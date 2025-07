Je tady první trailer poslední řady Stranger Things. Slibuje osudový boj se zlem jako z blockbusteru

Uložit 0

Trvalo to opět tři dlouhé roky, detaily zápletky už mnozí zapomněli, od premiéry první řady uběhlo neuvěřitelných devět let a z původně dětských herců jsou dospělí… Při pohledu na první upoutávku páté řady Stranger Things to ale téměř působí, jako by končila sága rozsahu Harryho Pottera. A to nejen z hlediska času a emocí, jaké diváci do jednoho z největších seriálů Netflixu investovali, ale také z hlediska produkčních kvalit.

Tvůrci hororového sci-fi o obyvatelích malého amerického města, kteří bojují s příšerami z jiné dimenze, už několikrát ukázali, že jejich seriál se dokáže směle rovnat současným hollywoodským blockbusterům. Zveřejněné záběry ovšem přesto nadchnou jak vizuálním zpracováním, tak svojí osudovostí. A vypadá to, že chystané epizody budou dosahovat délky a ambicí celovečerních filmů – podobně jako ve čtvrté řadě Stranger Things.

V té páté a poslední se oblíbení hrdinové včetně policisty Jima Hoppera, nadpřirozenými schopnostmi obdařené Jedenáctky, Mikea, Dustina, Nancy a dalších ještě jednou postaví monstru jménem Vecna. Budou muset zajistit, aby se světy lidí a „vzhůru nohama“ nepropojily a naše civilizace neskončila. Jak se jim to podaří, uvidíme koncem letošního roku. Pátá řada Stranger Things vyjde natřikrát – čtyři epizody na český Netflix dorazí 27. listopadu, další tři 26. prosince a jedna poslední 1. ledna.