ale to jsou ty písničky, které jste sami udělali populární. Zjevně sex milujete. To vy jste jím posedlí.“
Diskuse na sítích se rozdělila. Část fanoušků tvrdila, že jde o nebezpečné posilování sexistických fantazií, jiní obal brali jako satiru a odvážný komentář k tomu, jak je Carpenter vnímána veřejností. Sama zpěvačka ironii přiznává a podtrhuje, že na jejích show je daleko víc než jen virální „pozice z Juno“. „Nemůžu to kontrolovat,“ pokrčila rameny. „Pokud přijdete na koncert, uslyšíte i balady a intimní věci. Ale chápu tu ironii, že lidi nakonec postují pořád dokola jen jednu věc.“
Její cesta k současnému statusu ale trvala déle než deset let. Už v dětství zpívala v irish pubu v rodném městě. Táta jí doma postavil improvizované studio a coby desetiletá začala nahrávat první covery, které dávala na YouTube. V pubertě se dostala do finále soutěže Miley Cyrus, podepsala smlouvu s Disneyho Hollywood Records a získala roli v seriálu Girl Meets World. První desky byly typickým popem pro teenagery, ale ona sama později přiznala, že „naštěstí tu smlouvu celou nenaplnila“.
Opravdový obrat nastal až v roce 2022 s albem Emails I Can’t Send a následné předskakování Taylor Swift na její obří tour jí otevřelo cestu k masám. „Její stadiony dělají z mých koncertů malé kluby,“ říkala. „Ale sledovat, jak si dokáže udržet pozornost, jako by hrála v obýváku, mi strašně pomohlo.“