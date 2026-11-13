Je mu 31 a už na jaře vyšťoural, že Nvidia má čínský problém. Teď pálí po těch, kdo ji chtějí nahradit
Christian Lamarco a jeho tým Culper Research se živí sázkami na propady akcií. Na jaře si vzali na mušku Nvidii, teď jdou po firmě Cerebras.
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V roce 1778 vznikla v Brity okupovaném New Yorku nenápadná síť farmářů, obchodníků a kurýrů, kteří pro generála George Washingtona tajně sledovali pohyby britských vojsk. Zprávy psali neviditelným inkoustem, podepisovali je krycími jmény Samuel Culper starší a mladší a do dějin vešli jako tzv. Culper Ring, jedna z prvních zpravodajských sítí rodících se Spojených států. Po téhle skupině o dvě a půl století později pojmenoval svou firmu Christian Lamarco, nenápadný jednatřicetiletý trader, který už letos v květnu upozornil, že šéf nejhodnotnější firmy světa Jensen Huang má vážný čínský problém.
Bylo ráno 13. května a Lamarco po probdělé noci, bagelu a ranní cigaretě zveřejnil čtyřicetistránkovou zprávu o čipovém gigantovi Nvidia. Jeho firma Culper Research v ní oznámila, že sází na pokles akcií Nvidie. „Nejde o sázku proti umělé inteligenci. Nvidii shortujeme z jediného důvodu: firma má významný čínský problém,“ stojí ve zprávě. Na třetí straně analýzy pojmenované Čínský problém je i odstavec o „nepříjemně blízkém“ vztahu Jensena Huanga a Alice Huangové, manažerky singapurské firmy Megaspeed, jednoho z velkých zákazníků Nvidie.
Tehdy trh Lamarcovu zprávu prakticky přešel. Ostatně v den jejího zveřejnění přistál Jensen Huang v Pekingu na palubě prezidentského letadla Air Force One společně s Donaldem Trumpem a následující den akcie Nvidie vystoupaly na rekordní maximum a hodnota firmy byla nad pěti biliony dolarů. Ohlasů bylo málo. „Někdy lidi zajímá, co říkáte, a někdy ne. V tomhle případě je to zjevně začalo zajímat o šest měsíců později,“ řekl Lamarco listu The Wall Street Journal.
Lamarco vyrůstal na severu státu New York jako syn pastora a finance studoval na Grove City College, malé křesťanské škole v Pensylvánii, kam náboráři z velkých fondů nejezdili. Pozornost si proto musel vybojovat sám. Ve studentské akciové soutěži na Carnegie Mellon University skončil se spolužákem v konkurenci studentů z prestižních univerzit druhý a vyhrál sto dolarů.
Fondům pak začal rozesílat vlastní analýzy a v letech 2017 až 2019 díky tomu pracoval pro investiční firmu v Chicagu. Potom se s úsporami na pár měsíců přestěhoval do Pittsburghu a založil vlastní firmu, kterou nejprve pojmenoval Shadyside podle tamní čtvrti.
Nové jméno firmě vnukl seriál Turn: Washington’s Spies. V práci Washingtonových špionů viděl paralelu k vlastním důkladným rešerším. Culper se od té doby zaměřil na desítky převážně menších firem a nevyhýbal se konfliktům. Akcie telemedicínské firmy LifeMD po jeho zprávě během roku ztratily přes 90 procent hodnoty. Výrobce oken Tecnoglass, kterému Lamarco přisoudil vazby na mexický drogový kartel Sinaloa, ho zažaloval pro pomluvu a podle Lamarca ho opakovaně sledovali i soukromí detektivové.
Na Nvidii se Lamarco zaměřil poté, co ho zaujaly loňské články deníku The New York Times a agentury Bloomberg o tom, jak se Jensen Huang s Alicí Huangovou stýká na večírcích technologických manažerů v Asii. Zlom přišel v březnu, kdy federální prokurátoři obvinili lidi napojené na výrobce serverů Super Micro Computer z pašování čipů Nvidie do Číny. Se dvěma analytiky pak mluvil s bývalými zaměstnanci Nvidie i Megaspeedu, procházel rejstříky v Singapuru a Malajsii i videa natočená před tchajwanskou nudlárnou. Došel k tomu, že přes 20 procent tržeb Nvidie vede do Číny, přestože firma tvrdila, že o tamní byznys kvůli obchodní válce přišla.
Před pár dny se z Lamarcových podezření stal skandál. Deník The New York Times koncem října napsal, že americké tajné služby považují Alici Huangovou za agentku čínského ministerstva státní bezpečnosti, následně Jensen Huang po sérii popírání přiznal v e-mailu zaměstnancům, že byl své ženě nevěrný. „Mé činy ublížily jí i našim dětem. Pro to, co jsem udělal, neexistuje omluva,“ napsal. Představenstvo Nvidie zahájilo nezávislé vyšetřování, během nějž vyšlo najevo, že Huang měl minimálně ještě jeden milostný poměr, a to s jednou ze svých podřízených. Ve čtvrtek pak Huang opustil vedení i představenstvo čipového giganta.
Akcie Nvidie jsou od začátku týdne v poklesu, ztratily přes 600 miliard dolarů na hodnotě. Na 18. listopadu si Huanga už pozvali do Kongresu, aby vypovídal na neveřejném slyšení. Den předtím Nvidia zveřejní čtvrtletní výsledky. Ministerstvo spravedlnosti mezitím vede trestní vyšetřování samotného Megaspeedu – které mělo ale původně na starost ministerstvo obchodu, jenže po zásahu manažerů z Nvidie, jak upozornil deník New York Times, si případ převzal jiný resort.
Od zveřejnění Lamarcovy zprávy Nvidia ztratila přes bilion dolarů tržní hodnoty, tedy téměř 22 bilionů korun, a její akcie jsou zhruba o pětinu níž. Kolik na tom Lamarco vydělal a zda dál shortuje, tedy sází na pokles, médiím říct odmítá. Nicméně na konci října jeho tým vydal zdrcující zprávu o společnosti Cerebras. Jde o startup, který na burzu vstoupil shodou náhod letos v květnu v době, kdy Lamarco a spol. tepali Nvidii. A právě Nvidii se Cerebras snaží konkurovat.
Titulek jejich zprávy o Cerebras zní Žhavý odpad a na 16 stranách textu se snaží doložit, že společnost, která svůj úspěch postavila na tvrzení, že má jedinečnou technologii pro výrobu moderních čipů, ve skutečnosti investory oklamala. Po zveřejní závěrů od Culper Research spadly akcie Cerebras ze 115 dolarů během pár dní na 81 dolarů.