Je to super, ale musíme vydělávat. Přední prodejce alternativního masa zvažuje nabízet i to reálné

Na webu svůj sen vtiskla do jedné věty. „Věřím, že každý má v sobě i rostlinnou stránku,“ píše Sarah Galletti, zakladatelka společnosti Tattooed Chef. Jenže zřejmě ne u všech je taková stránka dostatečně velká, aby zajistila firmě soustředící se na rostlinné produkty rostoucí byznysová čísla. Nebo alespoň trochu přívětivá. Společnost obchodovaná na burze měla ještě před dvěma roky tržní hodnotu 1,7 miliardy dolarů, tedy v přepočtu skoro 39 miliard korun. Za poslední rok ztratila skoro půlku. Nyní se potřebuje z problémů dostat, a tak zvažuje dosud nejen nevyslovitelné, ale i nemyslitelné – prodej masa.

„Otevírá to mnohem více cest a mnohem více dveří,“ vysvětluje Salvatore „Sam“ Galletti, který Tattooed Chef řídí. „Zájem o rostlinnou stravu se zpomalil. Ale poptávka po jídle je stejně silná jako kdykoliv předtím,“ popisuje pro americký Forbes.

Na průmyslu rostlinných potravin, náhražek masa a proteinů vypěstovaných v laboratoři se začalo pracovat asi před deseti lety, veřejně se o něm mluví zhruba posledních sedm. Ale hlavně – v uplynulých třech letech tento trh rostl závratný tempem.

Náhražky masa vynesly na výslunní společnosti jako Beyond Meat nebo Impossible Foods, které nasbíraly miliardy dolarů na investicích a prvně jmenovaná i na burze. Jejich následovníkem se měl stát v roce 2018 založený Tattooed Chef.

Ten se nesoustředí výhradně na maso, ale prodává různé varianty rostlinných pokrmů. Od jídel, která mají připomínat pizzu (ale vedle standardní podoby některé tvoří květák, nemasový salám a jsou servírované v míse), přes burgery až po různé typy jídel mexického či čínského typu. Část z nich je vegetariánská, další veganská, bez sóji nebo lepku.

Foto: José Ignacio Pompé/Unsplash V prodeji skutečného masa vidí Tattooed Chef možnou záchranu

Před vstupem na burzu řekl Galletti investorům, že jeho cílem je „poskytovat chuťově skvělé rostlinné výrobky zvětšující se skupině spotřebitelů, kteří se snaží o ekologičtější a zdravější životní styl“. V ten samý rok, tedy 2020, měla firma tržby 148 milionů dolarů a hrubý zisk 23 milionů. Za posledních dvanáct měsíců to bylo 237 milionů v tržbách a 5 milionů hrubého zisku.

Jenže na burze je nutné zodpovídat se za čísla investorům. Když byla společnost soukromá, držela se v zisku. Její produkty se prodávaly ve čtyřech tisícovkách provozoven po Spojených státech, po vstupu na burzu se pak dostala do řetězců supermarketů. To bylo nákladné. I když se tak její produkty daly koupit ve 20 tisících obchodech, nezbyly potřebné peníze na marketing, poplatky za prodejní místa a další nové náklady.

„Na Wall Street říkali, nestarejte se o to, že budete tratit peníze, ale řešte růst své značky. Teď se celý svět změnil a vše je o ziskovosti,“ dodává Galletti. Říká, že maso zvyšuje cenu produktu. Ale taky nahoru tlačí celková čísla firmy. „Je to něco, co musíme zvážit,“ popisuje.

Je to na dlouho

Čísla se nesmrskla jen v této firmě. Akcie průkopníka nemasových produktů, firmy Beyond Meat, se letos propadly o skoro 83 procent. Tržby firmy podle původních odhadů měly letos stoupat o třetinu, ale i když je firma ještě nezveřejnila, odborníci teď očekávají, že sice o něco povyrostou, ale jen minimálně.

Beyond Meat koncem října oznámil, že propouští 200 lidí, tedy 19 procent svých zaměstnanců. Přes všechna zmíněná čísla však podle odborníků není vlastně úplně jasné, jestli jde o problémy jednotlivých firem, nebo celého odvětví.

„Na úrovni prodejů vidíme v kategorii rostlinného masa pokles už 22 měsíců v řadě,“ uvedl pro The New York Times John Baumgartner, analytik ze společnosti Mizuho Americas. Dřív se přitom předpokládalo, že odvětví bude růst každý rok. „Budoucnost rostlinného masa vidíme pozitivně, ale to je příběh na 20 až 25 let,“ dodává odborník.

Skutečností je, že ani v posledním roce některé firmy od výrobků bez masa nepřestaly odhlížet. Třeba Billa otevřela ve Vídni rovnou první čistě veganskou prodejnu a těmito produkty zaplnila 200 metrů čtverečních, ve Francii řeší laboratorně vypěstovanými pochutinami nedostatek foie gras a švýcarský startup Planted se obohatil novou investicí ve výši 1,7 miliardy korun.

I v Česku jsou nemasové produkty dostupnější. Burger King tu zařadil náhradu za kuře i hovězí do nových produktů a KFC v tuzemsku poprvé nabídlo veggetky jako rostlinnou alternativu masových produktů.